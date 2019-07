Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 4,1 M$ pour 25 projets en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie, Mme Marie-Eve Proulx, a annoncé un soutien financier de 4 133 354 $ pour la réalisation de 25 initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Ces projets répondent aux priorités établies pour la Gaspésie, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Citations :

« Le FARR donne les moyens aux communautés des quatre coins du Québec de rendre leur milieu de vie plus attrayant. Tout en répondant aux besoins et aux réalités propres de la collectivité, ces initiatives permettront de dynamiser le territoire. J'en félicite les instigateurs et je les encourage à poursuivre leur excellent travail. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La Gaspésie a, elle aussi, des défis à relever. Cependant, l'ambition qui anime ses organismes est bel et bien présente et se reflète dans les projets annoncés aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie les promoteurs qui contribuent de façon significative à l'économie régionale de leur milieu. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes très fiers des organismes qui ont déposé ces projets structurants et qui contribuent à la vitalité de la Gaspésie. Ce fonds nous permet de démontrer que les MRC, par l'analyse et l'approbation de ces dossiers, sont des acteurs primordiaux au développement économique local et régional. »

Nadia Minassian, préfète de la MRC de Rocher-Percé, présidente par intérim du Regroupement des préfets des MRC de la Gaspésie et membre du comité régional de sélection du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

· Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants ayant un rayonnement régional et qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

· Des sommes totalisant plus de 2,5 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 42 initiatives en Gaspésie.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 25 projets retenus pour la région de la Gaspésie

Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 110 000 $ Développement d'un journal de bord électronique Par : Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie inc. Réaliser le développement commercial d'un journal de bord électronique et finaliser la conception du logiciel actuellement mis à la disposition des pêcheurs de homard. De nouveaux modules relatifs à cinq espèces marines différentes seront également créés en vue d'étendre l'utilisation du logiciel à d'autres flottilles de pêche du Canada atlantique. 2017-2020 50 000 $ Réalisation de l'édition 2018 des Traversées de la Gaspésie Par : Traversées de la Gaspésie Procéder à l'acquisition d'équipements de sécurité ainsi que de sport et ajouter des moyens de transport et d'entreposage supplémentaires pour répondre à l'augmentation de la participation. Une ressource développera aussi le côté événementiel de la Traversée de la Gaspésie afin de renouveler le produit en y intégrant un volet éducatif. 2018-2019 150 000 $ Projet pilote pour l'implantation et la mise en œuvre du programme « Innovation-études » Par : Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie et des Îles Mettre en place un projet pilote visant à adapter des programmes du Cégep de la Gaspésie et des Îles offerts en formule recherche-études. Les programmes ciblés intégreront dans le parcours des étudiants de niveau collégial des stages au sein des trois centres collégiaux de transfert de technologie de la région. 2017-2021 52 000 $ Restructuration d'un système de commercialisation pour le transport hors région des produits agroalimentaires à petits volumes Par : GIMXPORT Sécuriser le service de transport de petits volumes pour les produits agroalimentaires de la Gaspésie nécessitant un court délai de livraison. 2018-2019 2 250 000 $ Stratégie Vivre en Gaspésie 2018-2021 Par : Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Mettre en œuvre la nouvelle stratégie Vivre en Gaspésie 2018-2021 qui s'articule autour d'une quinzaine d'actions contribuant à dynamiser l'occupation et la vitalité du territoire en vue de renverser la tendance démographique. 2018-2021 300 000 $ Arterre Gaspésie Par : Fédération de l'UPA de la Gaspésie-Les-Îles Déployer un service de maillage Arterre axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. Cela permettra de faciliter l'établissement d'une relève en agriculture, que ce soit par le démarrage ou par la reprise d'une entreprise agricole. 2018-2022 25 000 $ Réparation du télésiège de la station touristique Pin Rouge Par : Parc régional Petite-Cascapédia Remplacer le système d'entraînement électrique de la station touristique de Pin Rouge. 2018-2019 150 000 $ Création du Pôle des technologies propres de la Gaspésie Par : Pôle des technologies propres de la Gaspésie Créer un pôle des technologies propres de la Gaspésie, positionnant la région comme territoire d'accueil des projets innovants en matière de combustibles renouvelables ainsi qu'en captation et en valorisation du carbone. De plus, le projet vise à intégrer la région à des réseaux de recherche et d'investissement. Deux professionnels seront embauchés pour travailler au démarrage du Pôle. 2018-2021 100 000 $ Développement d'un réseau d'abribus Par : Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉGIM) Favoriser l'augmentation du taux d'occupation des autobus sur le réseau du RÉGIM en procédant à l'acquisition de 10 abribus. 2018-2021 17 600 $ Acquisition de surfaceuses Par : Club motoneiges Rapide Blanc inc. Acquérir une surfaceuse et une dameuse pour l'entretien de leurs pistes de motoneige. 2018-2020 17 600 $ Acquisition de surfaceuses Par : Les As de la motoneige Acquérir une surfaceuse et une dameuse pour l'entretien de leurs pistes de motoneige. 2018-2020 96 154 $ Mise en place d'un groupe d'intervention tactique AGROFOR Par : Fédération de l'UPA de la Gaspésie-Les-Îles Mettre en place une équipe d'intervention tactique ayant pour mandat de stimuler et de soutenir la réalisation de projets structurants pour l'agriculture et la foresterie privée dans l'Est-du-Québec, et ce, en réponse à la dévitalisation des régions de l'Est-du-Québec. 2018-2021 33 000 $ « Nourrir notre monde » pour le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé Par : Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé Embaucher une personne-ressource qui soutiendra la mobilisation du milieu en lien avec l'autonomie alimentaire et la sécurité alimentaire et qui mettra en place des actions concrètes visant à diminuer le phénomène de désert alimentaire et le gaspillage des aliments. 2018-2020 33 000 $ « Nourrir notre monde » pour le territoire de la MRC du Rocher-Percé Par : Comité d'action sociale anglophone C. A. S. A. inc. Embaucher une personne-ressource qui soutiendra la mobilisation du milieu en lien avec l'autonomie alimentaire ainsi que la sécurité alimentaire et qui mettra en place des actions concrètes visant à diminuer le phénomène de désert alimentaire et le gaspillage des aliments. 2018-2020 33 000 $ « Nourrir notre monde » pour le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie Par : Nourrir notre monde Haute-Gaspésie Embaucher une personne-ressource qui soutiendra la mobilisation du milieu en lien avec l'autonomie alimentaire ainsi que la sécurité alimentaire et qui mettra en place des actions concrètes visant à diminuer le phénomène de désert alimentaire et le gaspillage des aliments. 2018-2022 33 000 $ « Nourrir notre monde » pour le territoire de la Municipalité régionale de comté d'Avignon Par : Baie-des-Chaleurs active et en santé (BDCAS) Embaucher une personne-ressource qui soutiendra la mobilisation du milieu en lien avec l'autonomie alimentaire ainsi que la sécurité alimentaire et qui mettra en place des actions concrètes visant à diminuer le phénomène de désert alimentaire et le gaspillage des aliments. 2018-2020 33 000 $ « Nourrir notre monde » pour le territoire de la Municipalité régionale de comté de Bonaventure Par : Collectif Aliment-Terre Embaucher une personne-ressource qui soutiendra la mobilisation du milieu en lien avec l'autonomie alimentaire ainsi que la sécurité alimentaire et qui mettra en place des actions concrètes visant à diminuer le phénomène de désert alimentaire et le gaspillage des aliments. 2018-2020 70 000 $ Embauche d'un agent de concertation et de mobilisation Par : Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé Embaucher un agent de concertation et de mobilisation qui assurera le suivi et la réalisation des actions prévues dans le plan de communauté du territoire de la MRC. Il aura aussi la responsabilité de favoriser la concertation, l'animation et le réseautage entre les acteurs de développement social ainsi qu'avec d'éventuels collaborateurs. 2018-2022 70 000 $ Embauche d'un agent de concertation et de mobilisation Par : Municipalité régionale de comté d'Avignon Embaucher un agent de concertation et de mobilisation pour assurer le suivi et la réalisation des actions prévues dans le plan de communauté du territoire de la MRC. Il aura aussi la responsabilité de favoriser la concertation, l'animation et le réseautage entre les acteurs du développement social ainsi qu'avec d'éventuels collaborateurs. 2018-2022 70 000 $ Embauche d'un agent de concertation et de mobilisation Par : Municipalité régionale de comté de Bonaventure Embaucher un agent de concertation et de mobilisation pour assurer le suivi et la réalisation des actions prévues dans le plan de communauté du territoire de la MRC. Il aura aussi la responsabilité de favoriser la concertation, l'animation et le réseautage entre les acteurs du développement social ainsi qu'avec d'éventuels collaborateurs. 2018-2022 70 000 $ Embauche d'un agent de concertation et de mobilisation Par : Municipalité régionale de comté La Côte-de-Gaspé Embaucher un agent de concertation et de mobilisation pour assurer le suivi et la réalisation des actions prévues dans le plan de communauté du territoire de la MRC. Il aura aussi la responsabilité de favoriser la concertation, l'animation et le réseautage entre les acteurs du développement social ainsi qu'avec d'éventuels collaborateurs. 2018-2022 70 000 $ Embauche d'un agent de concertation et de mobilisation Par : Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie Embaucher un agent de concertation et de mobilisation pour assurer le suivi et la réalisation des actions prévues dans le plan de communauté du territoire de la MRC. Il aura aussi la responsabilité de favoriser la concertation, l'animation et le réseautage entre les acteurs du développement social ainsi qu'avec d'éventuels collaborateurs. 2018-2022 100 000 $ Embauche d'une ressource pour le soutien aux initiatives visant les aînés Par : Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie Embaucher un agent de soutien aux initiatives pour les aînés pour les territoires locaux afin de répondre aux besoins d'accompagnement concernant le vieillissement de la population gaspésienne. 2018-2022 100 000 $ Réalisation d'une étude de faisabilité technique et financière pour l'approvisionnement en biomasse forestière de Ciment McInnis Par : Association coopérative forestière régionale de la Gaspésie Réaliser une étude de faisabilité technico-économique d'approvisionnement en biomasse forestière. Cette étude prévoit également l'implantation d'un centre de valorisation et de conditionnement de cette biomasse. 2018-2021 100 000 $ Mise en place d'un service de transport et de commercialisation des produits bioalimentaires pour la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Par : La Gamme Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Consolider le service de transport et de commercialisation des produits bioalimentaires pour la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 2018-2021 Total accordé : 4 133 354 $

2018-2022 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Juin 2019

Priorités régionales en lien avec les projets

Dynamiser l'occupation et la vitalité du territoire en vue de renverser la tendance démographique de la région.

Soutenir la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Soutenir l'enseignement et la recherche en région.

Participer au développement des activités de loisirs, de sports et de culture en région.

Participer au développement économique et à la création d'emplois.

Assurer, de façon fiable et efficace, le transport des personnes, des marchandises et des informations sur l'ensemble du territoire.

Soutenir les secteurs d'activités phares de la région que sont l'exploitation et l'aménagement forestier, l'agroalimentaire, les pêches et l'aquaculture, l'industrie éolienne et le tourisme.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 686-7100; Amélie Dionne, Directrice des communications, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 691-5698; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746