Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 560 000 $ pour la réalisation de huit projets dans le secteur de la Jamésie

CHIBOUGAMAU, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, sont heureux d'annoncer qu'un soutien financier de 557 309 $ est accordé pour la réalisation de huit initiatives en Jamésie dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Ces projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités de développement établies par la région qui se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. En effet, les élus régionaux souhaitent faire du tourisme et de l'identité culturelle des leviers de développement socioéconomique et agir pour offrir des conditions de vie favorables ainsi que des milieux de vie stimulants et sécuritaires.

Citations :

« Notre gouvernement participe à l'essor des régions du Québec, notamment par l'entremise du soutien financier annoncé aujourd'hui. Une fois de plus, nous démontrons que les priorités des élus municipaux et régionaux et la vitalité des collectivités du Québec sont essentielles pour nous. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les projets sont diversifiés tout comme la région du Nord-du-Québec! Ils touchent tant le transport, les ressources naturelles, le tourisme, les arts que l'entrepreneuriat. Cependant, ces initiatives d'envergure ont un point commun : elles contribueront toutes au développement socioéconomique de la Jamésie et j'en suis fier. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Ces projets d'envergure proposés par les promoteurs dans le secteur de la Jamésie contribueront assurément au développement et à la promotion de l'ensemble de la région. Je tiens à féliciter les parties prenantes de ces projets et je salue leur travail exceptionnel. En bout de ligne, ce sont les Jamésiennes et les Jamésiens qui bénéficieront des retombées positives et nous pouvons nous en réjouir. »

Denis Lamothe, député d'Ungava



« C'est une fierté pour la région de constater la qualité et la diversité des projets faisant l'objet d'un soutien financier dans le cadre de cette annonce. Ces projets structurants favoriseront le rayonnement de la région et mettront en valeur le potentiel socioéconomique des collectivités jamésiennes. »

Marie-Claude Brousseau, directrice de l'Administration régionale Baie-James et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant près de 911 000 $ a déjà été annoncée pour la réalisation de huit initiatives en Jamésie.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Huit projets retenus pour la région du Nord-du-Québec, secteur de la Jamésie 2019-2020 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 13 156 $ Carte régionale Eeyou Istchee Baie-James Par : Tourisme Baie-James Créer une carte régionale faisant la promotion d'Eeyou Istchee Baie-James auprès de la clientèle régionale et extrarégionale. Cet outil permettra aux entreprises de mieux guider les visiteurs vers les points d'intérêt touristique et de les inciter à prolonger leur séjour dans la région. 2019-2022 250 000 $ Ouverture et exploitation d'une carrière pour la production, la vente et le transport d'agrégats Par : Carrière Taïga inc. Ouvrir et exploiter une carrière pour la production, la vente et le transport d'agrégats dans la localité de Radisson. À terme, le projet permettra de réduire les coûts de construction sur le territoire. 2019-2022 122 050 $ Achat d'équipements pour l'aéroport YLS (compétence municipale) Par : Ville de Lebel-sur-Quévillon Acheter des équipements indispensables au développement et à la sécurité de l'aéroport : station de météo, module de dégivrage, un groupe électrogène et un décéléromètre pour améliorer l'efficacité et la sécurité du transport des personnes et des marchandises. 2020-2022 30 000 $ Vers une zone d'innovation en milieu nordique Par : Consortium AGORA49 Réaliser un plan d'affaires technico-commercial à la grandeur de la région pour démontrer le potentiel des retombées socioéconomiques dans le secteur des ressources naturelles. Ainsi, le Nord-du-Québec pourra poser sa candidature comme zone d'innovation afin de créer une prospérité nouvelle et des emplois de qualité. 2020-2022 3 200 $ Acquisition d'équipement de soutien à la formation Par : Centre d'entrepreneurship nordique Acquérir un rétroprojecteur, un écran de projection et un tableau flipchart. Ainsi le Centre aura les supports technologiques nécessaires pour les formations qu'il offre à la population jamésienne et lors des événements qu'il organise. 2020-2021 4 417 $ Ateliers créatifs artistiques en couleurs et en lumière Par : Jocelyne Grondin (Art et vitrail) Offrir aux touristes des ateliers de création artistique sur le verre. Les ateliers seront offerts au lac Opémiska, à 12 km de Chapais, mais également dans d'autres villes et localités de la région, notamment à Chibougamau et à Lebel-sur-Quévillon. 2020-2022 45 150 $ Étude de faisabilité -- Géoparc mondial de l'UNESCO Eeyou Istchee Baie-James Par : Tourisme Baie-James Réaliser une étude de faisabilité permettant de valider le potentiel de création d'un Géoparc mondial de l'UNESCO dans la région Eeyou Istchee Baie-James. La désignation de L'UNESCO permettrait d'accroître considérablement la notoriété de la région à l'étranger. La réalisation d'un plan d'affaires, la préparation d'un budget de réalisation, la présentation d'un montage financier et d'un échéancier, la détermination des partenaires, des clientèles et des concurrents feront aussi partie de l'étude. 2020-2021 89 336 $ Entente sectorielle de développement économique de la région du Nord-du-Québec, secteur de la Jamésie Par : Administration régionale Baie-James (ARBJ) Constituer le Fonds de développement économique et le promouvoir auprès du milieu afin de favoriser le développement et la diversification économique de la région du Nord-du-Québec, secteur de la Jamésie. Le Fonds appuiera financièrement des entreprises en prédémarrage, en démarrage, en expansion et en relève ou dans le cadre d'un projet nécessitant un soutien stratégique ou encore visant l'acquisition, la réfection ou la construction d'infrastructures contribuant à l'essor de leur activité économique. 2020-2021 Total accordé : 557 309 $

2019-2020 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Octobre 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé et le bien-être de la population.

Soutenir le développement et la diversification économique.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

