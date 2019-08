Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 3,8 M$ pour 31 projets et 9 ententes sectorielles dans la région de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé un soutien financier de 3 800 550 $ pour la réalisation de trente et une initiatives et la concrétisation de neuf ententes sectorielles soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent aux huit priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, Mme Laforest était accompagnée de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, ainsi que du président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, préfet de la MRC de Manicouagan et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Marcel Furlong.

Citations :

« Le FARR donne les moyens aux communautés des quatre coins du Québec de rendre leur milieu de vie plus attrayant. Tout en répondant aux besoins et aux réalités propres de la collectivité, ces projets permettront de dynamiser le territoire. J'en félicite les instigateurs et je les encourage à poursuivre leur excellent travail. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier le comité régional de sélection de projets, qui a analysé rigoureusement toutes les demandes reçues. Elles auront des retombées positives pour la communauté nord-côtière et j'en suis très heureux. »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que la Côte-Nord foisonne d'initiatives dans une panoplie de secteurs, avec des objectifs tout aussi variés les uns que les autres. Je vous remercie au nom des citoyens de la région, car ce sont d'abord et avant tout eux qui en bénéficieront. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le FARR est un outil de développement privilégié pour la région, car en plus de son apport économique, il rapproche les gestionnaires et les représentants politiques des différentes MRC de la Côte-Nord, permettant ainsi la concertation et l'établissement d'un consensus régional. L'entraide est plus facile lorsqu'on a une meilleure compréhension des enjeux et des projets de l'ensemble du territoire. »

Marcel Furlong, président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, préfet de la MRC de Manicouagan et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 2,9 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 29 initiatives dans la région.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 31 projets et 9 ententes sectorielles pour la région de la Côte-Nord 2017-2019 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 60 000 $ Projet agroalimentaire Par : Regroupement de diversification économique de Mécatina Soutenir le développement des activités agricoles du Regroupement de diversification économique de Mécatina (RDEM), d'Enviro-Llecte et de la Corporation pour le développement des loisirs et des sports (CDLS) dans la municipalité de Gros-Mécatina. Un coordonnateur sera embauché pour proposer une structure organisationnelle plus efficiente. 2018-2020 13 100 $ Vidéoconférence Par : Innovation et Développement Manicouagan Doter ID Manicouagan d'un équipement de visioconférence permettant de joindre l'ensemble des partenaires et les autres MRC pour réduire les coûts de transport et le temps de déplacement, compte tenu de la grandeur du territoire nord-côtier. 2018-2019 14 632 $ Visioconférence Par : Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Doter la MRC d'un équipement de visioconférence permettant de joindre l'ensemble des partenaires et les autres MRC pour réduire les coûts de transport et le temps de déplacement, compte tenu de la grandeur du territoire nord-côtier. 2018-2019 13 331 $ Visioconférence Par : Municipalité régionale de comté de Manicouagan Doter la MRC d'un équipement de visioconférence permettant de joindre l'ensemble des partenaires et les autres MRC pour réduire les coûts de transport et le temps de déplacement, compte tenu de la grandeur du territoire nord-côtier. 2018-2019 24 857 $ Visioconférence Par : Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières Acquérir des équipements de visioconférence afin d'aménager la salle du conseil de la MRC, ainsi qu'un système transportable qui pourra servir pour les déplacements de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord. 2018-2019 9 347 $ Visioconférence Blanc-Sablon Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent Acquérir des équipements de visioconférence afin d'aménager une salle dans les locaux de la Municipalité de Blanc-Sablon. 2018-2019 8 452 $ Visioconférence Bonne-Espérance Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent Acquérir des équipements de visioconférence afin d'aménager une salle dans la Municipalité de Bonne-Espérance. 2018-2019 9 347 $ Visioconférence Saint-Augustin Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent Acquérir des équipements de visioconférence afin d'aménager une salle dans la Municipalité de Saint-Augustin. 2018-2019 6 912 $ Visioconférence Gros-Mécatina Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent Acquérir des équipements de visioconférence afin d'aménager une salle dans la Municipalité de Gros-Mécatina. 2018-2019 9 447 $ Visioconférence Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent Acquérir des équipements de visioconférence afin d'aménager une salle dans la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. 2018-2019 17 240 $ Visioconférence Minganie Par : Municipalité régionale de comté de Minganie Acquérir des équipements de visioconférence afin d'aménager une salle dans les locaux de la MRC de Minganie. 2018-2019 84 513 $ Acquisition d'équipements Par : I & S Seafoods Acquérir et améliorer des équipements pour augmenter la productivité de l'usine de transformation de poissons. 2018-2020 300 000 $ Terrain multisports Bergeronnes Par : Commission scolaire de l'Estuaire Aménager un terrain multisports aux Bergeronnes qui permettra aux jeunes de pratiquer leurs sports dans de meilleures conditions. 2018-2021 117 815 $ Stratégie d'approvisionnement local Par : Innovation et Développement Manicouagan Doter ID Manicouagan et Développement économique Sept-Îles de deux chargés de projet afin de favoriser l'approvisionnement local des grands donneurs d'ordres. 2018-2022 34 730 $ Visioconférence Ville de Schefferville Par : Ville de Schefferville Acquérir des équipements de visioconférence afin de permettre la tenue de réunions virtuelles et ainsi diminuer les frais de déplacement. 2018-2020 31 274 $ Projet de visioconférence Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent Acquérir et mettre en place des équipements de visioconférence dans les localités de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent : Kegaska, La Romaine, Harrington Harbour et Tête-à-la-Baleine. 2018-2021 4 050 $ Amélioration de l'équipement de visioconférence Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Compléter le premier projet de visioconférence avec des équipements plus récents et adaptés aux nouvelles technologies. 2018-2020 49 944 $ Équipement de visioconférence Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières Acquérir des équipements de visioconférence afin d'aménager les locaux des municipalités (Port-Cartier et Sept-Îles) du territoire de la MRC de Sept-Rivières. 2018-2021 8 113 $ Équipement multimédia Cité des Bâtisseurs,Groupe de ressources techniques, Côte-Nord Aménager une salle de visioconférence dans les locaux de l'organisme situé à Baie-Comeau. 2018-2020 140 000 $ Construction d'un pavillon d'accueil permanent Destination Sept-Îles Nakauinanu Construire un pavillon d'accueil permanent destiné à l'accueil des croisiéristes internationaux. 2018-2022 30 000 $ Modernisation des studios de radio Radio et Télévision communautaire Havre-Saint-Pierre Améliorer des équipements de la station de radio de Havre-Saint-Pierre. 2018-2020 121 500 $ Transport collectif Interbus Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières Développer et soutenir le transport collectif entre Port-Cartier et Sept-Îles. 2018-2021 150 000 $ Rénovation du quai et de la marina de L'Anse-de-Roche Municipalité de Sacré-Cœur Faire des rénovations majeures sur les infrastructures portuaires de Sacré-Cœur. 2018-2022 300 000 $ Parc de jeux d'eau thématiques Ville de Fermont Créer un parc de jeux d'eau thématiques mettant en valeur les principaux attraits de la Côte-Nord. 2018-2021 120 000 $ Amélioration des équipements en agriculture sur la Côte-Nord Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec Implanter de nouvelles pratiques en adaptation des équipements ainsi qu'en achat d'équipements. 2018-2022 100 000 $ Création d'une chaîne de valeur de la camerise sur la Côte-Nord Ferme Manicouagan, S.E.N.C. Embaucher une ressource professionnelle afin de développer une chaîne de camerises pour l'ensemble de la Côte-Nord et doter l'entreprise des équipements nécessaires. 2018-2021 75 000 $ Équipements liés à un système d'analyse 3D des voies ferrées Cégep de Sept-Îles Acquérir des équipements pour analyser les voies ferrées. Ces outils permettront de développer un savoir-faire unique en région. 2018-2021 100 000 $ La maison du premier ministre, une fierté collective à partager La maison du premier ministre Concevoir et définir concrètement les plans du futur centre d'interprétation en l'honneur de l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney, à Baie-Comeau, avec l'aide d'une firme muséologique spécialisée. 2018-2021 17 881 $ Procédés novateurs pour le secteur agroalimentaire nord-côtier Brasserie La Mouche à Natashquan Acquérir des équipements innovateurs afin de devenir un leader dans le domaine brassicole. 2018-2020 55 400 $ Modernisation de la piste aéroportuaire de Forestville Ville de Forestville Asphalter la piste d'atterrissage et l'héliport de Forestville ainsi que faire l'installation de nouveaux équipements. 2018-2020 100 000 $ Acquisition et installation d'un bâtiment multifonctionnel Coop de solidarité agroforestière de Minganie - Le Grenier Boréal à Longue-Pointe-de-Mingan Moderniser le bâtiment multifonctionnel afin d'augmenter la production de l'entreprise. 2019-2021 60 000 $ Entente sectorielle pour le soutien au développement des communautés en santé Par : Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) et ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Favoriser le développement de communautés en santé dans le territoire de la MRC de La Haute-Côte-Nord en mettant en place un fonds visant à financer des projets de soutien de développement de communautés en santé. 2018-2021 83 655 $ Entente sectorielle pour le soutien au développement des communautés en santé Par : Municipalité régionale de comté de Manicouagan, CISSS de la Côte-Nord et MAMH Favoriser le développement de communautés en santé dans le territoire de la MRC de Manicouagan en mettant en place un fonds visant à financer des projets de soutien de développement de communautés en santé. 2018-2021 75 000 $ Entente sectorielle pour le soutien au développement des communautés en santé Par : Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, CISSS de la Côte-Nord et MAMH Favoriser le développement de communautés en santé dans le territoire de la MRC de Sept-Rivières en mettant en place un fonds visant à financer des projets de soutien de développement de communautés en santé. 2018-2021 60 000 $ Entente sectorielle pour le soutien au développement des communautés en santé Par : Municipalité régionale de comté de Minganie, CISSS de la Côte-Nord et MAMH Favoriser le développement de communautés en santé dans le territoire de la MRC de Minganie en mettant en place un fonds visant à financer des projets de soutien de développement de communautés en santé. 2018-2021 60 000 $ Entente sectorielle pour le soutien au développement des communautés en santé Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, CISSS de la Côte-Nord et MAMH Favoriser le développement de communautés en santé dans le territoire de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent en mettant en place un fonds visant à financer des projets de soutien de développement de communautés en santé. 2018-2021 60 000 $ Entente sectorielle pour le soutien au développement des communautés en santé Par : Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, CISSS de la Côte-Nord et MAMH Favoriser le développement de communautés en santé dans le territoire de la MRC de Caniapiscau en mettant en place un fonds visant à financer des projets de soutien de développement de communautés en santé. 2018-2021 600 000 $ Entente sectorielle fonds de soutien aux entreprises de la MRC des Sept-Rivières Par : Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières et MAMH Constituer un Fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Sept-Rivières pour aider à la création, l'acquisition, le maintien et la croissance des PME, des entreprises d'économie sociale et des coopératives. 2017-2020 225 000 $ Entente sectorielle pour la participation des jeunes en provenance des municipalités régionales de comté du Golfe-du-Saint-Laurent et de Caniapiscau aux activités provinciales, régionales et sous-régionales de sport pour la région de la Côte-Nord 2018-2021 Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, Municipalité régionale de comté de Canisapiscau, MAMH, ministère des Transports, CISSS de la Côte-Nord, Unité régionale Loisir et Sport de la Côte-Nord, Commission scolaire du Littoral, les Caisses populaires Desjardins de Blanc-Sablon, de la Tabatière, de Tête-à-la-Baleine, Caisse des travailleuses et des travailleurs unis de Fermont Constituer et administrer le Fonds régional de soutien au déplacement des jeunes qui aidera aux déplacements des jeunes nord-côtiers provenant des territoires de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et de la MRC de Caniapiscau participant à des activités sportives provinciales, régionales et sous-régionales. 2018-2021 450 000 $ Entente sectorielle de diversification économique pour la MRC de Minganie Par : Municipalité régionale de comté de Minganie et MAMH Créer un Fonds de diversification économique pour le territoire de la MRC de Minganie pour aider la création, l'acquisition, le maintien et la croissance des PME, des entreprises d'économie sociale et des coopératives. 2018-2021 Grand total : 3 800 550 $

2017-2022 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juillet 2019

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Reconnaître la Côte-Nord et ses spécificités comme une région atypique. Désenclaver la Côte-Nord et ses communautés en agissant sur les fronts du transport et des télécommunications. Soutenir le développement et la diversification de l'économie de la Côte-Nord. Développer l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et renforcer la capacité d'agir des entrepreneurs. Rendre la Côte-Nord attractive pour ses emplois disponibles, son mode de vie, sa culture et son environnement. Renforcer la capacité d'agir des Nord-Côtières et Nord-Côtiers ainsi que de leurs communautés. Favoriser l'accès à l'éducation, à la formation et au savoir. Agir en synergie.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Claude Potvin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 418 928-9921; Lyne Quenneville, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, 418 456-3561; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746