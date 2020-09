Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 1,9 M$ pour huit projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, a annoncé une aide financière de 1 904 505 $ pour la réalisation de huit initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent à quatre des priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de la mairesse de Saguenay et présidente du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, Mme Josée Néron.

Citations :

« Mes collègues Nancy Guillemette, Éric Girard et François Tremblay se joignent à moi pour féliciter sincèrement tous les acteurs engagés dans ces démarches, car ils ont travaillé fort pour développer des initiatives structurantes pour notre région. Nous travaillons de pair avec les acteurs du milieu pour développer l'économie locale afin que le Saguenay−Lac-Saint-Jean soit plus prospère et dynamique. Les projets annoncés, qu'ils concernent les ressources naturelles, le transport ou la revitalisation de nos cœurs de villages, contribueront à améliorer la vitalité et la qualité de vie de nos collectivités et nous en sommes fiers! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean

« L'aide financière de près de 2 M$ accordée au FARR démontre que les choix effectués pour appuyer des projets projettent un véritable rayonnement sur toute la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean. Ces projets seront essentiels pour le développement économique de notre région. »

Josée Néron, mairesse de Saguenay et présidente du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 11 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 42 projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Huit projets retenus pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean 2019-2020 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 332 800 $ Mise en œuvre d'une stratégie de promotion et démarchage en vue de développer une filière régionale du biochar Par : Biochar Boréalis Acquérir davantage de connaissances sur le biocharbon, faire la promotion du produit ainsi que de ses utilisations potentielles auprès des entreprises et mobiliser les acteurs du milieu pour mettre en place cette filière. Un soutien sera offert pour l'implantation d'entreprises de production industrielle. Le projet vise également à valoriser la biomasse forestière et agricole ainsi qu'à contribuer à réduire les gaz à effet de serre. 2019-2022 202 500 $ Déploiement de la planification stratégique Par : Alliance forêt boréale Mettre en œuvre la planification stratégique de l'organisation pour contribuer à assurer la pérennité de l'industrie forestière. Des actions sont aussi prévues pour soutenir le développement durable des collectivités qui dépendent de la forêt ainsi que le partenariat et l'engagement des acteurs. 2020-2023 696 000 $ Étude stratégique et de faisabilité du réseau ferroviaire Saguenay Lac-Saint-Jean Par : Développement économique 02 Réaliser une étude de faisabilité technico-financière incluant l'impact environnemental, et ce, après avoir déterminé le tracé optimum pour le transport ferroviaire des ressources. Une analyse du modèle de gouvernance, une évaluation des coûts des travaux requis ainsi qu'un devis de construction seront réalisés pour l'évaluation complète du projet. 2019-2022 50 000 $ Étude de caractérisation (ferroviaire) Par : Développement économique 02 Développer un tracé optimal comportant un corridor commercial, des zones de transbordement stratégiques et d'autres infrastructures qui tiennent compte des objectifs de développement de chacun des territoires de la région. La complémentarité des aéroports pour desservir les nouveaux développements sera également étudiée. 2020-2021 80 000 $ Stratégie de mobilisation et de représentation pour la desserte régionale de gaz naturel Par : Développement économique 02 Doter la région d'une personne-ressource affectée au prolongement et au développement du réseau gazier pour desservir convenablement l'ensemble des municipalités afin de permettre aux entreprises de la région d'être plus compétitives et attrayantes. La personne pourra notamment mettre en place une stratégie de mobilisation des différents acteurs régionaux et coordonner leurs actions. 2019-2022 242 400 $ Augmentation de la possibilité forestière Par : Conférence régionale des Préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean Poursuivre le déploiement et la réalisation du plan d'action 2018-2020 afin de définir de nouvelles pistes de solution pour maintenir ou pour augmenter la possibilité forestière régionale. Ce dernier a été élaboré par la Conférence régionale des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les MRC, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le Forestier en chef. 2019-2023 100 000 $ Implantation régionale de ressources d'hébergement de proximité « Maison Oxygène » destinées aux pères avec enfants Par : Centre de ressources pour hommes Optimum Développer un réseau régional de points de service de proximité de Maisons Oxygène dans les municipalités d'Alma, Dolbeau-Mistassini, Roberval et Saguenay. Ainsi, les pères auront des lieux de répit pour recréer, préserver, consolider ou développer des liens avec leurs enfants. 2019-2023 200 805 $ Programme d'accompagnement aux municipalités -- Plan de revitalisation et d'embellissement Par : Société d'histoire du Lac-Saint-Jean Accompagner des municipalités pour qu'elles mettent en œuvre leurs plans de revitalisation et d'embellissement. Trois municipalités par année recevront un accompagnement, notamment afin de rendre leurs milieux de vie plus attrayants, de planifier l'aménagement des espaces, d'appliquer les schémas d'aménagement, de soutenir l'implication citoyenne et de promouvoir la région. 2019-2023 Total accordé : 1 904 505 $

2019-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Août 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Développement des communautés (CRH Optimum et Société d'histoire du Lac-Saint-Jean)

Entrepreneuriat (Stratégie de mobilisation et de représentation pour la desserte régionale de gaz naturel)

Forêt (Alliance forêt boréale, Conférence régionale des préfets et Biochar Boréalis)

Transports (Étude de caractérisation ferroviaire et Étude stratégique et de faisabilité du réseau ferroviaire Saguenay-Lac-Saint-Jean)

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746