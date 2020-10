Fonds d'appui au rayonnement des régions - Québec annonce près de 8,8 M$ pour 50 projets et 1 entente sectorielle en Montérégie

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 50 projets et une entente sectorielle retenus pour la région de la Montérégie 2019-2020

Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet

13 500 $ Agent(e) de développement, patrimoine immobilier Par : Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville Embaucher une ressource pour soutenir la MRC et les municipalités afin qu'elles puissent contribuer davantage à la protection du

patrimoine culturel immobilier et participer au Programme de soutien en patrimoine immobilier municipal. 2019-2021

27 000 $ Embauche d'une ressource dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier Par : Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry Embaucher une ressource en patrimoine qui permettra de poursuivre les travaux amorcés, plus particulièrement pour

la sensibilisation, l'information et l'accompagnement des municipalités. 2019-2021

28 500 $ Programme de soutien municipal en patrimoine immobilier -- Volet 2 Par : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville Embaucher un architecte qui agira comme agent de développement en patrimoine immobilier. Il aura pour mandat principal de mettre

en place des conditions favorables à la connaissance, à la mise en valeur, à la protection et à la transmission du patrimoine immobilier

dans le milieu montarvillois. 2019-2021

30 000 $ Musée de sculptures à ciel ouvert de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Par : Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire Compléter l'attrait touristique le Musée de sculptures à ciel ouvert par l'ajout de deux nouvelles sculptures monumentales en aluminium

dans les municipalités de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville. Celles-ci se joindront aux 11 autres qui ornent les berges de la rivière

Richelieu de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. 2019-2021

40 000 $ Étude de faisabilité en vue de la réalisation d'un parcours multimédia patrimonial cyclable le long du fleuve Par : Ville de Longueuil Évaluer la faisabilité d'une mise en valeur des divers atouts patrimoniaux des lieux traversés par la piste cyclable « La Riveraine », par

l'intermédiaire d'un parcours à ciel ouvert de type interactif, sensoriel et virtuel, sur une thématique commune :

le développement des bords du fleuve et la richesse de son patrimoine. 2019-2021

42 600 $ Étude des besoins et plan de mobilité Par : Municipalité régionale de comté d'Acton Analyser les besoins en matière de mobilité et préparer un plan de mobilité afin de développer les services de transport au sein même

de son territoire et d'optimiser les liaisons avec les MRC avoisinantes. 2019-2021

48 000 $ Tsiionhiakwatha -- Récolter de nouveaux fruits : diversification des produits d'animation et activités promotionnelles Par : Les Aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent Créer des produits d'animation attrayants qui permettront au Centre d'interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha de

diversifier sa clientèle et d'optimiser sa fréquentation durant toute sa période d'ouverture de six mois. La création de jeux immersifs et

d'énigmes viendra bonifier l'offre actuelle. 2019-2021

50 000 $ Lumifest, festival d'arts visuels numériques et de bouffe de rue Par : Asphalte diffusion Organiser la prochaine édition du festival de projections architecturales extérieures et d'installations interactives réalisées par des

artistes professionnels sur le patrimoine bâti du Vieux-Longueuil. Des nouveautés seront ajoutées à cet événement gratuit, dont la

participation des restaurateurs de la rue Saint-Charles, à Longueuil, la venue d'un artiste mexicain produisant des œuvres d'art visuelles

numériques en direct et la création d'œuvres faites par des artistes sélectionnés illustrant cinq pièces du courant musical new

wave 1980/alternatif 1990. 2019-2022

50 400 $ Caractérisation des bandes riveraines dans le bassin versant de la rivière Noire Par : Municipalité régionale de comté d'Acton Caractériser les bandes riveraines et sensibiliser les riverains et les producteurs agricoles aux répercussions du non-respect de la

bande riveraine. Un accompagnement sera offert aux propriétaires riverains pour revégétaliser les bandes, pour en implanter une

élargie ou pour bonifier des travaux d'entretien de cours d'eau sur leur propriété. 2019-2023

52 000 $ Consolidation et développement de l'offre touristique et culturelle Par : Route des Arts et Saveurs du Richelieu Mettre en œuvre un plan d'action pour optimiser l'offre touristique et culturelle sur le territoire de trois MRC. Des partenariats seront

développés ainsi que des projets visant à faire vivre, à l'année, une expérience unique aux visiteurs en les invitant dans les ateliers et

les lieux de production. L'accompagnement d'experts en marketing et commandites, en gestion des médias sociaux et en

communication permettra de mettre en place une meilleure gestion et des actions plus performantes pour atteindre les objectifs. 2019-2022

54 400 $ Plan d'affaires pour la création d'un centre de conservation régional en archéologie Par : Municipalité régionale de comté de Roussillon Créer un centre de conservation régional des collections archéologiques, avec l'expertise du Musée d'archéologie de Roussillon, afin

d'entreposer les artefacts appartenant aux différentes municipalités de la Montérégie. Ainsi, les propriétaires des collections

bénéficieront de services professionnels spécialisés pour la conservation, la documentation et la mise en valeur des différents objets. 2019-2021

60 000 $ Plan directeur de développement 2020‑2030 du parcours cyclable l'Estriade et de son réseau associé Par : Corporation d'aménagement récréo-touristique de la Haute-Yamaska (CARTHY) inc. Élaborer un plan détaillé de stratégies et d'actions à déployer de 2020 à 2030 pour faire de l'Estriade et de son réseau une destination

cyclotouristique de calibre international. Plus précisément, ce plan devra indiquer les moyens à prendre, les ressources matérielles et

humaines nécessaires pour y arriver ainsi qu'une mise en marché ciblée tant sur les marchés nationaux qu'internationaux. 2019-2021

60 000 $ Étude sur la mise en valeur du paysage Par : Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Effectuer une étude sur le paysage et produire un atlas paysager. Les contenus alimenteront divers outils de planification auxquels la

MRC travaille, notamment le schéma d'aménagement, le plan régional des milieux humides et hydriques, la politique touristique, la

politique du patrimoine culturel, la politique de mobilité active, etc. 2019-2021

60 000 $ Les paysages de l'ordinaire : les révéler et les mettre en valeur Par : Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville Caractériser les paysages pour les villes de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes. Cette caractérisation permettra de poser un

diagnostic, de définir des orientations, de trouver des pistes d'interventions et des outils d'aide à la décision qui permettront des actions

de mise en valeur des paysages pour tout le territoire de la MRC. 2019-2021

61 600 $ Étude de faisabilité pour un centre communautaire multiservice en sécurité alimentaire dans le Haut-Saint-Laurent Par : La Bouffe Additionnelle Mener une étude qui permettra d'analyser la faisabilité et la viabilité de l'implantation d'un centre multiservice dans le Haut-Saint-

Laurent. Ce centre viserait à : favoriser l'émergence de partenariats, développer des collaborations entre organismes, producteurs et

transformateurs alimentaires; mettre en place un mécanisme de partage de locaux, d'équipements et d'expertise; et soutenir des projets

issus d'une mise en commun de préoccupations contenues dans le plan de développement de la zone agricole, le plan de

développement social et le plan de gestion des matières résiduelles. 2019-2021

65 156 $ Formations pour les entreprises de la région Par : Commission scolaire de Saint-Hyacinthe -- Parcours Formation Offrir quatre formations aux entreprises de la région permettant de mieux accueillir leur nouvelle main-d'œuvre et de la préparer à sa

nouvelle réalité. Ces formations touchent : la diversité culturelle, le service à la clientèle et l'expérience client, l'anglais fonctionnel ciblé

pour le service à la clientèle et les formateurs en entreprise. 2019-2021

65 614 $ Réfection de la piste cyclable « Le Sentier du Paysan » sur une distance de 3,5 km Par : Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville Procéder à la dernière phase de réfection de la piste cyclable « Le Sentier du Paysan » afin d'améliorer la qualité de cette piste sur une

distance de 3,5 km. 2019-2021

67 566 $ Amélioration ponctuelle du projet de prolongement de la piste cyclable Par : Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel Installer une clôture de part et d'autre de la piste cyclable dans un secteur traversant une zone résidentielle et des enseignes sur les

rangs environnants. L'ajout d'une couche de bitume sur une surface de gravier de la piste assurera la sécurité de ces cyclistes. 2019-2021

70 000 $ Mise en place d'un projet de centre de tri des matières recyclables Par : Ville de Longueuil Mettre en place un centre de tri des matières recyclables dont le secteur municipal serait le principal actionnaire. Pour cette phase du

projet, il s'agit de préparer le volet légal en consultant les professionnels requis. 2019-2021

75 000 $ Régionalisation de la Biennale du financement des OBNL Par : Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Laurent Transformer la Biennale du financement des organismes à but non lucratif (OBNL) en un événement régional proposant deux journées

complètes de formations, d'ateliers et de conférences sur les différentes stratégies de financement des OBNL. 2019-2023

79 800 $ Recherche de solutions pour pallier la problématique de transport en commun Par : Municipalité régionale de comté de Rouville Déployer diverses solutions pour pallier la problématique de transport en commun sur le territoire de la MRC. Celle-ci souhaite

s'adjoindre une ressource responsable de superviser et d'accompagner la firme-conseil retenue pour analyser les pistes de solutions

en transport en commun et la ressource les mettra en place. 2019-2022

81 450 $ Mise en place d'actions en mobilité durable Par : Voyagez Futé Mettre en place un plan de gestion des déplacements (PGD) pour les cégeps de la Montérégie. Ce dernier inclura un diagnostic

constitué d'un relevé de l'offre en mobilité, l'analyse d'un sondage sur les habitudes de déplacement destiné à la communauté étudiante

et aux employés ainsi que la géolocalisation de leurs codes postaux. Par la suite, un plan d'action en mobilité durable adapté aux

enjeux et au contexte de chaque cégep sera réalisé. Voyagez Futé accompagnera les cégeps dans la réalisation de leurs actions. 2019-2023

84 076 $ Mise en valeur du patrimoine et étude d'opportunité pour une halte cyclotouristique Par : Municipalité régionale de comté de Rouville Mener une étude d'opportunité pour une halte cyclotouristique en bordure de la piste cyclable de la Route des Champs à Richelieu. La

confection de 14 panneaux historiques relatant le passé du chemin de fer de la Montreal & Southern Counties Railway qui mettront en

valeur le patrimoine ferroviaire et agricole de la région est aussi prévue. 2019-2021

100 000 $ Tout un monde, projet de création et de diffusion destiné aux enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme Par : Théâtre Motus Créer un spectacle conçu pour les enfants aux besoins particuliers, notamment ceux ayant un trouble du spectre de l'autisme, qui ont

un rapport différent à leur environnement. L'endroit où se déroulera la représentation sera aussi adapté au public. 2019-2021

105 000 $ Le Labo Bio, un laboratoire de sciences naturelles pour tous Par : Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves Aménager un bâtiment mobile muni d'équipements de laboratoire de sciences naturelles faisant du Parc régional des Grèves une forêt-

école. Des activités sur le terrain et des expérimentations en laboratoire y auront lieu. 2019-2021

112 152 $ La renaissance de La Voix de l'Est : coopérative et engagement de ses travailleurs Par : Coopérative de solidarité La Voix de l'Est Accompagner la coopérative de solidarité dans ses premiers pas pour racheter le quotidien La Voix de l'Est et poursuivre sa mission.

Ce média compte 42 emplois directs et 80 emplois indirects en Montérégie 2019-2022

120 000 $ Laboratoire collectif en innovation sociale (CoLabVHSL) Par : Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent Mettre sur pied d'un laboratoire offrant un service d'accélérateur et de coconstruction de projets collectifs. Grâce à une boîte à outils

comportant une série d'ateliers pouvant être modulés selon les besoins, le Laboratoire permettra d'activer des projets innovants avec

l'ensemble des partenaires sociocommunautaires et socioéconomiques. 2019-2022

120 000 $ Plan d'action pour optimiser la gestion des matières organiques Par : Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville Élaborer un plan d'action pour optimiser la gestion des matières organiques. La caractérisation des matières organiques sur les

territoires des MRC de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu et de Marguerite-D'Youville permettra d'obtenir un profil détaillé des matières

destinées à la collecte pour l'ensemble des secteurs en plus d'en connaître et d'en comprendre les enjeux, les freins et les obstacles

liés à la participation de la population et des commerçants. 2019-2022

123 259 $ Déployer l'accessibilité universelle Par : Coop de Solidarité-Santé Hemmingford et Région Réaliser des travaux afin de sécuriser et de faciliter l'accès à l'espace public de la Coop. Les travaux incluent l'aménagement d'une

salle pour les prélèvements sanguins et celui du stationnement. L'entrée du bâtiment (portes principales, marches, rampe et seuil) sera

adaptée afin d'accueillir toutes les personnes. 2019-2021

152 917 $ Programme régional d'acquisition de données sur les milieux humides et hydriques -- chevelu hydrographique détaillé Par : GéoMont Créer un réseau hydrographique détaillé pour le territoire à l'étude comprenant l'ensemble des fossés de drainage agricole et de routes. Des bassins versants immédiats des éléments du réseau (chaque nœud et chaque milieu humide que les MRC voudront conserver) seront aussi créés. L'ensemble du projet permettra de connaître la superficie et le territoire drainé de chaque élément. 2019-2021

170 000 $ Développement de l'atelier de vision de l'usine idéale virtuelle Par : Développement économique de l'agglomération de Longueuil Développer une formation utilisant la réalité virtuelle pour accélérer la transition numérique des entreprises. Grâce à un atelier immersif,

elles pourront expérimenter les retombées de certaines technologies et de constater leur fonctionnement et leur portée. 2019-2022

171 389 $ Virage 4.0 Par : Radio-Acton inc. Mettre à niveau des équipements de la station de radio pour contribuer à l'amélioration du service et faire un virage 4.0. La mise en

place d'un nouveau plan de communication, la création d'une nouvelle image de marque, la mise à jour du site Internet et la création

d'une application mobile aideront à augmenter l'accessibilité de la radio. 2019-2022

180 000 $ Invent'air : Service de prêt de matériel et d'équipements de plein air Par : Loisir et Sport Montérégie Offrir gratuitement le service de prêt de matériel et d'équipements afin que les organisations du territoire puissent initier les jeunes à

des activités de plein air grâce à cinq points de services. 2019-2023

188 505 $ Attractivité territoriale de Brome-Missisquoi et pénurie de main-d'œuvre Par : Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi Poursuivre le développement des outils et des campagnes de communication visant à attirer des travailleurs dans la région. La phase 2

du projet visant le déploiement de la stratégie régionale d'attraction de nouvelles personnes contribuera à faire de la région une terre

d'accueil de premier choix pour de jeunes travailleurs et des familles. 2019-2021

200 000 $ Les Chantiers, centre de création, de diffusion et de production multidisciplinaire en art Par : Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy Construire une infrastructure offrant de nouvelles perspectives de développement culturelles, touristiques, socioéconomiques et

communautaires pour les créateurs et la population de la Montérégie. Le complexe de création, de diffusion et de production

multidisciplinaire en art permet de réhabiliter l'ancien site Sincenne-McNaugton et d'en moderniser les installations et les ressources. 2019-2021

215 600 $ Optimisation, développement et animation de l'offre nautique sur les lacs Saint-François et Saint-Louis et sur le fleuve

Saint-Laurent 2020 Par : Développement Vaudreuil-Soulanges Optimiser et développer l'offre nautique sur les lacs Saint-François et Saint-Louis ainsi que sur le fleuve Saint-Laurent. Le projet prévoit

également la bonification et l'amélioration des infrastructures actuelles, l'amélioration de la signalisation et de l'aménagement des lieux

d'accueil, le soutien à l'industrie des croisières et des navettes fluviales dans cinq lieux d'embarquement ainsi que le déploiement de

stratégies de marketing et d'accueil d'envergure entourant les journées d'embarquements ainsi que la prise en charge des visiteurs. 2019-2023

221 427 $ Mise sur pied d'un atelier de fabrication, de création et de collaboration de type FabLab industriel au Cégep de Sorel-Tracy Par : Collège d'enseignement général et professionnel de Sorel-Tracy Acquérir des appareils industriels de haute technologie pour l'atelier de génie mécanique et réaménager celui-ci afin de mettre en place

un atelier de fabrication industrielle. Ce dernier permettra de réaliser des activités d'impression 3D spécialisées, de métrologie, de rétro-

ingénierie et d'usinage de précision cinq axes. Des ateliers d'information et de formation seront offerts aux entreprises du milieu et

celles-ci auront accès à ces technologies pour la recherche, le développement ou le prototypage. 2019-2021

232 000 $ Création d'un centre de services pour l'intégration des immigrants au marché du travail et leur maintien sur la Rive-Sud Par : Université de Sherbrooke -- Campus de Longueuil Créer un centre de services pour l'intégration des immigrants au marché du travail et leur maintien sur la Rive-Sud. Le centre sera un

guichet unique procurant une aide personnalisée aux immigrants pour la reconnaissance et l'acquisition de compétences. Les

employeurs recevront quant à eux un soutien pour recruter, intégrer et retenir du personnel issu de l'immigration. 2019-2022

240 355 $ Promotion, culture et nautisme au service du rayonnement et de l'attractivité touristique de Beauharnois‑Salaberry Par : Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry Promouvoir les attraits régionaux et accroître la notoriété du nautisme et du parc régional. Des croisières seront ajoutées, de nouvelles

structures d'accueil seront développées et le circuit d'interprétation sera bonifié à l'aide d'œuvres d'art. L'ajout de signalisation faisant

connaître les différents services de proximité contribuera à améliorer le séjour des visiteurs. 2019-2022

292 188 $ Programme régional d'acquisition de données sur les milieux humides et hydriques -- caractérisation des bandes riveraines Par : GéoMont Analyser la conformité des bandes riveraines, par photo-interprétation, des cours d'eau agricoles du territoire de chaque MRC

partenaire, par rapport à leur largeur et à leur couvert végétal. Ainsi, un profil de l'état de la conformité des bandes riveraines de 400 km

de cours d'eau agricoles pour chaque territoire sera dressé. 2019-2021

297 609 $ Valoriser autrement l'être humain et la matière Par : Les Ateliers Transition inc. Poursuivre la croissance de l'entreprise œuvrant en réinsertion sociale auprès de personnes éprouvant différents types de handicaps.

Cette entreprise qui démantèle de façon sécuritaire des systèmes d'air conditionné industriel et commercial veut soutenir sa croissance

et sécuriser son volume d'affaires par la sous-traitance industrielle et le service de déchiquetage de documents confidentiels.

L'embauche d'un technicien pour le contrôle de la qualité et le développement de postes ergonomiques adaptés aux handicaps des

travailleurs améliorera l'exécution du travail. 2019-2022

300 000 $ Mise à jour des infrastructures du Centre national de cyclisme de Bromont Par : Centre national de cyclisme de Bromont Mettre à jour des infrastructures qui comprennent principalement la construction du vélodrome intérieur afin de consolider le statut du

Centre national de cyclisme de Bromont en centre cycliste d'enseignement et d'excellence nord-américain. La réorganisation du

bâtiment principal permettra de mieux accommoder la clientèle et de donner l'accès aux personnes à mobilité réduite. 2019-2022

307 858 $ Asphaltage d'un tronçon de la piste cyclable du Parc régional linéaire Cyclo-Nature Par : Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent Asphalter un tronçon d'environ 4,8 km de la piste cyclable actuelle à partir de la limite municipale de Sainte-Martine. Ainsi, le projet

assurerait la continuité de la surface asphaltée du Parc régional de Beauharnois-Salaberry vers le Parc régional linéaire Cyclo-Nature

du Haut-Saint-Laurent. 2019-2021

328 000 $ Infrastructure adaptée pour les enfants en pédiatrie sociale en communauté de Longueuil Par : Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil Construire des locaux au nouveau Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil pour offrir des services de proximité aux

enfants et aux familles dans le quartier Sacré-Cœur. Le nouvel aménagement permettra d'avoir deux bureaux cliniques pour les

rencontres avec les familles, deux bureaux pour les professionnels (avocat, orthophoniste, etc.) et une salle multifonctionnelle. 2019-2021

328 278 $ Poursuite de l'asphaltage sur un tronçon de la Montérégiade 1 Par : Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu Poursuivre les travaux d'asphaltage sur l'axe 1 de la Montérégiade en pavant un tronçon de 4 km. 2019-2022

406 210 $ Unir et bâtir Par : Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie (FROHME) Aider les organismes sans but lucratif (OSBL) en habitation de la région à refinancer leurs immeubles auprès des institutions financières

pour construire des centaines de logements abordables en Montérégie d'ici à 2024. 2019-2023

448 125 $ Territoire Innovant : Accompagnement et lieux d'expérimentation pour entreprises en démarrage Par : Développement économique de l'agglomération de Longueuil Jumeler des entreprises innovantes en démarrage avec des fondateurs d'entreprises ayant connu du succès en affaires qui financeront

et apporteront leur expertise aux entreprises en émergence. Des terrains d'expérimentation et des occasions de développement

d'affaires seront proposés aux entreprises afin qu'elles puissent tester la pertinence de leur solution et faciliter la commercialisation de

leurs produits. Concrètement, il s'agira de préparer et d'accompagner les entreprises émergentes (startups) et de leur trouver

une entreprise pour utiliser leurs innovations ou leurs technologies. 2019-2023

500 000 $ Mise en valeur touristique du patrimoine de l'île Saint-Bernard Par : Ville de Châteauguay Revitaliser le moulin, la grotte, la croix, le grand escalier ainsi que le cimetière et réaliser conjointement avec les Sœurs Grises de

Montréal un parcours historique pour la mise en valeur touristique du tertre de l'île Saint-Bernard. 2019-2021

500 000 $ Projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires Par : Complexe Le Partage Implanter, en collaboration avec 50 partenaires, un réseau de collecte et de conditionnement des aliments des cinq MRC de la

Montérégie Ouest. Pour ce faire, un projet collectif d'entreprises d'économie sociale et des antennes locales seront mis en place et les

ressources humaines, financières et matérielles de celles-ci seront mutualisées. Les aliments conditionnés seront vendus à moindre

coût selon un modèle de tarification sociale dans des points de vente et approvisionneront des organismes communautaires. 2019-2023

540 000 $ Amélioration des équipements d'accueil et de promotion visant les marchés de proximité de la Montérégie et des États-Unis Par : Marina de Saurel inc. Remplacer 5 550 pi de quais au bassin du parc nautique afin de répondre aux besoins des embarcations et d'assurer la sécurité des

usagers. Le projet permettra d'offrir un meilleur service aux locataires saisonniers et aux visiteurs, d'accueillir des bateaux de grande

dimension et d'offrir le ravitaillement de grand volume. Enfin, la Marina réalisera des activités de promotion auprès des marchés

québécois et américain. 2019-2022

600 000 $ Entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région administrative de la Montérégie Par : L'Agence forestière de la Montérégie, les 14 MRC de la région, la Ville de Longueuil, la Table de concertation des préfets de la

Montérégie, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du

Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Soutenir la réalisation d'initiatives et d'activités visant à favoriser l'aménagement durable du territoire forestier et la mise en valeur de

la ressource forestière. 2019-2022

Total accordé : 8 767 534 $

2019-2023