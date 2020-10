Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 88 000 $ pour réaliser deux projets culturels au Nunavik

CHIBOUGAMAU, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, sont heureux d'annoncer qu'un soutien financier de 87 843 $ est accordé pour la réalisation de deux initiatives culturelles au Nunavik dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Une somme de 22 141 $ a été consentie à l'Institut culturel Avataq pour la publication et l'impression de 250 exemplaires du livre Reverend E.J. Peck and the Inuit East of Hudson Bay (1876-1919). Ce livre révèle des œuvres inédites du révérend Peck qui a contribué au développement des connaissances sur le peuple inuit en plus d'être l'instigateur des premières formes d'écriture syllabique de l'Inuktitut. Ainsi, il a documenté les us et coutumes ainsi que la culture de ce peuple.

Par ailleurs, un soutien de 65 702 $ a été octroyé à Fusion Jeunesse pour l'organisation du Festival régional Pigunnaniq à Kuujjuarapik. Les jeunes gagnants du programme Arts de la scène de chacune des écoles du Nunavik se sont ainsi réunis pendant trois jours pour partager la scène avec des artistes inuits accomplis. Les élèves ont participé à divers ateliers et ont appris tous les aspects de l'organisation d'un festival des arts de la scène, de l'éclairage à la couverture médiatique.

Citations :

« L'Administration régionale de Kativik est une collaboratrice privilégiée pour notre gouvernement et sa contribution pour la vitalité du Nunavik est essentielle. Je suis toujours fière de constater que les programmes que nous mettons en place créent des bénéfices durables pour la population! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis fier que notre gouvernement contribue à la diffusion de la culture inuit. Le livre publié par l'Institut culturel Avataq permettra de faire connaître le rôle joué par le révérend Peck, cet homme qui a su laisser sa trace. L'histoire de ce peuple est aussi l'histoire du Québec et nous devons la raconter. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Grâce à cette aide financière, les jeunes du Nunavik ont vécu une expérience unique sur la scène et ont pu découvrir tout l'univers qui est lié à l'organisation d'un festival. Cette activité formatrice leur a permis d'explorer ce domaine tout en côtoyant des artistes accomplis. Bravo aux promoteurs pour cette initiative! »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« L'Administration régionale Kativik exprime sa gratitude auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'aide financière accordée en vertu du Fond d'appui au rayonnement des régions pour la publication et l'impression du livre Reverend E.J Peck and the Inuit of Hudson Bay (1876-1919). Je tiens aussi à féliciter le Ministère pour sa contribution à la 7e édition du Festival Pigunnaniq de Fusion Jeunesse qui a eu lieu à Kuujjuarapik. Cet évènement mettait de l'avant les arts de la scène par de jeunes talents locaux. Ces deux projets représentent un soutien important pour notre jeunesse et pour la vitalité de la culture inuit. Nous vous en sommes très reconnaissants. »

Jennifer Munick, présidente, Administration régionale Kativik

Faits saillants :

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 2,3 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de quatre initiatives au Nunavik.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

