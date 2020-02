Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 160 000 $ pour trois projets aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce un soutien financier de 160 500 $ pour la réalisation de trois initiatives aux Îles-de-la-Madeleine soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Les projets annoncés répondent à certaines priorités établies pour l'archipel, soit la consolidation et la diversification de l'économie et la création de milieux de vie enrichissants et accueillants. Ces priorités se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés. Des sommes totalisant plus de 1,7 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 18 initiatives aux Îles-de-la-Madeleine.

Par ailleurs, la ministre sera aux Îles-de-la-Madeleine les 27 et 28 février prochains dans le cadre de la tournée « À l'écoute des régions ». À cette occasion, elle rencontrera notamment des élus municipaux pour discuter de sujets tels que l'aménagement, l'occupation et la vitalité du territoire ainsi que l'habitation.

Citations :

« Je suis fière des projets soutenus par notre gouvernement, car ils favoriseront le développement socioéconomique des Îles-de-la-Madeleine. Ces initiatives contribueront à améliorer l'offre touristique de l'archipel, à consolider les entreprises existantes et à faire connaître davantage les produits régionaux. Je suis aussi enthousiaste à l'idée d'aller revisiter ce magnifique coin du Québec à la fin février dans le cadre de ma tournée "À l'écoute des régions"! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Notre gouvernement reconnaît le statut particulier de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Les Madeliniennes et les Madelinots sont des gens dynamiques ayant à cœur la vitalité de leur beau coin de pays. Les initiatives annoncées en témoignent, car elles contribueront notamment à le rendre encore plus attrayant et à le mettre en valeur. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le FARR est un levier important qui nous permet de soutenir des projets porteurs ayant des répercussions positives pour toute la communauté. Grâce au financement accordé par la ministre Laforest, les organismes et partenaires ont les moyens de poser des gestes concrets à travers des initiatives qui répondent aux besoins de la population. Ces projets témoignent du dynamisme de notre belle région! »

Jonathan Lapierre, maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et membre du comité directeur du Fonds d'appui au rayonnement des régions des Îles-de-la-Madeleine

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Trois projets retenus pour les Îles-de-la-Madeleine 2019-2020 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 71 500 $ Propulser le golf aux Îles-de-la-Madeleine - volet 3 Par : Club de golf des Îles-de-la-Madeleine inc. Planifier et réaliser une rénovation majeure du parcours de golf pour augmenter l'achalandage et attirer une nouvelle clientèle touristique. 2019-2022 56 000 $ Projet pilote d'accélérateur d'entreprises Par : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine Mettre en œuvre un projet pilote d'accélération d'entreprises afin de relever les défis de croissance et de diversification des entreprises plus matures ayant déjà validé leur stratégie de positionnement et qui sont prêtes à s'engager dans leur plan d'expansion. 2019-2021 33 000 $ Commercialisation des produits régionaux sur les marchés de Québec et Montréal Par : La Gamme Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Poursuivre le déploiement et l'exploitation du service de commercialisation sur les marchés de Montréal et Québec offert aux producteurs et transformateurs du secteur bioalimentaire des Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie. Le service se charge de la distribution et de la vente des produits pour rendre accessibles les marchés urbains sur une base régulière pour les entreprises de la région. 2019-2021 Total accordé : 160 500 $

2019-2021 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Février 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Consolider et diversifier notre économie.

Créer un milieu de vie enrichissant et accueillant.

