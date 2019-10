Fonds d'appui au rayonnement des régions - plus de 510 000$ pour la Maison des enfants Marie-Rose

BEAUHARNOIS, QC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauharnois, M. Claude Reid, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 512 898 $ est accordée à la Maison des enfants Marie-Rose. Cette contribution, consentie dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra de rénover le Manoir Ellice, l'édifice seigneurial adjacent aux locaux de l'organisme.

1. Claude Reid, député de Beauharnois; 2. Maude Laberge, préfète de la MRC Beauharnois-Salaberry; 3. Janine Lefebvre, directrice générale de la Maison des enfants Marie-Rose; 4. Rodolphe Demers, codirecteur de la Maison des enfants Marie-Rose (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation)

Les travaux ont notamment pour but d'aménager des locaux insonorisés et adaptés pour l'aide aux devoirs, une salle multifonctionnelle et un café-bistro. Par conséquent, un plus grand nombre d'enfants pourront profiter des services en art et en culture qui sont offerts à faibles coûts par la Maison des enfants Marie-Rose.

Ce projet, qui représente des investissements totaux de plus de 1,9 M$, répond à deux priorités régionales qui touchent la culture et l'amélioration de la qualité de vie.

« Le déploiement de la mission de la Maison des enfants Marie-Rose est certes un élément important pour l'épanouissement des enfants et familles de notre communauté. Avec la revitalisation de ce bâtiment patrimonial, ce sont jusqu'à deux fois plus de jeunes qui pourront participer aux ateliers d'art, de musique, d'horticulture et de cuisine. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Cette initiative est l'aboutissement de beaucoup d'efforts et de travail de la part des partenaires de la Maison des enfants Marie-Rose. Je partage donc leur enthousiasme lié la réalisation de cet agrandissement qui permettra aux enfants, aux familles ainsi qu'à la population de Beauharnois et des environs d'avoir accès à un lieu de culture adéquat. »

Christian Dubé, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Notre gouvernement contribue, par le biais du FARR, au progrès de nos communautés, et ce, dans un esprit de développement durable. Investir dans ce bâtiment, c'est aussi investir dans notre avenir. C'est tout le Québec qui bénéficiera plus tard d'avoir inculqué, dès le bas âge, le goût des arts aux jeunes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La valeur patrimoniale du Manoir Ellice en fait un lieu de rencontre riche de sens et exceptionnel pour le développement communautaire et le rayonnement de la culture. La qualité de vie et la culture étant au cœur des priorités qui guident l'attribution des aides dans le cadre du FARR, nous sommes fiers de lui offrir un second souffle. »

Patrick Bousez, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant près de 13,4 M$ ont déjà été annoncées, depuis la mise en place du FARR, pour la réalisation de 85 initiatives dans la région.

