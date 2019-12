Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 3,4 M$ pour 14 projets et 2 ententes sectorielles dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue

VAL-D'OR, QC, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé un soutien financier de 3 362 962 $ pour la réalisation de 14 initiatives et la concrétisation de 2 ententes sectorielles soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Pour l'occasion, Mme Laforest était accompagnée du ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, ainsi que de la présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, Mme Claire Bolduc.

Les projets annoncés répondent à cinq des sept priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

« Notre gouvernement donne aux élus, aux municipalités et aux régions les moyens de soutenir des projets qui répondent aux besoins et aux réalités spécifiques de leur communauté. Qu'elles concernent l'environnement, l'éducation, les loisirs, l'histoire ou la culture, ces initiatives contribuent à améliorer leur milieu et à le rendre plus attrayant. D'ailleurs, je félicite les acteurs engagés dans cette démarche et je les encourage à poursuivre leur excellent travail. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Par les investissements qu'ils vont générer, les projets annoncés favoriseront le développement socioéconomique de notre territoire. Les Témiscabitibiennes et les Témiscabitibiens ont à cœur la vitalité de notre belle région et je suis fier de le constater une fois de plus aujourd'hui. »

Pierre Dufour, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Ce sont d'abord et avant tout les citoyennes et les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue qui bénéficieront des projets soutenus par le FARR. Ces derniers contribueront à l'atteinte des objectifs régionaux et nous pouvons en être fiers! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Les élus de la région déterminent les priorités et de ce fait ciblent des moyens et des projets aptes à servir les objectifs de développement concrets dans nos milieux de vie. Le FARR s'avère un levier essentiel en tant qu'outil au service de l'occupation et de la vitalité du territoire. C'est également un modèle et un exemple à multiplier en matière de décentralisation des décisions. Par ailleurs, les projets sélectionnés démontrent une fois de plus l'incroyable dynamisme des organisations qui œuvrent au développement socioéconomique de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Claire Bolduc, présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 4,2 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 20 initiatives dans la région.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 14 projets et 2 ententes sectorielles pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue 2e appel de projets 2018-2019 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 111 025 $ + 14 100 $ Entente sectorielle de développement pour la réalisation du projet d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en Abitibi-Témiscamingue Par : Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, MRC d'Abitibi, MRC de La Vallée-de-l'Or, MRC de Témiscamingue, Ville de Rouyn-Noranda et Hydro-Québec Ajouter 12 bornes de recharge pour véhicules électriques en Abitibi‑Témiscamingue afin d'améliorer l'accessibilité de la région aux usagers. Ce circuit permettra d'assurer des déplacements sécuritaires dans les secteurs les plus fréquentés et d'inciter les citoyens de la région à choisir ce mode de transport. De plus, le projet comprend l'installation de quatre bornes de recharge pour véhicules électriques supplémentaires dans la MRC d'Abitibi-Ouest. 2019-2021 2 543 455 $ Entente sectorielle de développement pour la réalisation du projet MOBILE-AT : Implantation de 32 sites cellulaires

LTE-A en Abitibi‑Témiscamingue Par : Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (GIRAT), MRC d'Abitibi, MRC d'Abitibi-Ouest, MRC de La Vallée-de-l'Or, MRC de Témiscamingue et Ville de Rouyn-Noranda Déployer 32 sites de distribution en téléphonie cellulaire utilisant la technologie LTE-Advanced (LTE-A) sur tous les territoires de MRC de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le projet assurera une plus grande couverture de la téléphonie cellulaire, augmentant ainsi la sécurité des déplacements sur plus de 770 kilomètres de routes additionnelles et portant la couverture totale à 90 % des populations de la région. 2019-2021 55 986 $ Révision des normes de certification en matière d'exploration minière



Par : Association de l'exploration minière du Québec Mettre en place, déployer et promouvoir de nouvelles normes de certification permettant l'intégration des meilleures pratiques en développement durable au sein des entreprises en exploration minière et des fournisseurs de services du secteur. Une ressource professionnelle sera affectée au soutien aux membres dans la mise en place des normes ainsi qu'au rayonnement et à la promotion du programme de certification. 2019-2021 279 150 $ Cinq projets : Plan d'action « Jeunes en milieu rural de l'Abitibi-Témiscamingue »

Par : les organismes suivants répartis sur les territoires des cinq MRC de l'Abitibi-Témiscamingue :



- Maison des jeunes du Témiscamingue

- Carrefour jeunesse emploi d'Abitibi-Ouest

- L'Interlocal de jeunes la MRC de Rouyn-Noranda

- Jeunesse Action Val-d'Or

- Mobilisation Espoir Jeunesse (MRC d'Abitibi) 111 823 $

37 284 $

42 710 $

41 728 $

45 605 $ 2019-2022 Mettre en œuvre un plan d'action régional pour optimiser les services et pour soutenir l'animation des jeunes dans les milieux ruraux de l'Abitibi-Témiscamingue. Les organismes assureront la réalisation d'actions sur leur territoire par l'entremise des 36 locaux de jeunes. À l'échelle régionale, les projets permettront d'assurer la coordination du plan d'action ainsi que de réaliser des activités régionales de concertation et de visibilité.

62 026 $ Inventaire archéologique de certains secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue



Par : Archéo 08 Réaliser des inventaires archéologiques dans des secteurs encore peu explorés tels que le lac Matchi-Manitou et le Grand lac Victoria dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, le lac Simard dans la MRC de Témiscamingue et les lacs Preissac et Chassignole dans la MRC d'Abitibi. Ces inventaires permettront de combler des lacunes dans les connaissances archéologiques et relatives à l'occupation de ces secteurs par les premiers peuples. 2019-2020 235 000 $ Six projets : Persévérance scolaire et réussite éducative dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre



Par : les organismes suivants répartis sur les cinq territoires de MRC de l'Abitibi-Témiscamingue :

- Table Interordres en éducation de l'Abitibi-Témiscamingue

- Action-Santé l'Envolée d'Abitibi-Ouest

- Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue

- Regroupement des partenaires en développement social d'Amos-région :

- Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est

- Ville de Rouyn-Noranda 24 400 $

42 120 $

42 120 $

42 120 $

42 120 $

42 120 $

2019-2021 Faire de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des enjeux incontournables dans un contexte socioéconomique de plus en plus soumis à une pénurie de main-d'œuvre. Les projets permettront de soutenir les activités de concertation régionale ainsi que les tables locales en persévérance scolaire et réussite éducative. La réalisation d'actions issues du plan d'action régional sur la conciliation études-famille-travail-loisirs est également un des objectifs visés par les initiatives.

62 220 $ Refonte du média



Par : Coopérative de solidarité du journal régional de l'Abitibi-Témiscamingue - L'Indice Bohémien Renouveler le journal culturel de l'Abitibi-Témiscamingue L'Indice Bohémien pour en améliorer l'accessibilité, la visibilité, la qualité et le rayonnement. La revitalisation du format papier et du site Web inclura également une nouvelle ligne de rédaction, un rafraîchissement de l'image de marque et une révision du réseau de distribution. 2019-2021 Total accordé : 3 362 962 $

2019-2022 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Décembre 2019

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Favoriser et soutenir la desserte en Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire sur l'ensemble du territoire de la région.

Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d'apprentissage et de perfectionnement en continu.

Favoriser une cohabitation harmonieuse et un dialogue social inclusif avec les Premières Nations.

Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale.

Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé, le bien-être de notre population.

