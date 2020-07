Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 4 M$ pour cinq projets dans la région du Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, a annoncé une aide financière de

3 980 460 $ pour la réalisation de cinq initiatives régionales soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Ces projets répondent à trois des six priorités de développement établies par la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, M. Lamontagne était accompagné du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, ainsi que de la présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec et présidente du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, Mme Geneviève Dubois.

« Une fois de plus, notre gouvernement contribue à la vitalité de nos régions. Grâce à cette aide financière, les élus peuvent élaborer et soutenir des projets qui sont en lien avec les besoins et les réalités de leur communauté. Qu'elles concernent l'environnement, l'emploi ou la participation citoyenne, ces initiatives soutiennent l'amélioration et l'attractivité du milieu. Les effets positifs sur la région seront encore plus importants en ces temps de relance économique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Par les investissements qu'ils vont générer, les projets annoncés favoriseront le développement socioéconomique de notre territoire, notamment en accroissant le recrutement à l'international et en favorisant l'intégration et la rétention des employés dans la région. Un des projets permettra quant à lui d'accompagner les producteurs agricoles dans l'adoption de pratiques agroenvironnementales et un autre est axé sur la participation citoyenne dans des projets de revitalisation de lieux publics dans des municipalités. Les Centricoises et les Centricois ont à cœur de faire découvrir notre belle région, de l'animer et de la préserver. Je suis fier de le constater une fois de plus aujourd'hui. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous félicitons tous les acteurs qui ont participé aux initiatives soutenues aujourd'hui, car les bénéfices de leur contribution se feront très certainement sentir dans la qualité de vie des collectivités. Merci de travailler pour que notre région progresse vers l'atteinte de ses objectifs! »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Nous avons fait le choix, il y a quelques années, de travailler tous ensemble au développement et à la reconnaissance de notre belle région. Cela demande du temps, de l'énergie et une bonne dose d'ouverture et de sensibilité aux autres, mais force est d'admettre aujourd'hui que ce choix a été le bon! Les projets annoncés ce matin en témoignent encore une fois. »

Geneviève Dubois, présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec et présidente du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Depuis la mise en place du FARR, des sommes totalisant plus de 6,7 M$ ont déjà été annoncées pour la réalisation de 17 projets et ententes sectorielles au Centre-du-Québec.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) a pris la relève du FARR.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Cinq projets soutenus par la région du Centre-du-Québec 2019-2020 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 1 269 240 $ Formation des ressources locales et recrutement international Par : Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ) Ajouter trois ressources spécialisées dans le domaine du recrutement international pour améliorer les services offerts aux entreprises et favoriser une utilisation accrue de la main-d'œuvre étrangère. Elles travailleront pour réduire les barrières d'accès, pour augmenter la mobilisation et l'engagement des entreprises et pour diversifier l'offre de recrutement à l'étranger. 2019-2023 781 220 $ Services aux entreprises pour une meilleure rétention et intégration des nouveaux employés Par : Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ) Offrir un service aux entreprises pour faciliter l'intégration des nouveaux employés (immigrants et non-immigrants) à l'extérieur du lieu de travail et pour améliorer leur rétention. Ce service favorisera la socialisation des nouveaux employés et comblera « l'après 17 h » afin de briser l'isolement. Un passeport-découverte, un calendrier d'activités locales et régionales ainsi qu'une application mobile regroupant notamment la cartographie des différents services offerts sur le territoire seront développés. 2019-2023 109 800 $ Projet pilote d'agri-intégration pour les producteurs agricoles du Centre-du-Québec Par : Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec Développer un service clés en main d'agri-intégration pour faciliter l'intégration des nouveaux travailleurs dans les entreprises agricoles et pour limiter leur taux de roulement. Des capsules numériques pour la formation des travailleurs seront réalisées. De l'accueil et de l'accompagnement personnalisé pour les travailleurs hors du lieu de travail seront offerts ainsi que du soutien pour favoriser l'utilisation des différents programmes d'intégration en milieu de travail pour les travailleurs étrangers. Le projet sera mis en place dans 15 fermes du Centre-du-Québec et couvrira les principaux secteurs de production. Le déploiement d'une stratégie régionale de valorisation des emplois et des formations liés au milieu agricole de même qu'une sensibilisation des milieux d'accueil sont également prévus. 2019-2022 1 578 600 $ Service d'accompagnement des producteurs pour une meilleure gestion des cours d'eau et des bandes riveraines Par : Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec Embauche de cinq agents d'accompagnement pour développer une approche régionale concertée afin d'optimiser la gestion des cours d'eau et des bandes riveraines en milieu agricole. Un appui sera offert aux MRC et autres acteurs du milieu déjà à l'œuvre sur le terrain. De l'accompagnement sera offert aux producteurs dans l'adoption de pratiques agroenvironnementales et une stratégie de communication sera développée. Les secteurs d'intervention concernent principalement la qualité de l'eau, la sédimentation, l'érosion, la biodiversité et la connectivité. 2019-2023 241 600 $ Projet pilote d'accompagnement des municipalités pour favoriser la participation citoyenne et la revitalisation des milieux Par : Centraide des régions du centre-ouest du Québec Accompagner cinq municipalités en matière de participation citoyenne et de revitalisation des lieux publics. Les municipalités sélectionnées seront soutenues par une ressource régionale afin de mettre en place un plan d'action favorisant la participation citoyenne et pour élaborer et mettre en œuvre un plan de revitalisation. Le projet permettra de vérifier l'intérêt des autres municipalités en vue du déploiement potentiel de ce service d'accompagnement dans toute la région. 2019-2022 Total accordé : 3 980 460 $

2019-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juillet 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Attirer des travailleurs pour assurer la croissance et l'avenir de la région.

Valoriser le milieu agricole.

Assurer des services de proximité.

