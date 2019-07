Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 550 000 $ pour cinq projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 554 491 $ pour la réalisation de cinq initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent à quatre des douze priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

« Mes collègues Nancy Guillemette, Éric Girard et François Tremblay se joignent à moi pour féliciter les personnes qui ont mis de l'avant les projets soutenus aujourd'hui. Elles ont comme ambition de rendre leur milieu plus attrayant et plus dynamique. Les effets positifs de leur contribution se feront très certainement sentir sur la qualité de vie de leur communauté. Merci pour votre participation à l'essor de notre belle région! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean

« À titre de président du comité régional de sélection de projets, je suis heureux de pouvoir participer aujourd'hui à l'annonce de cinq nouveaux projets qui sauront contribuer au rayonnement et à la mise en valeur de notre magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Lucien Boivin, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 8,5 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 27 projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

de la réalisation du projet 56 000 $ Outil d'évaluation de la valeur des paysages intouchés, charte de développement régional en matière de tourisme et plateforme régionale d'échange Par : Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean Acquérir et adapter un outil d'évaluation pour encadrer les choix du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean concernant la valeur des icônes visuelles naturelles. Une charte de développement régional en matière de tourisme sera définie pour préserver l'intégrité des aspects distinctifs de la région. De plus, une plateforme régionale d'échange sera créée pour rendre la Planification stratégique de la destination du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean 2020-2030 plus accessible et pour s'assurer que la population locale se l'approprie. 2018-2021 297 062 $ Mise en place du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean Par : Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean Mettre en place le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, qui s'occupera, avec les partenaires visés, de la gestion du niveau des eaux du lac et qui collaborera à différents comités concernant sa gestion. Les objectifs du Conseil sont notamment d'améliorer la qualité de l'écosystème du lac Saint-Jean, de favoriser la conciliation des usages en considérant l'ensemble des activités, d'harmoniser les outils de planification ainsi que de stabiliser et d'améliorer l'état des berges. 2018-2022 57 104 $ Signalisation permanente sur le sentier de motoneige no 23 Par : Club des motoneigistes Lac-Saint-Jean Installer une signalisation permanente sur le sentier de motoneige Trans-Québec no 23 dans la Réserve faunique des Laurentides afin de faciliter le repérage pour les utilisateurs. Le sentier, reliant la région du Lac-Saint-Jean et du Saguenay au reste du Québec, constitue la principale porte d'entrée des touristes et des adeptes de la motoneige. 2018-2020 100 000 $ Implantation d'infrastructures d'hébergement quatre saisons (IGLOFT) et de stations glacières Par : Désert de glace Créer un site touristique d'envergure internationale, à Saint-Gédéon, offrant des forfaits quatre saisons en milieu naturel complètement originaux. Le projet touristique comprendra des Iglofts, des stations glaciaires, des bains thermaux, un musée de la glace et de l'hébergement situé sur les eaux et les glaces du lac Saint-Jean. 2019-2022 44 325 $ Plan d'affaires visant l'implantation d'un Centre de valorisation de la fourrure sauvage, du cuir et des produits dérivés Par : Société de développement économique Ilnu (SDEI) Réaliser un plan d'affaires pour l'implantation d'un Centre de valorisation de la fourrure sauvage, du cuir et des produits dérivés (CVFSC) en partenariat avec le Cégep de Saint-Félicien. Le CVFSC miserait sur l'harmonisation entre les méthodes traditionnelles et la technologie moderne. Le plan d'affaires identifiera les actions requises pour créer davantage de valeur ajoutée à la fourrure nordique en intégrant les principes d'écoresponsabilité et pour susciter l'adhésion des parties prenantes. 2018-2020 Total accordé : 554 491 $

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Tourisme - Consolider, structurer et organiser l'offre touristique régionale; réaliser la promotion concertée auprès de la clientèle extrarégionale; maintenir et améliorer les infrastructures récréotouristiques.

Premières Nations - S'assurer que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, l'entité administrative et politique des Pekuakamiulnuatsh, soit un intervenant prioritaire dans tous les projets d'exploitation et de mise en valeur des ressources naturelles au Saguenay-Lac-Saint-Jean; renforcer la culture de partenariat entre les Premières Nations et les acteurs socioéconomiques de la région.

Développement des communautés - Soutenir la lutte à la pauvreté, l'inclusion sociale et la participation citoyenne; les initiatives de développement et de maintien d'environnements favorables à la qualité de vie des citoyens; l'économie sociale et solidaire; le développement culturel; les efforts de prévention de l'abandon scolaire; l'adaptation des mesures et services à la réalité culturelle des Premières Nations dans l'offre de service liée au développement social.

Relancer l'industrie de la fourrure nordique.

