Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 230 000 $ pour assurer le développement et la pérennité des entreprises agricoles

LONGUEUIL, QC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la Montérégie, M. Christian Dubé, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fier d'annoncer qu'une somme de 233 325 $ est consentie pour le déploiement du service de L'ARTERRE afin de faciliter l'établissement d'une relève en agriculture dans les municipalités régionales de comté (MRC) des Maskoutains, de Pierre-De Saurel et des Jardins-de-Napierville.

Ce soutien, accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra notamment d'engager une personne-ressource qui agira comme agent de maillage. Son rôle sera de jumeler les aspirants-agriculteurs à des propriétaires et de les accompagner dans les différentes démarches reliées à leur projet agricole, que ce soit pour le démarrage ou pour la reprise d'une entreprise.

L'initiative représente des investissements totaux de 292 357 $ et répond à deux priorités régionales : faire de la Montérégie le chef de file du Québec en agriculture et miser sur la relève entrepreneuriale.

Citations :

« Les jumelages réalisés favoriseront la réussite de projets agricoles durables et financièrement viables. Les retombées positives de ceux-ci dépasseront les frontières des MRC participantes puisqu'ultimement, ce sont les citoyennes et les citoyens qui auront accès à des aliments de meilleure qualité, produits au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« En facilitant la relève agricole et la reprise des fermes, L'ARTERRE aidera à assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole dans les trois MRC de notre région. De plus, elle contribuera à l'occupation dynamique du territoire de la Montérégie par la rétention et l'attraction de jeunes familles. »

Christian Dubé, ministre responsable de la région de la Montérégie

Fait saillant :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants ayant un rayonnement régional et qui contribuent à maximiser le développement des collectivités. L'objectif est d'appuyer la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

