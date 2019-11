Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 1,7 M$ pour cinq projets au Bas-Saint-Laurent

LA POCATIÈRE, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, a annoncé une aide financière de près de 1,7 M$ pour la réalisation de cinq initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent aux six priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, Mme Proulx était accompagnée du président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Francis St-Pierre.

Citations :

« Comme vous le savez, le FARR laisse aux régions de la latitude pour choisir les projets à appuyer en fonction des réalités et des priorités de leur territoire. Une fois de plus, nous pouvons constater la créativité des promoteurs et la pertinence des initiatives pour la croissance de leur région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très fière de la diversité des initiatives présentées aujourd'hui. Elles répondent à certains besoins de la population en tenant compte des réalités de la région. Que ce soit par l'amélioration des services et des produits offerts, de l'attractivité ou encore des processus, elles contribueront à la vitalité du Bas-Saint-Laurent. »

Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« À titre de président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, je tiens à souligner la réussite du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Nos annonces d'aujourd'hui illustrent qu'il est possible de faire progresser nos régions si tout le monde travaille ensemble, dans le respect des juridictions communes. La proximité des maires et préfets, conjuguée avec des orientations gouvernementales claires, permettent d'atteindre de tels résultats et c'est de bon augure pour l'avenir de nos concitoyens. »

Francis St-Pierre, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, maire de Saint-Anaclet-de-Lessard et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant près de 9,2 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 40 initiatives dans la région.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Cinq projets retenus pour la région du Bas-Saint-Laurent 2019-2020 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 250 000 $ Achat d'un balai de piste et d'un camion chasse-neige Par : Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli Remplacer un balai de piste désuet et acheter un camion chasse-neige pour faire l'entretien des pistes d'atterrissage de façon sécuritaire et efficiente. 2019-2021 90 724 $ Développement et amélioration des six haltes touristiques Par : La Route touristique du Grand Air Ajouter deux haltes touristiques supplémentaires à la Route des Monts Notre-Dame et améliorer les quatre haltes existantes. Des panneaux d'information et d'interprétation seront installés. Ils mettront en valeur la qualité des paysages, les attraits et les services touristiques ainsi que les producteurs artisans localisés le long du tracé, qui traverse quinze communautés rurales. 2019-2021 500 000 $ Implantation de projets de robotisation collaborative dans les PME du Bas-Saint-Laurent Par : Innov & Export PME Contribuer à l'achat de deux robots collaboratifs destinés à la location pour les entreprises du Bas-Saint-Laurent et embaucher des ressources supplémentaires pour offrir un service d'expertise en robotique collaborative. Les entreprises pourront se servir des robots pour tester l'automatisation de certaines de leurs tâches et en constater les avantages pour leur production (autonomie, polyvalence et rendement). 2019-2022 600 000 $ Embauche d'une ressource en attractivité pour chaque MRC Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) Embaucher une ressource en attractivité dans chacune des huit municipalités régionales de comté (MRC) de la région pendant trois ans. Ces personnes travailleront en étroite collaboration avec la coordonnatrice régionale pour assurer une cohérence entre les orientations découlant du sommet régional sur l'attractivité de septembre 2018 à Rimouski et les actions. 2019-2022 255 075 $ L'essor de la filière des noisettes au Bas-Saint-Laurent Par : Biopterre - Centre de développement des bioproduits Concevoir un plan de développement de l'industrie de la noisette au Bas-Saint-Laurent, documenté et s'appuyant sur la réalité régionale. L'acquisition de connaissances permettra de mieux planifier et de s'assurer que la production, la transformation et la mise en marché des produits de noisettes sont entièrement effectuées au Bas-Saint-Laurent. Ce projet est le résultat des travaux d'un comité de travail et de concertation régionale mis en place depuis plus de quatre ans. 2019-2022 Total accordé : 1 695 799 $

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Agir pour l'attractivité de la région. Agir pour l'équité entre les personnes et les collectivités en s'assurant de placer le développement social au cœur de la vitalité et de l'occupation des territoires. Agir pour un environnement sain et une vie de qualité. Agir pour un entrepreneuriat et une main-d'œuvre dynamiques et diversifiés. Agir pour la vitalité des communautés rurales. Agir pour faire du Bas-Saint-Laurent un leader innovant dans ses domaines identitaires tels que le bioalimentaire, le forestier, le maritime et l'eau, la tourbe, l'environnement et les énergies vertes et renouvelables.

