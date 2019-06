Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 538 000 $ pour la réalisation de cinq projets pour le secteur d'Eeyou Istchee

CHIBOUGAMAU, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, est fier d'annoncer qu'une somme de 538 287 $ a été octroyée dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour la réalisation de cinq initiatives dans le secteur d'Eeyou Istchee dans la région du Nord-du-Québec.

Celles-ci répondent à cinq des six priorités établies par le Gouvernement de la nation crie (GNC) pour Eeyou Istchee.

« Le GNC est l'interlocuteur privilégié de notre gouvernement en matière de développement régional pour son territoire et sa communauté. D'ailleurs, je tiens à souligner le travail remarquable qu'il effectue à cet effet. La coordination des actions et des efforts des acteurs du milieu favorise le bien-être et la prospérité des Cris d'Eeyou Istchee. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« La diversification des activités économiques est une plus-value pour toutes les régions. Historiquement, c'est l'exploitation des ressources naturelles qui a fait prospérer le Nord-du-Québec. Les projets soutenus aujourd'hui, notamment ceux de nature touristique, contribueront à diversifier davantage l'économie d'Eeyou Istchee. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Grâce au soutien du gouvernement du Québec, le GNC participe à la réalisation d'initiatives dynamiques adaptées aux particularités du territoire d'Eeyou Istchee. C'est l'ensemble des communautés cries qui en profiteront et qui bénéficieront des retombées substantielles liées à ces projets. »

Pierre Dufour, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Les Cris ont une vision du développement qui respecte leur territoire, leur culture et leur mode de vie. Celle-ci sera certainement présente dans les projets retenus. Je me réjouis puisqu'ils aideront entre autres à faire connaître l'histoire et la culture de la population autochtone. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

Projets soutenus :

30 000 $ à l'Association crie de pourvoirie et de tourisme pour Eeyou Istchee Baie-James, Vers une destination touristique durable;

31 156 $ à la Première Nation crie d'Oujé-Bougoumou pour l'Étude de faisabilité pour un complexe commercial de serre, de pisciculture et de pépinière;

368 290 $ au GNC pour le Centre d'affaires et d'innovation à Mistissini ;

; 67 273 $ à l'Association crie de pourvoirie et de tourisme pour la Stratégie touristique 2020-2025;

41 568 $ à l'Association crie de pourvoirie et de tourisme pour l'Économusée sur le tannage de la peau d'orignal.

