Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 700 000 $ pour quatre projets dans la région de la Chaudière-Appalaches

LAC-ETCHEMIN, QC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, a annoncé un soutien financier de 695 160 $ pour la réalisation de quatre initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent à quatre des priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, Mme Lachance était accompagnée du préfet de la MRC de Bellechasse et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Clément Fillion.

Citations :

« Grâce à cette aide financière, notre gouvernement donne aux élus de la Chaudière-Appalaches les moyens d'élaborer et de soutenir des projets porteurs qui contribueront à optimiser le potentiel socioéconomique du territoire. Ces initiatives, qui misent sur les forces de la collectivité, permettront également d'offrir un milieu de vie encore plus riche et diversifié aux citoyens de la région tout en la rendant encore plus attrayante aux yeux des visiteurs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à la réalisation de ces initiatives. Je suis certaine qu'elles contribueront à répondre aux besoins de nos citoyens en tenant compte des réalités de notre région. De plus, ces projets rayonneront sur le territoire de plus d'une MRC et j'en suis fière. »

Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La circonscription de Bellechasse se démarque par sa vitalité et son dynamisme. Je suis ravie d'annoncer des projets porteurs pour le développement et la notoriété des Etchemins et de Bellechasse. Les jeux aquatiques de l'Éco-Parc et l'amélioration des installations du Mont-Orignal en témoignent, été comme hiver. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Le FARR est un magnifique programme d'aide financière qui permet une concertation entre les dix territoires de la Chaudière-Appalaches, en vue de soutenir un développement réfléchi de la région à partir des priorités régionales identifiées par les élus et leurs partenaires. Ce fonds joue le rôle de levier pour plusieurs projets régionaux qui autrement seraient plus difficiles à réaliser. »

Clément Fillion, préfet de la MRC de Bellechasse et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants ayant un rayonnement régional et qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 7,9 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 44 initiatives dans la région.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Quatre projets retenus pour la région de la Chaudière-Appalaches 2018-2019 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 333 500 $ Installation d'un module de jeux aquatiques thématique Par : Corporation Éco-Parc des Etchemins Ajouter un module de jeux aquatiques en forme de bateau de pirates avec glissades d'eau, seaux verseurs et canons à eau à la zone aquatique de l'Éco-Parc des Etchemins. 2018-2020 40 800 $ Un vélo, une ville Par : Municipalité régionale de comté de Bellechasse Louer un triporteur électrique pour trois étés afin d'offrir un service de balades utilitaires ou de plaisance. Le projet inclut la gestion complète de l'ensemble des opérations et le salaire de l'opérateur. En plus de découvrir la Cycloroute de Bellechasse, les aînés et les personnes handicapées auront accès à une activité sociale et novatrice contribuant à contrer l'isolement et la solitude. 2018-2022 260 860 $ Embauche d'une ressource pour la mise en commun d'actions touristiques Par : Municipalité régionale de comté de Bellechasse Embaucher une ressource pour développer de manière cohérente l'activité récréotouristique au profit de la revitalisation et de la vitalité des municipalités des MRC de Bellechasse et des Etchemins. 2018-2022 60 000 $ Amélioration de l'offre de service du Mont-Orignal Par : Mont-Orignal, coopérative de solidarité Améliorer l'offre de service du centre de ski du Mont-Orignal en créant une piste de haut niveau d'entraînement et de compétition pour l'équipe junior ainsi qu'en élargissant et en améliorant les pistes de ski familiales. L'achat d'équipements pour l'enneigement et la réalisation de travaux permettra également d'améliorer les infrastructures et les conditions de neige. 2018-2020 Total accordé : 695 160 $

2018-2022 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juillet 2019

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Faire de l'innovation et du travail concerté et cohérent un réflexe en Chaudière-Appalaches en mettant en place des mécanismes de collaboration interMRC pour le développement régional.

Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches.

Favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques où les citoyens peuvent s'épanouir.

Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746