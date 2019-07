Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 6,6 M$ pour 62 projets dans la région de la Montérégie

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 62 projets retenus pour la région de la Montérégie 2018-2019

95 000 $ ECubateur, parcours permettant l'éclosion de projets en entrepreneuriat collectif Par : Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'est de la Montérégie (PECEM) Offrir un parcours innovant de réflexion, d'accompagnement et de formations permettant de soutenir les promoteurs dans le démarrage de leurs projets en entrepreneuriat collectif. 2018-2021

160 000 $ Culture numérique : une association gagnante

Par : Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC HR) Développer des outils d'analyse et de traitement des données numériques. Ceux-ci permettront aux diffuseurs de la région de mieux connaître leur public et de mettre en place des stratégies de mise en marché plus ciblées. 2018-2020

100 000 $ Mise en valeur du pôle de découverte des gorges et du mont Écho Par : Les Sentiers de l'Estrie Développer des sentiers de courtes randonnées en boucle et installer des postes d'accueil pouvant recevoir un nombre suffisant de visiteurs dans le but d'assurer l'autosuffisance financière des opérations de la réserve naturelle des Montagnes-Vertes. 2018-2021

48 000 $ Le logement social et abordable en Montérégie-Ouest et ses perspectives de développement Par : Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest (GRTSO) Dresser un tableau de la situation du logement social et abordable dans chacune des municipalités régionales de comté (MRC) de la Montérégie-Ouest ainsi que des besoins et des enjeux s'y rattachant. Désigner et analyser, par la suite, des outils favorisant le développement de ce secteur. 2018-2020

160 000 $ Les circuits gourmands Par : Expansion PME Créer et mettre en place huit circuits gourmands mettant en vedette les producteurs locaux de l'ensemble de la Montérégie. Développer de nouveaux outils technologiques pour faire connaître ces circuits et pour atteindre les consommateurs. 2018-2020

95 000 $ Développement de l'aéroport de Saint-Jean Par : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Réaliser une étude sur les retombées économiques de l'aéroport de Saint-Jean et élaborer un plan directeur. Ce projet permettra également de confirmer les orientations de développement, la stratégie de démarchage et de positionnement de l'aéroport. 2018-2020

130 452 $ Conseiller en innovation partenariale de la Montérégie Par : Université de Sherbrooke Embaucher une ressource au sein du groupe de partenariats d'affaires (GPA) de l'Université de Sherbrooke. Cette personne rencontrera des entreprises et des organismes de la Montérégie pour connaître leurs besoins en innovation et leurs enjeux de développement. 2018-2020

155 893 $ Prévention de l'envahissement des parcs et espaces verts publics de la Montérégie par les espèces végétales exotiques envahissantes Par : Nature-Action Québec inc. Mettre en place des formations et une plateforme commune de diffusion d'information pour le milieu municipal portant sur la prise de décision en matière de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE). Réaliser deux projets pilotes pour la lutte à l'envahissement dans des parcs municipaux. 2018-2021

110 250 $ Planifier et aménager des réseaux cyclables, pédestres et multifonctionnels au sein de la Réserve de la biosphère du mont Saint-Hilaire Par : Centre de conservation de la nature Mont-Saint-Hilaire Élaborer un plan régional pour développer la mobilité active à l'échelle du territoire de la Réserve de la biosphère du mont Saint-Hilaire et d'une partie de celle du lac Saint-Pierre. Aménager également un sentier multifonctionnel dans le piémont du mont Saint-Hilaire facilitant ainsi un contact privilégié avec la nature et de saines habitudes de vie. 2018-2021

160 000 $ Bonification environnementale des travaux d'entretien de cours d'eau agricoles dans le bassin versant de la Yamaska Par : Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) Planifier et réaliser simultanément, dans cinq MRC du bassin versant de la Yamaska, des projets d'aménagement et de bonification environnementale de travaux d'entretien de cours d'eau. 2018-2020

99 000 $ La nature à portée de tous Par : Colonie de vacances des Grèves Mettre à niveau les infrastructures de la Colonie de vacances des Grèves. Les travaux de réfection des installations pour les eaux usées, de construction, de rénovation des pavillons et d'achat d'ameublement permettront la pérennité et le développement du site. 2018-2022

160 000 $ Transformation numérique des entreprises, industrie 4.0 Par : Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) Accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Ce soutien peut prendre différentes formes dont le conseil stratégique pour l'évaluation de fournisseurs ou de solutions technologiques, la formation et le développement de partenariats. 2018-2021

105 614 $ Programme régional d'acquisition de données sur les milieux humides et hydriques Par : GéoMont Créer une base de données pour uniformiser et pour améliorer les connaissances des milieux humides et hydriques de la Montérégie dans l'optique d'assurer la prise de meilleures décisions de développement. 2018-2020

90 000 $ Réseau Innovation : Accompagner les entreprises dans leur capacité à gérer l'innovation Par : Expansion PME Augmenter les services d'accompagnement en innovation en Montérégie en rendant accessibles des experts spécialisés qui répondront aux besoins particuliers des entreprises en croissance. 2018-2021

62 000 $ Ateliers d'information sur la biométhanisation « Moi j'emBAC! » Par : Centre d'interprétation des énergies renouvelables (CIER) Offrir aux écoles établies sur le territoire des trois MRC partenaires des ateliers de formation sur la valorisation des matières organiques et le procédé de traitement par biométhanisation. 2018-2020

160 000 $ Mise en place d'une infrastructure permanente de valorisation du bois Par : Centre de valorisation du bois urbain Mettre en place des mécanismes d'approvisionnement en bois urbain de sources privée et publique et développer différents marchés. À terme, ce projet instaurera une infrastructure permanente de valorisation du bois urbain qui prendra en charge ce type de matériau et le transformera en produits à valeur ajoutée. 2018-2020

159 600 $ Station nautique Richelieu Par : Tourisme Haut-Richelieu Mettre sur pied un parcours touristique nautique sur la rivière Richelieu. Les attraits et les services qui le composent se trouvent dans les municipalités riveraines entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Noyan. 2018-2021

237 061 $ Mesure de l'indice du dynamisme entrepreneurial des MRC de la Montérégie Par : Montérégie Économique inc. Dresser le profil du dynamisme entrepreneurial des 14 MRC de la Montérégie et de l'agglomération de Longueuil à partir d'un échantillonnage représentatif et selon la méthodologie éprouvée et utilisée depuis 2009 par la Fondation de l'entrepreneurship. 2018-2019

159 331 $ Réfection du Sentier du Paysan Par : MRC des Jardins-de-Napierville Améliorer le confort des usagers sur le Sentier du Paysan et diversifier son utilisation en procédant à la réfection d'un tronçon de 7,4 km. 2018-2020

54 810 $ Billetterie informatique et stratégie marketing Par : Théâtre de la Dame de Cœur, Société culturelle du Lys inc. Installer une nouvelle billetterie performante et adapter la stratégie marketing du théâtre en fonction de la nouvelle billetterie et des services offerts en ligne. Ainsi, l'organisation sera plus concurrentielle, notamment en facilitant l'accessibilité à la clientèle. 2018-2020

26 183 $ Expansion du sport étudiant Par : Polyvalente Robert-Ouimet Construire et installer de nouveaux équipements et infrastructures sportifs, acheter de nouveaux uniformes d'équipes, créer de nouveaux outils de communication et générer de nouveaux partenariats. 2018-2021

260 673 $ L'étoile MOBILE Par : L'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu Mettre en place une clinique mobile de pédiatrie sociale pour rejoindre les enfants des communautés plus éloignées. Ce projet permettra d'adapter l'offre de service ainsi que de profiter des structures et de l'expérience de la clinique de pédiatrie L'Étoile. 2018-2022

21 300 $ Le repaire du randonneur Par : Association des membres et amis pour la protection de la réserve nationale de faune du Lac-Saint-François (A.M.A.P.R.E.) Réaliser une étude de faisabilité pour un projet d'offre d'hébergement atypique innovante et structurante pour la communauté. Ainsi, une offre d'hébergement temporaire pourrait être développée et permettrait aux touristes de prolonger leur séjour. 2018-2020

160 000 $ Optimiser l'accessibilité et la compétitivité de l'aéroport AMSL Par : Développement de l'Aéroport Saint-Hubert de Longueuil Réaliser des études qui permettront de trouver des solutions appropriées aux problèmes qui freinent le développement de l'aéroport. L'objectif est de rester compétitif tout en étant complémentaire à l'Aéroport international Montréal-Trudeau. 2018-2020

54 000 $ Développement du profil entrepreneurial Par : J'entreprends la relève Développer un profil entrepreneurial dans certaines écoles de la région de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Les élèves pourront poursuivre leur cheminement dans ce profil de la 1re à la 5e secondaire. 2018-2021

100 000 $ Chansons à boire Par : Festival international de la Chanson de Granby Ajouter un espace aménagé pour promouvoir la découverte, et ce, en complément aux activités extérieures gratuites du Festival international de la Chanson de Granby. Aménagé à proximité de la scène, on y trouvera une douzaine de stands de microbrasseries et distilleries ainsi que quelques camions de rue de produits locaux. 2018-2022

172 163 $ Consolidation des infrastructures d'accueil et développement de Chouette à voir! Par : Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie Mettre en place des infrastructures permanentes pour ouvrir le site à l'année. Le projet permettra de planifier la gestion de l'eau ainsi que des installations sanitaires et septiques plus élaborées et performantes. 2018-2021

220 000 $ Projet Emploi/Ressources humaines Par : Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) Accompagner les entreprises pour combler leurs besoins quant à l'attraction de main-d'œuvre et du maintien d'emplois. Ce soutien se concrétisera notamment en embauchant un spécialiste en emploi, en développant des outils concrets pour appuyer les entreprises, en consultant plusieurs experts et en procédant, avec la collaboration des partenaires, à des missions de recrutement. 2018-2021

120 000 $ Réalisation du Programme fonctionnel et technique (PFT) du projet de construction d'un centre de création, production et diffusion en théâtre pour l'enfance et la jeunesse Par : L'Arrière Scène, centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse en Montérégie Réaliser une étude de faisabilité et de définition du projet, nommée PFT. Cette dernière est une étape préalable au projet de construction d'un lieu de création, de production et de diffusion. 2018-2021

30 000 $ Rénovation du système d'éclairage de la salle Laurent-Paquin d'Acton Vale Par : Productions artistiques de la région d'Acton (PARA) Changer le système d'éclairage de scène de la salle Laurent-Paquin d'Acton Vale. Le nouveau système d'éclairage à la DEL permettra un éclairage plus adéquat lors de la présentation des spectacles. 2018-2020

51 192 $ L'ABC des GES Par : Corporation de développement de la rivière Noire Faire participer la communauté à un projet collectif visant à réduire l'empreinte écologique. Sensibiliser les jeunes, leurs familles et les entreprises aux changements climatiques et aux effets des gaz à effet de serre (GES) et les encourager à réduire leur empreinte écologique en posant des actions concrètes au quotidien. 2018-2022

160 000 $ Vélogare d'Acton Par : Ville d'Acton Vale Refaire l'aménagement d'une portion du tronçon de la Route verte à Acton Vale ainsi que l'aménagement de la halte de repos de la gare. 2018-2020

313 595 $ Accroître la mobilité et l'accessibilité dans une optique de création de richesse et plus-value socioéconomique Par : Réseau de transport de Longueuil (RTL) Documenter les besoins de déplacements et aménager des aires de stationnements incitatifs (de délestage). Une vaste collecte de données, effectuée par sondage, sera réalisée dans l'optique d'offrir de nouvelles solutions de desserte et de rabattement aux deux stationnements incitatifs. De plus, ce projet vise à aménager de nouveaux points d'accès au transport en commun par l'addition de pochettes de stationnements d'incitation. 2018-2021

38 500 $ Récupérer, conditionner et transformer pour mieux manger Par : La Bouffe additionnelle Consolider le projet pilote « Récupérer, conditionner et transformer pour mieux manger » de la Table de concertation en sécurité alimentaire du Haut-Saint-Laurent. L'objectif est d'accroître la qualité de la vie de la population en favorisant l'accessibilité aux produits alimentaires sains, notamment dans les milieux scolaires, les cuisines collectives et les dépannages alimentaires. 2018-2020

50 000 $ Étude des besoins et de la faisabilité pour une offre de service globale et intégrée en transport collectif régional adapté aux enjeux de la ruralité. Par : MRC du Haut-Saint-Laurent Réaliser une étude de faisabilité pour une offre de service globale et intégrée en transport collectif régional efficace, sécuritaire, pérenne, équitable et adapté aux enjeux de la ruralité. 2018-2020

191 175 $ Remplacement du système de réfrigération de l'aréna Par : Régie intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon Remplacer le système de réfrigération de l'aréna de la Régie intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon. 2018-2020

25 000 $ Animation sur le Chemin des Cantons -- L'anneau de Queen Lil Par : Centre local de développement de Brome-Missisquoi (CLD) Développer une animation le long du chemin des Cantons, notamment par la création de personnages, de jeux d'énigmes et de capsules vidéo historiques afin d'augmenter l'attractivité. 2018-2021

271 732 $ Attractivité territoriale de Brome-Missisquoi et des Cantons-de-l'Est Par : MRC de Brome-Missisquoi Joindre la phase 2 de la démarche Vision attractivité Cantons-de-l'Est. Cette étape comprend l'élaboration d'une nouvelle image de marque régionale, la mise en place d'une plateforme Web régionale et la conception d'outils de communication (vidéos, stratégie ambassadeur, etc.) favorisant l'attractivité. De plus, une campagne d'attractivité territoriale régionale dans la MRC de Brome-Missisquoi sera réalisée pour mettre en place un service personnalisé visant l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes qui s'établiront sur le territoire. 2018-2020

66 500 $ Aménagement de la Halte de la Gare, phase 2 Par : MRC de Beauharnois-Salaberry Prolonger le réseau cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry (secteur Sainte-Martine) et y aménager une halte. 2018-2021

298 016 $ Études et aménagement de pôles nautiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry Par : MRC de Beauharnois-Salaberry Réaliser une planification exhaustive en vue de l'aménagement de deux pôles nautiques. Ceux-ci seront situés dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry, plus précisément à Saint-Stanislas-de-Kostka et à Saint-Louis-de-Gonzague, en bordure du canal de Beauharnois. 2018-2021

56 204 $ Les cours d'eau agricoles : un premier diagnostic de la bande de protection riveraine

Par : MRC de Roussillon Produire un profil sur la qualité des bandes de protection riveraines en milieu agricole. Des relevés de télédétection ciblant les cours d'eau agricoles seront effectués à l'aide d'outils de géomatique (orthophotographies visualisées en 3D, levés LiDAR) afin de couvrir un total de 365 km de cours d'eau et d'en caractériser les rives. Ainsi, la cartographie permettra une meilleure planification des interventions pour prévenir la dégradation des bandes riveraines. 2018-2020

26 667 $ Étude de faisabilité sur l'hébergement et la gestion de collections archéologiques provenant de municipalités de la Montérégie

Par : MRC de Roussillon Réaliser une étude afin d'évaluer la faisabilité d'héberger, dans les installations actuelles de la MRC ou dans de nouvelles, des collections archéologiques provenant d'autres municipalités de la Montérégie. 2018-2020

33 111 $ Faisabilité du projet de desserte Internet à haute vitesse de la MRC de Roussillon et des territoires adjacents

Par : MRC de Roussillon Élaborer le modèle d'affaires et la gouvernance d'un projet régional de service d'Internet à haute vitesse, et ce, à la suite du mandat de quantification et de localisation des besoins en matière d'accès Internet, en cours de réalisation, par la MRC de Roussillon. 2018-2020

19 556 $ Immigration : portrait des enjeux d'intégration et perspectives sur le territoire de la MRC de Roussillon

Par : MRC de Roussillon Dresser un profil des immigrants et des familles immigrantes vivant sur le territoire de la MRC de Roussillon. Pour ce faire, une collecte de données sera réalisée et des activités de consultation et de réflexion seront menées. Par la suite, un rapport final sera rédigé. 2018-2020

108 517 $ Prolongement de la Route verte : réalisation des études préparatoires requises

Par : MRC de Roussillon Réaliser les études préparatoires permettant le prolongement de la Route verte sur une emprise ferroviaire abandonnée. Les travaux permettraient la liaison de deux secteurs de la Route verte. 2018-2020

156 202 $ Aménagement des haltes et des aires de repos pour bonifier l'offre de service aux cyclistes et aux autres usagers de la piste cyclable La Route des Champs

Par : MRC de Rouville Aménager les haltes et les aires de repos afin de bonifier l'offre de service aux cyclistes et aux autres usagers du parc régional et de la piste cyclable. 2018-2021

28 536 $ Inventaire des milieux naturels d'intérêt et identification des corridors écologiques potentiels afin de permettre les connectivités requises avec les territoires des MRC limitrophes

Par : MRC de La Haute-Yamaska Inventorier les milieux naturels d'intérêt sur le territoire et définir les corridors écologiques qui les relient aux milieux naturels environnants. Ce projet a pour but de cibler les actions prioritaires en matière de protection et de restauration de milieux naturels visant le maintien et la bonification des liens de communication. Ainsi, à l'échelle régionale, cette initiative contribuera à l'établissement et au maintien de réseaux écologiques nécessaires à la préservation de la biodiversité. 2018-2020

66 960 $ Implantation d'une Accorderie

Par : Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu (SEPHYR) Implanter une Accorderie sur le territoire et en périphérie de la MRC de La Haute‐Yamaska. Elle permettra de créer un réseau d'entraide intergénérationnel et multiculturel, avec des citoyens provenant de diverses classes sociales, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 2018-2021

50 870 $ Développement du Marché public de Granby et région

Par : Marché public de Granby et région Acquérir et aménager un grand chapiteau pour la tenue du Marché public de Granby et région. Cette installation permettra ainsi d'augmenter les plages horaires du marché en passant à deux jours par semaine, de favoriser la venue de plus petits producteurs, de sécuriser la tenue d'événements et de rendre l'expérience client plus agréable. 2018-2020

32 812 $ Vision Attractivité Cantons-de-l'Est/Estrie phase 2

Par : MRC de La Haute-Yamaska Joindre la phase 2 de la démarche Vision attractivité Cantons-de-l'Est. Cette étape comprend l'élaboration d'une nouvelle image de marque régionale, la mise en place d'une plateforme Web régionale et la conception d'outils de communication (vidéos, stratégie ambassadeur, etc.) favorisant l'attractivité. 2018-2020

322 834 $ Amélioration du réseau cyclable régionale et provinciale -- PHASE 2

Par : MRC de Pierre-De-Saurel Réaliser des travaux pour prolonger la Route verte vers l'est. Ce projet se traduira également par la réalisation d'études pour bien déterminer les prochains travaux requis pour permettre, entre autres, la traversée sécuritaire de la route 132. 2018-2020

80 000 $ Projet de lien cyclable « Entre-Deux-Rives » -- halte vélo

Par : Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu Poursuivre le projet de lien cyclable « Entre-Deux-Rives » en réalisant l'aménagement d'une halte vélo sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. 2018-2020

117 000 $ Motorisation des rideaux séparateurs

Par : Régie intermunicipale du Centre multisports régional Motoriser les trois rideaux séparateurs du centre sportif régional afin modifier la configuration des terrains. Cette amélioration des équipements permettra l'accroissement de l'utilisation des installations. 2018-2020

53 000 $ Modernisation des infrastructures du Parc régional des Grèves couvrant les villes de Contrecœur et Sorel-Tracy et les MRC de Marguerite d'Youville et Pierre de Saurel

Par : Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves Aménager diverses infrastructures, dont un mur d'escalade de type « bloc », une aire d'accueil et deux stations d'interprétation. 2018-2020

100 000 $ Musée de sculptures à ciel ouvert de la Route du Richelieu

Par : Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire Ajouter 13 nouvelles œuvres, aux 10 œuvres déjà installées, à Sorel-Tracy pour compléter le Musée de sculptures à ciel ouvert de la Route du Richelieu. 2018-2020

105 214 $ Caravane gourmande solidaire

Par : MRC de La Vallée-du-Richelieu Distribuer et promouvoir des produits agricoles frais sur tout le territoire au moyen d'une camionnette et d'une remorque aménagée. La Caravane gourmande solidaire fera office de marché public mobile allant à la rencontre des citoyennes et des citoyens, là où ils sont. 2018-2021

32 470 $ Enjeux régionaux et pistes d'action en lien avec le milieu forestier de la Montérégie et caractérisation des pertes de superficies forestières de la Montérégie de 2009 à 2017

Par : Agence forestière de la Montérégie Créer un document sur les enjeux touchant le développement du milieu forestier de la Montérégie. Celui-ci présentera les pistes d'action et caractérisera les pertes de superficies forestières. 2018-2020

11 115 $ Recensement des protocoles en insalubrité, des codes du logement et des trajectoires visant à contrer l'itinérance, la précarité alimentaire et à réduire les inégalités sociales et de santé en milieu rural

Par : MRC du Haut-Saint-Laurent Documenter et définir les bonnes pratiques en milieu rural pour faciliter la mise en place d'actions structurantes en matière de lutte à l'itinérance et à la précarité alimentaire. 2018-2020

15 670 $ Service de référence bilingue 24/7 par l'ajout d'une section dédiée au HSL sur le Répertoire de La Boussole en ligne du Centre d'action bénévole de Salaberry-de-Valleyfield

Par : MRC du Haut-Saint-Laurent Modifier l'interface du site Web de l'organisme La Boussole de Salaberry-de-Valleyfield afin d'y décrire et d'y ajouter les services offerts sur le territoire du Haut-Saint-Laurent. Ainsi, la population aura plus facilement accès aux organisations, aux services sociaux et communautaires offerts sur le territoire. 2018-2020

16 556 $ Bonification des Soirées Communau-T

Par : MRC du Haut-Saint-Laurent Recenser les meilleures pratiques en matière de soirées communautaires publiques des MRC avoisinantes afin de produire un plan de communication pour les Soirées Communau-T. Cela permettra de bonifier ces activités de la MRC et d'accroître leur visibilité. 2018-2020

20 000 $ Plan d'affaires et de gouvernance : projet Axiome, innovation en arts visuels et médiatiques

Par : MRC de Roussillon Effectuer un plan d'affaires et de gouvernance afin de développer le projet Axiome. Celui-ci se décline en trois phases (AxLab, AxMobile et Axiome). Il a pour objectif de combler le manque d'infrastructures consacrées à la recherche, à la création et à l'innovation artistique dans le domaine des arts visuels et médiatiques en Montérégie. 2018-2020

36 000 $ Phase 2019 -- Infrastructures du parc culturel

Par : D'Arts et de rêves Améliorer l'attractivité du parc culturel D'Arts et de rêves en ajoutant, entre autres, du mobilier artistique, en créant des zones de détente et en construisant un poste d'accueil. 2018-2020

Total accordé : 6 621 334 $

2018-2021