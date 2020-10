Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 3,4 M$ pour la réalisation de 21 projets de développement socioéconomique en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, sont fiers d'annoncer une aide financière de 3 441 781 $ pour la réalisation de 21 initiatives régionales soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Ces projets (voir l'annexe au communiqué) répondent à l'ensemble des priorités de la Mauricie, qui se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, soit :

Faire de la Mauricie une région attractive, accueillante et inclusive;

une région attractive, accueillante et inclusive; Accompagner les citoyens sur le plan socioprofessionnel;

Assurer l'occupation dynamique de l'ensemble du territoire mauricien;

Soutenir la vitalité de l'écosystème économique;

Favoriser la qualité de vie et le bien-être de la population;

Maintenir et améliorer la qualité de l'environnement.

Citations :

« Il est primordial pour notre gouvernement de travailler de concert avec les élus municipaux et régionaux, et ce, dans toutes les régions du Québec. Nous tenons fermement à développer l'économie locale et régionale. C'est notamment par l'entremise de programmes comme le FARR que nous contribuons à améliorer la qualité de vie des communautés et j'en suis fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les citoyennes et les citoyens de la Mauricie ont des idées plein la tête et du cœur au ventre! L'annonce d'aujourd'hui en témoigne bien. Les retombées des 21 initiatives sélectionnées rejailliront notamment sur le tourisme, l'agroalimentaire, la culture, l'entrepreneuriat et le milieu communautaire. Qui plus est, ces investissements contribueront à la relance économique de notre région. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le FARR représente un levier important pour le développement social, économique, touristique et culturel de notre région. Les 21 projets soutenus, directement en lien avec les 6 priorités régionales déterminées par la société civile et les élus de la région à la suite d'une vaste consultation, en sont la preuve. Nous sommes très enthousiastes d'avoir pu soutenir les promoteurs dans la réalisation de leurs projets et convaincus que nous pourrons continuer d'avoir un impact régional positif au cours des prochaines années grâce à ce fonds. »

Robert Lalonde, préfet de la MRC de Maskinongé et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 8,7 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 53 projets et ententes sectorielles en Mauricie.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 21 projets retenus pour la région de la Mauricie 2019-2020 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 100 000 $ Construction d'une brasserie et distillerie Par : Brasserie et Distillerie La Ferme inc. Construire une brasserie et une distillerie avec un salon de dégustation. Un centre d'interprétation est prévu dans le bâtiment et des visites aux champs seront offertes aux clients pour expliquer la production de l'orge et du houblon. 2019-2020 100 000 $ Expansion de l'entreprise Par : Domaine de Joriane Améliorer les bâtiments de l'entreprise vinicole, acheter des équipements pour la transformation du raisin et acquérir divers inventaires pour la production. 2019-2022 78 812 $ Cabines rustiques de type « Lean-to » et tentes « Prêt-à-camper » Par : Parc de la rivière Batiscan inc. Aménager huit sites de camping sans services qui sont rarement loués. Les espaces seront maintenant aménagés en quatre sites avec une yourte et trois tentes « prêt-à-camper » et quatre autres sites avec une cabine rustique confortable. Des sentiers piétonniers seront aménagés dans le secteur Grand-Bassin (entrée Sainte-Geneviève) pour accéder à quatre des sites. 2019-2021 100 000 $ Construction d'un complexe récréotouristique Par : Le 2800 Tourisme sportif inc. Construire un complexe récréotouristique écoresponsable comprenant notamment 19 chalets, une salle, un café et une boutique pour attirer une nouvelle clientèle recherchant un hébergement qui comprend toutes les facilités. Plusieurs équipements (vélo, ski de fond et canot) seront mis à la disposition de la clientèle afin qu'elle puisse profiter du parc national de la Mauricie. 2020-2021 89 600 $ Déploiement mauricien du Programme de récupération en supermarchés (PRS) Par : Moisson Mauricie-Centre-du-Québec Poursuivre le déploiement du Programme de récupération en supermarchés (PRS) notamment par l'acquisition d'un camion pour assurer la récupération de la nourriture en épicerie. Consolider le poste de direction des opérations pour gérer le traitement de la nourriture qui, en un an, a connu une augmentation d'un million de kilogrammes. 2019-2020 50 000 $ Reconstruction du centre (maison Laviolette) Par : Centre Le Havre Reconstruire le centre le Havre à la suite de l'incendie survenu en mai 2018. Ce centre d'hébergement a pour mission de prévenir le développement de l'itinérance et de favoriser la réinsertion sociale des personnes les plus vulnérables et démunies, en situation de rupture sociale. Il oriente ses actions vers la stabilisation résidentielle et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables ancrées dans l'itinérance. 2019-24021 26 550 $ Développement stratégique et positionnement du secteur TI en Mauricie : Force TI Par : GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud Mettre en œuvre la phase 2 de la table de concertation des technologies de l'information (TI), soit le plan de déploiement des actions et des activités pour soutenir et renforcer l'écosystème TI en Mauricie. L'objectif général est de travailler collectivement à résoudre des problématiques ou à exploiter des occasions communes par la concertation entre entreprises et partenaires TI et par la mise en œuvre de projets structurants pour attirer des talents, des étudiants, des entreprises émergentes (start-up) et des investissements en Mauricie. 2019-2021 100 000 $ Déploiement de la Fabrique de théâtre insolite en Mauricie Par : Les sages fous Concevoir et construire une installation théâtrale mobile pour déployer la Fabrique de théâtre insolite en Mauricie. Divers équipements comme des gradins, un camion, de la sonorisation et de l'éclairage seront acquis. Des outils de promotion et de mise en marché seront également élaborés pour les spectacles. 2019-2021 300 000 $ Construire 12 unités de logement supervisées et adaptées aux besoins de la clientèle adulte en déficience physique, intellectuelle ou avec trouble du spectre de l'autisme Par : Hébergement adapté et supervisé Des Chenaux Construire 12 unités de logements permanents, supervisés et adaptés pour desservir une clientèle adulte provenant notamment du milieu rural de toute la région de la Mauricie et vivant avec un handicap physique, intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Les services ainsi que les structures seront adaptés en fonction des besoins de cette clientèle et de leurs capacités. Les résidents participeront à différentes tâches quotidiennes comme l'entretien intérieur et extérieur de la résidence ainsi que la cuisine collective. 2020-2022 150 000 $ Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale Par : Table des élus de la Mauricie, la Municipalité régionale de comté de Mékinac, la Municipalité régionale de comté de Maskinongé, la Municipalité régionale de comté des Chenaux, la Ville de La Tuque pour l'agglomération de La Tuque, la Ville de Shawinigan, la Ville de Trois-Rivières, le Conseil de la Nation Atikamekw, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Soutenir la concertation régionale et permettre la mise en œuvre des priorités régionales de développement de la Mauricie. 2019-2022 300 000 $ Relance du quotidien Le Nouvelliste Par : Coopérative de solidarité Le Nouvelliste Créer une coopérative autonome afin de maintenir en vie ce quotidien en Mauricie, de consolider les emplois actuels ainsi que son action sur l'attractivité et sur le maintien de la population. 2020-2021 100 000 $ Bonification de l'entente de partenariat régional en tourisme Par : l'Association touristique régionale de la Mauricie, la Municipalité régionale de comté de Mékinac, la Municipalité régionale de comté de Maskinongé, la Municipalité régionale de comté des Chenaux, la Ville de La Tuque pour l'agglomération de La Tuque, l'Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan, Innovation et développement économique Trois-Rivières, le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Soutenir des projets structurants qui contribuent à renouveler l'offre touristique de la région. Ces projets favoriseront le développement d'une offre touristique originale, complémentaire, respectueuse du développement durable et stimuleront l'économie de la région. 2019-2020 100 000 $ Plan stratégique de développement de l'entreprise. Par : Pierre Naud inc. (BMR) Finaliser l'agrandissement du siège social pour consolider et centraliser ses ressources humaines, convertir l'usine de Sainte-Thècle en quincaillerie et aménager l'usine de portes intérieures de Shawinigan. 2019-2021 300 000 $ Réfection et amélioration des infrastructures et des équipements de l'aéroport de la Ville de La Tuque Par : Ville de La Tuque-Agglomération Réfectionner la piste, la voie de circulation et le tablier de l'aéroport de la Ville de La Tuque et acquérir des équipements techniques. 2019-2022 100 000 $ Agrandissement d'un bâtiment dont la SIM est propriétaire Par : Société d'infrastructures de Mékinac (SIM) Agrandir un immeuble dans la municipalité de Sainte-Thècle et acquérir de l'équipement pour améliorer la ligne de sciage et l'environnement de travail pour les employés. 2020-2021 68 949 $ Projet Remplaçants entrepreneurs | une main-d'œuvre attendue Par : Cégep de Shawinigan Développer une offre de main-d'œuvre de remplaçants entrepreneurs pour toute taille d'entreprise. Cette cellule de remplaçants consiste à jumeler des gestionnaires d'expérience, ponctuellement, à des entrepreneurs pour qu'ils puissent prendre un temps de répit (vacances, maladie ou maternité) sans mettre en péril leur organisation. Les remplaçants recevront une formation particulière leur permettant de réaliser les mandats. 2019-2021 62 000 $ Mise sur pied d'une banque de personnel en technique de scène afin d'assurer la pérennité des activités culturelles. Par : Coopérative de solidarité en technique de scène Répondre aux besoins des membres de la coopérative et des différents clients du milieu culturel en ce qui concerne le personnel en technique de scène. La gestion de la main-d'œuvre sera faite par un coordonnateur technique qui assurera l'affectation des employés dans les différents lieux servis par la coopérative sur tout le territoire. L'entreprise collective aurait également un mandat de développement et de recrutement de main-d'œuvre afin d'assurer une qualité et une continuité de services. 2019-2021 100 000 $ Conception du projet de milieu de vie communautaire pour étudiants autochtones à Trois-Rivières Par : Regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec Faire les études de faisabilité techniques, produire les plans et réaliser le montage financier du projet. Celui-ci vise à créer un milieu de vie communautaire pour les étudiants autochtones (formation aux adultes du secondaire et études postsecondaires) en offrant des logements conformes à leurs besoins, notamment familiaux (plus grands logements et plus de services) et à proximité des lieux d'études à Trois-Rivières. 2019-2021 164 619 $ Plateforme agricole de la Mauricie Par : Municipalité régionale de comté les Chenaux Offrir du soutien entrepreneurial, agronomique et social aux nouveaux entrepreneurs en production agricole pour les attirer et les retenir en Mauricie. Un incubateur offrira une structure d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement et de soutien aux porteurs de projets de création d'entreprises. Une parcelle de terre sera individuellement prêtée pendant deux à quatre ans pour réaliser des essais agronomiques, valider leur plan d'affaires et développer leur mise en marché. 2019-2023 751 251 $ Stratégie pour faire de la Mauricie une région accueillante, attractive et inclusive Par : Développement Mauricie inc. Élaborer une démarche régionale dans le cadre de la stratégie d'attractivité, de maintien de la main-d'œuvre en Mauricie et un plan d'action. La stratégie sera déployée avec la collaboration d'une trentaine d'organismes qui sont prêts à investir du temps de travail pour assurer que la stratégie soit commune et qu'elle soit la plus efficiente possible. 2019-2023 300 000 $ Centre de formation et d'entraînement pour pompiers Par : Ville de Trois-Rivières Construire un centre de formation et d'entraînement pour pompiers avec plusieurs simulateurs (maison unifamiliale, toit inclinable, pratique de coupe de toit, sauvetage de pompiers [équipe d'intervention rapide], simulateur d'espace clos, sauvetage en hauteur, etc.). Le Centre permettra à tous les services d'incendie de la région de garder à jour leurs pompiers et de former les nouveaux. 2019-2021 Total accordé : 3 441 781 $

2019-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Octobre 2020

