Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 143 000 $ pour mettre en place une symbiose industrielle dans les MRC de Bellechasse et des Etchemins

SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE, QC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, sont fières d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 143 104 $ à la MRC de Bellechasse pour la création d'une symbiose industrielle dans les MRC de Bellechasse et des Etchemins.

Cette initiative se traduira par la mise en place d'un réseau favorisant les échanges d'énergie, de ressources et de matières résiduelles entre les acteurs des deux MRC.

Ce soutien, accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra la mise en place d'un service-conseil personnalisé offert aux industries, aux commerces et aux institutions des deux territoires. Ces entreprises pourront mieux utiliser les ressources existantes sur le territoire et ainsi, encourager les stratégies de réutilisation, de recyclage et de revalorisation des matières résiduelles.

Le projet représente des investissements totaux de plus de 179 124 $ et répond à l'une des priorités régionales visant à favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui visent à maximiser l'utilisation des ressources. La matière résiduelle d'une entreprise deviendra la matière première d'une autre et ainsi, les entreprises partenaires deviendront plus écoresponsables et compétitives. C'est notamment grâce à des projets d'économie circulaire du genre que nous pouvons contribuer à rendre nos régions encore plus attrayantes pour les citoyennes, les citoyens et les industries. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les entreprises industrielles des deux territoires qui participeront au projet accroîtront leur rentabilité grâce à une meilleure gestion de leurs matières. De plus, la revalorisation de plusieurs ressources contribuera à diminuer la quantité acheminée au lieu d'enfouissement technique. Cette approche d'économie circulaire permettra d'accroître les retombées économiques pour les entreprises et les citoyennes et citoyens de Chaudière-Appalaches pourront en observer les bénéfices environnementaux. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je félicite nos MRC de Bellechasse et des Etchemins qui s'associent pour le projet Symbiose Bellechasse-Etchemins. Je suis fière de cette belle initiative qui permettra à nos entreprises de maximiser leur collaboration et de contribuer à une meilleure utilisation des ressources en favorisant la revalorisation des matières résiduelles, dans un souci de développement durable profitable à l'économie locale. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Le comité régional de sélection de projets du FARR est convaincu du potentiel mobilisateur et inspirant de la démarche. Ce projet contribuera au développement d'une vision territoriale novatrice axée sur un modèle de prévention environnementale ainsi qu'au rayonnement de nos entreprises et de nos organisations. »

Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

« Le projet Symbiose Bellechasse-Etchemins vise è faire rayonner les territoires des MRC de Bellechasse et des Etchemins à travers un réseau d'entreprises maillées autour du principe d'économie circulaire. En participant au projet, les industries, les commerces et les institutions des deux territoires accroîtront leur rentabilité par une meilleure gestion de leur flux de matières en plus de diminuer la quantité de matière acheminée et enfouie au site d'enfouissement. Le projet contribuera certainement à inspirer les MRC voisines et ainsi, à agrandir le réseau d'échanges à l'échelle de la grande région de la Chaudière-Appalaches! »

Clément Fillion, préfet de la MRC de Bellechasse

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Depuis le 1 er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR. Des sommes totalisant près de 14,8 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 79 initiatives dans la région.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Amélie Dionne, Directrice des communications, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 691-5698; Normand Poulin, Attaché politique de la députée de Bellechasse, 418 625-2398