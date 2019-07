Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 330 000 $ pour neuf projets des Îles-de-la-Madeleine

CAP-AUX-MEULES, QC, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, annonce qu'une somme de 329 810 $ est accordée pour la réalisation de neuf initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent à deux des priorités établies pour les îles-de-la-Madeleine, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

« Avec le FARR, le gouvernement du Québec met à la disposition des élus municipaux et régionaux un levier qui permet d'appuyer des projets structurants en lien avec les priorités de leur région. En déposant leur demande d'aide par le biais de ce programme, les promoteurs nous témoignent de leur désir d'améliorer leur milieu de vie. Je suis donc très fière de savoir que le soutien gouvernemental permettra la concrétisation de projets mis de l'avant par des personnes aussi engagées. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis heureuse de constater le dynamisme de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Toute initiative est importante et contribue au développement socioéconomique de la collectivité. C'est, entre autres, l'un des objectifs de l'aide financière qui est annoncée aujourd'hui. »

Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureux de l'annonce faite aujourd'hui pour le financement de neufs projets dans le cadre du FARR. Les interventions financières du FARR permettront aux entreprises et organismes concernés de mener à bien leurs projets. Ces projets sont en lien avec nos priorités régionales et contribuent au développement économique et au maintien de la qualité de vie. »

Jonathan Lapierre, maire de la Municipalité des Îles de la Madeleine et membre du comité directeur du Fonds d'appui au rayonnement des régions des Îles-de-la-Madeleine

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants ayant un rayonnement régional et qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 1,2 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de huit initiatives aux Îles-de-la-Madeleine.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Neuf projets retenus pour les Îles-de-la-Madeleine 2018-2019 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 24 300 $ Embauche d'une personne ressource Par : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine Embaucher une personne-ressource dans le cadre du projet Municipalité amie des aînés (MADA). L'objectif principal est de développer de nouveaux partenariats avec la communauté des Îles-de-la-Madeleine concernant les services de proximité et la qualité de vie des aînés. 2018-2020 27 000 $ Rétablissement de la profondeur du bassin de la marina Par : Club nautique du Chenal inc. Niveler le bassin pour corriger les répercussions sur la profondeur à la suite de la construction de la rampe de mise à l'eau. 2018-2020 6 000 $ Réalisation d'un plan de communication marketing pour le conseil régional de mentorat Gaspésie─Îles-de-la-Madeleine Par : CLD de la Haute-Gaspésie Mettre en œuvre un plan de communication et de marketing pour mieux faire connaître les services de mentorat sur l'ensemble du territoire. Le plan propose, entre autres, de mettre en place une plateforme Web régionale, de faire des placements médias sur les réseaux sociaux, de produire des outils de communication et d'organiser des activités avec les mentors et les mentorés. 2018-2021 6 000 $ Un nouveau site Web pour le milieu culturel madelinot Par : Arrimage - Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine Concevoir l'architecture du nouveau site Web, qui aura des effets positifs pour tous les acteurs du milieu culturel des Îles‑de‑la-Madeleine. 2018-2020 10 000 $ Production d'un pain à l'eau de mer Par : La Boulangerie Régionale des Îles inc. Développer un pain à base d'eau de mer. La boulangerie travaillera en collaboration avec MERINOV pour raffiner une technique de filtration de l'eau de mer. Ultérieurement, une gamme complète de produits à l'eau de mer pourra être conçue et commercialisée. La boulangerie prévoit une augmentation de ses parts de marché dans ce créneau pour les années à venir. 2018-2020 73 500 $ Propulser le golf aux Îles-de-la-Madeleine Par : Le Club de Golf des Îles de la Madeleine inc. Déployer la phase deux du projet qui consiste à mettre à jour différents équipements pour permettre au club de bien opérer le parcours et d'optimiser les conditions de jeu. En rehaussant le niveau de qualité du parcours, le Club de golf des Îles de la Madeleine inc. travaille à assurer la pérennité mais également l'augmentation de l'achalandage du terrain. 2018-2020 58 010 $ Construction d'une nouvelle bergerie Par : Les moutons du large Construire une nouvelle bergerie froide afin d'augmenter le troupeau de brebis reproductrices et d'atteindre la production ciblée. De plus, l'acquisition d'un nouveau tracteur permettra d'augmenter la quantité de fourrage produit et ainsi, de maximiser l'efficacité de la récolte. 2018-2020 40 000 $ Construction d'une nouvelle cidrerie Par : 9292-0032 Québec inc. (Le verger Poméloi) Construire une nouvelle cidrerie et acquérir un alambic ainsi que des équipements nécessaires à la production de spiritueux. 2018-2020 85 000 $ Construction d'un nouveau bâtiment Par : Maison des jeunes des Îles-de-la-Madeleine Doter la Maison des jeunes des Îles-de-la-Madeleine d'un bâtiment adéquat répondant aux besoins des jeunes adolescents du milieu. 2018-2020 Total accordé :

329 810 $

2018-2020 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2019



Priorités régionales en lien avec les projets Consolider et diversifier notre économie.

Créer un milieu de vie enrichissant et accueillant.

