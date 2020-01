Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 2 M$ pour neuf projets et une entente sectorielle dans la région de Laval

LAVAL, QC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que du ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, M. Eric Girard, le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, a annoncé une aide financière de 2 026 074 $ pour la réalisation de neuf initiatives et la mise en œuvre d'une entente sectorielle dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent à huit des neuf priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, M. Skeete était accompagné du maire de Laval et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Marc Demers.

Citations :

« Notre gouvernement donne aux élus de toutes les régions, comme de celle de Laval, les moyens d'élaborer et de soutenir des projets porteurs en fonction de leurs priorités. Ces initiatives permettront non seulement d'optimiser le développement socioéconomique de Laval, mais également de contribuer à améliorer la qualité de vie de sa population. C'est là une nouvelle preuve que votre gouvernement est à l'œuvre partout au Québec! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les projets sélectionnés permettront non seulement de maximiser le potentiel socioéconomique de la région de Laval, mais également d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. C'est la région toute entière qui profitera de leurs efforts et leur engagement et je les remercie. »

Eric Girard, ministre des finances et ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement donne aux élus de Laval les moyens d'élaborer et de soutenir des projets porteurs pour la région. Les projets annoncés aujourd'hui nous démontrent la vitalité de Laval, et ce, dans plusieurs domaines : communautaire, social, culturel, touristique et environnemental. Elles mettront sans aucun doute notre région en valeur. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« Le FARR est un levier important qui nous permet de soutenir des initiatives ayant des répercussions positives pour toute la communauté. Grâce au financement accordé, les organismes et les partenaires ont les moyens de poser des gestes concrets à travers des projets qui répondent aux besoins de la population. Ces projets témoignent du dynamisme, de la créativité et de l'innovation qui règnent sur notre territoire. De plus, grâce à l'entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, un total de 2,8 M$ seront investis au cours des trois prochaines années dans la mise en œuvre du Plan de développement culturel de la région de Laval. Il s'agit d'un investissement majeur parfaitement aligné sur la vision culturelle adoptée par Laval. »

Marc Demers, maire de Laval et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 7,6 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 32 initiatives et la concrétisation de 3 ententes sectorielles dans la région.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 9 projets et 1 entente sectorielle retenus pour la région de LAVAL Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 1 400 000 $ Entente sectorielle pour la mise en œuvre du plan de développement culturel Par : Ville de Laval Mettre en œuvre le déploiement de la culture lavalloise à son plein potentiel, dans une approche concertée, et travailler à une transformation des infrastructures et des projets culturels pour toute la communauté lavalloise. 2019-2022 52 950 $ Festival Roulons Électrique de Laval Par : AVEQ Promotion de l'électromobilité Organiser le Festival Roulons Électrique de Laval pour introduire une variété de modes de transport écoresponsables dont l'électromobilité, la micromobilité, l'autopartage et les transports en commun. 2019-2021 20 000 $ Un été merveilleux sur une île fantastique Par : Centre de pédiatrie sociale de Laval Réaliser le projet de camp d'été éducatif destiné aux enfants et aux adolescents âgés entre 4 et 14 ans et provenant des milieux défavorisés de Laval. Le camp pourra les accueillir dans l'un des trois points de service du Centre de pédiatrie sociale de Laval, contribuant ainsi au développement de leurs compétences sociales, cognitives et émotionnelles. 2019-2022 150 000 $ Renouvellement de l'expérience simulation de mission spatiale Par : Cosmodôme Moderniser l'expérience immersive et participative de mission spatiale pour la faire vivre à des groupes d'enfants ou d'adultes en consolidation d'équipe. Cette expérience exceptionnelle, intégrée dans les camps spatiaux qui ont pour thématique l'entraînement d'astronaute, contribuera à assurer le renouvellement de l'offre du Cosmodôme. 2019-2021 70 422 $ Étude de marché pour le projet Rencontres insolites, un événement ethnoculturel annuel dans les quartiers de Laval Par : La Centrale des artistes Réaliser une étude de marché pour développer un événement ethnoculturel annuel à Laval. Celui-ci se voudrait un lieu d'échanges entre la culture lavalloise et les cultures du monde, et ce, grâce à différents spectacles de musique, de danse et de théâtre présentés dans des lieux atypiques (restaurants, boutiques, centres jeunesse, espaces publics, etc.). 2019-2021 45 000 $ Parcours Cré'Ados Par : Rencontre Théâtre Ados Augmenter l'offre culturelle en théâtre de création pour les adolescents (spectacles canadiens et internationaux, ateliers artistiques) en donnant des ateliers et des spectacles diversifiés et de qualité sur l'ensemble du territoire lavallois. Ainsi, le Parcours Cré'Ados favorisera l'accès à la culture de tous les Lavallois. 2019-2021 15 000 $ Service d'aide à la recherche de logement (SARL) Par : Office municipal d'habitation de Laval Déployer un service d'accompagnement et de soutien dans la recherche de logement. Une expertise et des outils permettant de compiler les logements locatifs privés seront développés afin de présenter les différentes options aux citoyens. 2019-2020 65 702 $ Forum lavallois de la transition et Caravane de la transition Par : Laval en transition Organiser un forum lavallois qui rassemblera les acteurs de la transition écologique pour les sensibiliser, les éduquer, les inspirer et les outiller. Permettre aussi de faire la tournée des quartiers lors de rencontres structurantes visant la mise en place d'initiatives écologiques. La caravane facilitera la création d'équipes locales composées de citoyens et de représentants des organismes locaux et les outillera pour réaliser des projets concrets. 2019-2021 45 000 $ La Maison de la forêt urbaine Par : CANOPÉE Le réseau des bois de Laval Réaliser la planification préliminaire d'un projet récréotouristique. Celui-ci permettrait de créer un lieu d'accueil pour renforcer la collaboration entre les acteurs culturels, scientifiques et ceux du Réseau des bois de Laval. Par ailleurs, le projet contribuerait aussi à diversifier l'offre de service en proposant notamment des activités éducatives en lien avec la foresterie et la biologie, de l'hébergement et des activités thématiques. 2019-2021 162 000 $ La communauté entrepreneuriale se déploie Par : Ville de Laval Réaliser la phase 2 du projet Communauté entrepreneuriale de Laval. Celle-ci se traduira par la création de trois sous-groupes structurés selon des axes thématiques choisis par les partenaires (innovation, culture, social et collectif, immigrants, développement durable, etc.). Chacun des axes permettra à l'ensemble des acteurs d'un même secteur de se connaître et de se reconnaitre, de dégager une vision partagée et de développer des leviers plus efficaces en matière d'entrepreneuriat. 2019-2022 Total accordé : 2 026 074 $

2019-2022 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Janvier 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Réaménager les quartiers tout en stimulant la création et le maintien de milieux de vie sains, sécuritaires, attrayants et à l'échelle humaine;

Stimuler la vitalité sociale dans une perspective d'intégration et d'inclusion des personnes;

La culture, pilier indissociable d'un développement régional durable;

Un écosystème culturel professionnel pluriel, innovant, pérenne et qui œuvre en synergie;

Une culture qui rayonne à Laval et au-delà de ses frontières;

Le développement stratégique des infrastructures culturelles sur le territoire;

Favoriser l'émergence d'initiatives structurantes qui participent au déploiement d'un pôle d'innovation au centre-ville et stimuler la croissance des entreprises et de la communauté entrepreneuriale dans son ensemble;

Une ville écoresponsable et résiliente - la stratégie lavalloise de lutte aux changements climatiques.

