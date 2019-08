Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 2,2 M$ pour cinq projets dans la région de Lanaudière

BERTHIERVILLE, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, a annoncé un soutien financier de près de 2,2 M$ pour la réalisation de cinq initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent à quatre des priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, M. Fitzgibbon était accompagné de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que du président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Normand Grenier.

Citations :

« Notre gouvernement contribue au développement des communautés et au rayonnement des régions comme celle de Lanaudière par l'entremise des projets FARR. Il est essentiel pour nous de mettre au cœur de nos actions l'écoute et la collaboration avec les acteurs des milieux pour assurer la vitalité et l'essor de toutes les régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à la réalisation de ces initiatives culturelles, environnementales et éducatives. Je suis certain qu'elles contribueront à répondre aux besoins de nos citoyens en tenant compte des réalités de Lanaudière. »

Pierre Fitzgibbon, ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'annonce d'aujourd'hui démontre à quel point nos acteurs socioéconomiques sont proactifs et se mobilisent autour de projets structurants pour notre région. Leur engagement dans le développement de notre communauté et leur souci à la rendre meilleure est un bel exemple à suivre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Il est extrêmement structurant pour une région de pouvoir bénéficier d'investissements aussi importants. Les nombreux projets soutenus depuis le début du programme FARR couvrent une diversité d'enjeux régionaux identifiés par les élus et les partenaires et contribueront à améliorer la qualité de vie des Lanaudois et à faire rayonner notre région. »

Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants et qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 11,5 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 20 initiatives dans la région.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Cinq projets retenus pour la région de Lanaudière 2019-2020 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 79 000 $ Motiv-Action Par : Carrefour jeunesse-emploi de D'Autray-Joliette Réaliser des projets de persévérance scolaire en collaboration avec cinq écoles des territoires des MRC de Joliette et de D'Autray. Cent jeunes à risque de décrochage scolaire seront accompagnés annuellement. Des intervenants pivots feront le lien entre l'élève, sa famille, l'école et la communauté afin de bien les outiller et ainsi, favoriser la réussite scolaire des jeunes. 2019-2022 150 000 $ Maison Jacques-Parizeau Par : Corporation Hector-Charland Construire une maison permettant le développement d'un programme de résidence artistique avec hébergement. La maison Jacques-Parizeau vise à soutenir le processus créatif des artistes et à rendre leurs œuvres accessibles au plus grand nombre. Ainsi, ce projet participera à dynamiser l'offre culturelle dans toutes les MRC de Lanaudière. 2019-2021 85 200 $ Ma voix, mon musée Par : Musée d'art de Joliette Développer une solution numérique inédite pouvant établir et maintenir de nouveaux types de dialogues avec les citoyens âgés de 18 à 35 ans. Un groupe de recherche scientifique consultera une centaine de Lanaudois pour réfléchir au développement de nouveaux outils technologiques innovateurs à utiliser par les partenaires du projet : Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, Centre d'art Diane-Dufresne, Art partage, le Musée Louis-Cyr, le Café culturel de la Chasse-galerie et le Musée d'art de Joliette. 2019-2021 350 000 $ Serres Solidaires Par : Conseil régional de l'environnement de Lanaudière Construire un système de serres de culture aquaponique pour offrir des aliments sains et diversifiés à l'année aux Lanaudois qui vivent dans des conditions socioéconomiques difficiles. Cette initiative englobera à la fois la production, la transformation, la distribution et la consommation alimentaire durable et innovante. 2019-2022 1 500 000 $ Arboria, vitrine de la forêt et du bois Par : Association forestière de Lanaudière Développer et aménager l'ensemble du site de la pépinière et du centre de semences forestières de Berthier pour faire connaître aux visiteurs la foresterie responsable et la transformation innovante du bois. Cette expérience éducative et ludique vise à devenir un produit d'appel récréotouristique structurant pour la région. 2019-2022 Total accordé : 2 164 200 $

Priorités régionales en lien avec les projets retenus La mise en valeur et la promotion des biens et des produits régionaux, de la consommation responsable, de la saine gestion des matières résiduelles et de la valorisation d'une économie circulaire.

Le développement d'une offre éducationnelle complète, innovante et branchée sur le milieu.

Le soutien au développement d'infrastructures et équipements culturels et touristiques.

La reconnaissance de pôles culturels structurants et de lieux de création et de diffusion afin de s'affirmer culturellement, améliorer l'accès à la culture et soutenir les créateurs et les artistes.

