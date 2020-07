Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 3,3 M$ pour neuf projets dans la région de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest est fière d'annoncer un soutien financier de 3 307 120 $ pour la réalisation de neuf initiatives en Estrie. Huit d'entre elles ont été soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) et la dernière dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du nouveau Fonds régions et ruralité (FRR).

Les projets répondent à six des priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe du communiqué).

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement socioéconomique des communautés.

Citations :

« Une fois de plus, notre gouvernement contribue à la vitalité de nos régions. Grâce à nos programmes d'aide financière, les élus peuvent soutenir des projets qui sont en lien avec les besoins et les réalités de leur communauté. Je suis convaincue que les initiatives annoncées aujourd'hui auront des effets positifs dans toute la région, notamment pour la relance économique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je félicite les promoteurs qui ont mis de l'avant ces projets, car ils ont comme ambition de rendre leur milieu plus dynamique et attrayant. Les bénéfices de leur contribution se feront très certainement sentir sur la qualité de vie de leur collectivité. Merci pour votre participation à l'essor de notre belle région qu'est l'Estrie! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre région est belle et pleine de potentiel. Les gens sont innovants, travaillants et accueillants. Le soutien annoncé contribuera très certainement à favoriser l'accessibilité et l'attractivité de l'Estrie. Ainsi, davantage de personnes pourront la découvrir, l'apprécier et rencontrer ces gens qui font notre fierté. J'invite d'ailleurs toute la population à venir nous rendre visite cet été! »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le FARR, qui devient le volet 1 du nouveau FRR, est un outil intéressant pour les MRC et pour la Table des MRC de l'Estrie. Le gouvernement a reconnu par la sanction du projet de loi 122 que les municipalités et les MRC sont des gouvernements de proximité, au service des collectivités des régions. En Estrie, le FARR et le FRR nous permettent de soutenir la mise en œuvre des priorités régionales de développement et de définir quels sont les projets les plus stratégiques et les plus porteurs pour notre territoire. C'est donc là des outils stratégiques pour nos MRC et notre région, et c'est pourquoi nous les gérons avec attention et responsabilité pour la bonne réalisation de nos priorités. »

Hugues Grimard, président de la Table des MRC de l'Estrie et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Des sommes totalisant près de 7,4 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 34 initiatives dans la région.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité remplace le FARR.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Huit projets retenus pour la région de l'Estrie 2019-2020 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 1 364 122 $ Réseau d'accueil estrien Par : Table des municipalités régionales de comté de l'Estrie Mettre en place des stratégies d'accueil favorisant l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants. Ce réseau vise à développer dans chaque MRC un service d'accueil et d'aide à l'intégration sociale, culturelle et économique pour les nouveaux arrivants et leur famille. 2019-2023 999 998 $ Synergie-Estrie - Projet régional d'économie circulaire Par : MRC des Sources Implanter le projet d'économie circulaire aux cinq autres MRC de la région pour faciliter les contacts entre les entreprises et pour créer des occasions d'affaires, notamment par le partage de ressources. 2019-2023 550 000 $ Chaire de recherche industrielle sur les technologies acéricoles Par : Université de Sherbrooke Transmettre l'expertise acquise des secteurs énergétiques et pétrochimiques au secteur acéricole en ce qui a trait aux procédés de fabrication du sirop d'érable et d'autres applications de matières résiduelles. Pour ce faire, une portion du laboratoire de chimie analytique du laboratoire des technologies de la biomasse y sera dédiée. 2019-2022 100 000 $ Soutien au déploiement et au démarchage de TACTIC Par : La Table d'action en communication et technologies de l'information de la MRC de Coaticook Embaucher une personne-ressource pour permettre l'accès à des infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire aux citoyens, aux commerçants, aux entrepreneurs et aux organisations non ou mal desservis de la MRC de Coaticook. 2019-2022 70 000 $ Relance et pérennisation de La Tribune Par : Coopérative de solidarité La Tribune Relancer La Tribune en transformant son modèle d'affaires pour assurer sa pérennité. Une coopérative rassemblant les artisans du quotidien, les gens d'affaires du milieu, les grandes institutions et même les lecteurs reprendra la propriété de La Tribune. L'expérience client sera bonifiée avec une nouvelle plateforme numérique disponible 24 heures par jour. 2019-2021 50 000 $ Ferme de l'avenir - Chargé de projet Par : Centre d'initiatives en agriculture de la région de Coaticook Embaucher un chargé de projet pour développer un projet novateur de ferme-école moderne et technologique afin d'augmenter l'attractivité de la clientèle du Centre de formation professionnelle de Coaticook et du Cégep de Sherbrooke. La Ferme de l'avenir se veut un lieu de partage de connaissances et de transfert technologique pour les agriculteurs. 2019-2021 38 000 $ Vision Attractivité Par : Association touristique des Cantons-de-l'Est Établir un plan de communication visant à favoriser la mobilisation et la concertation des acteurs régionaux. Différentes actions seront posées pour présenter la marque partagée Cantons-de-l'Est/Estrie ainsi que les outils disponibles pour les partenaires et le nouveau modèle de gouvernance de Vision Attractivité. 2019-2021 36 000 $ Caractérisation de la couverture en Internet haute vitesse sur le territoire de la Ville de Sherbrooke Par : Ville de Sherbrooke Établir une caractérisation du territoire, sous forme cartographique, permettant de déterminer les secteurs mal desservis en Internet haute vitesse et ceux où le déploiement de la fibre optique apparaît essentiel, notamment pour les activités commerciales et industrielles. Une collecte d'informations sur le terrain est prévue et sera suivie d'une analyse des données recueillies. Elles seront ensuite jumelées aux informations cartographiques existantes. 2019-2021 Total accordé : 3 208 120 $

2019-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juillet 2020

Fonds régions et ruralité (FRR) Volet Soutien au rayonnement des régions Un projet retenu pour la région de l'Estrie 2020-2021 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 99 000 $ CANE Forge Par : Centre d'arts numériques de l'Estrie - Coop de solidarité Doter la région de l'Estrie d'un centre d'arts numériques offrant un espace de formation et de production tout équipé. 2020-2022 Total accordé :

99 000 $

2019-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juillet 2020

Priorités régionales en lien avec les projets Soutenir des stratégies pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée des entreprises.

Soutenir les entreprises estriennes dans leurs efforts pour maintenir et améliorer leur valeur ajoutée et leur prospérité.

Mettre en place les conditions gagnantes pour favoriser l'attraction d'entreprises.

Soutenir la mise en valeur et la transformation des ressources, à partir des forces endogènes propres à l'Estrie.

Maintenir et développer des initiatives régionales et concertées en matière de développement culturel, touristique, sportif et de loisir et faciliter l'offre d'activités.

Attirer et intégrer de nouveaux citoyens dans la région de l'Estrie.

