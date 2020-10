Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 1,8 M$ pour la réalisation de 15 projets dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, annoncent une aide financière de 1 837 203 $ pour la réalisation de 15 initiatives régionales soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Ces projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités de développement établies par la région qui se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires :

Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de développement durable;

Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d'en rehausser le pouvoir d'attractivité et la fierté de ses citoyens;

Rendre accessible aux citoyens de tout âge un continuum de services publics et communautaires équitables, en matière de santé, services sociaux, éducation et des milieux de vie de qualité;

Dans un contexte de changements globaux, favoriser un aménagement intégré du territoire qui respecte les milieux de vie par le biais d'une forte concertation régionale;

Optimiser les mobilités des individus et des marchandises.

Citations :

« Notre gouvernement participe activement au développement socioéconomique de toutes les régions du Québec. L'aide accordée aujourd'hui permettra l'émergence de nouveaux projets structurants pour les Laurentides. Leurs retombées seront bénéfiques pour les citoyennes et les citoyens de toute la région et nous pouvons en être fiers! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce qui unit les promoteurs de notre région, en plus de leur inventivité et de leur capacité à concrétiser leurs idées, c'est leur désir de contribuer au développement de notre région. Leurs initiatives amélioreront leur communauté que ce soit par des interventions sur le plan social, communautaire, environnemental, agroalimentaire et touristique. Je les remercie sincèrement pour leurs efforts! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fier du travail de collaboration entre les élus et les partenaires de la région. Le FARR est un outil concret à la disposition du milieu permettant de mettre en œuvre des initiatives porteuses pour les Laurentides. Encore une fois, avec cette annonce, nous pouvons constater la grande diversité des projets financés passant du développement de nos attraits et atouts au soutien des personnes les plus vulnérables de notre communauté. »

Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant près de 14,4 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 120 projets et ententes sectorielles dans les Laurentides.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

15 projets retenus pour la région des Laurentides

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 9 130 $ Sensibilisation à la violence conjugale

Par : L'Ombre-Elle



Ajouter une ressource occasionnelle en sensibilisation pour les trois écoles secondaires et pour les trois écoles pour adultes. Des outils de communication adaptés seront conçus et distribués et des ateliers de partage d'expériences seront offerts aux jeunes filles pour les soutenir dans la compréhension de ce qu'elles vivent. 2018-2020 53 957 $ Cuisine collective à temps partagé

Par : Corporation industrielle de Sainte-Agathe-des-Monts



Permettre à des organismes en sécurité alimentaire d'accéder à un plateau de transformation (une cuisine entièrement équipée ayant les normes d'hygiène et de salubrité du MAPAQ) à coût abordable pour le développement de produits, l'amélioration de leur recette, la transformation de denrées en fin de vie. Des ateliers de cuisine pour les jeunes et les familles défavorisées seront aussi offerts pour permettre de développer la culture culinaire. 2018-2020 300 000 $ Améliorer les infrastructures, la sécurité et les services des parcs régionaux

Par : Municipalité régionale de comté des Laurentides



Améliorer les infrastructures, la sécurité et les services du parc régional Éco Laurentides et du parc régional du Corridor aérobique. Des travaux pour reconstruire la salle de classe extérieure (gazebo) en bordure du lac Cordon et pour rénover certaines portions des sentiers ainsi que des passerelles aquatiques seront faits au parc régional Éco Laurentides. Des travaux d'infrastructures aérobiques (ponts, ponceaux, surface de roulement, fossés, etc.) seront réalisés au Corridor. 2019-2022 39 990 $ Campagne Laurentides en Emploi

Par : Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides



Mettre en place des initiatives territoriales dans huit municipalités régionales de comté et dans la ville de Mirabel afin de faciliter la liaison entre les activités territoriales en employabilité et la campagne régionale Laurentides en emploi. Une campagne publicitaire régionale sera déployée, des salons virtuels de l'emploi seront organisés par les partenaires et le site Web sera bonifié. 2019-2021 330 000 $ Projet - Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale

Par : Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle



Élaborer et mettre en place un plan d'adaptation aux changements climatiques pour chacun des territoires des quatre municipalités régionales de comté impliquées dans le projet. Par cette démarche commune, les acteurs régionaux visent à entamer et à mettre en place une démarche de résilience prenant en compte les risques que représentent les changements climatiques. 2019-2022 15 000 $ Analyse du potentiel de développement des axes est-ouest du P'tit Train du Nord

Par : Parc linéaire Le P'tit Train du Nord



Cerner les possibilités et les enjeux relatifs au développement des axes est-ouest du P'tit Train du Nord et accompagner les villes et municipalités régionales de comté dans l'aménagement d'infrastructures cyclables en conceptualisant les premières analyses. 2019-2021 155 000 $ Jeunes entrepreneurs bio alimentaires (JEBA)

Par : École-O-Champ Québec



Déployer dans toute la région le programme expérientiel JEBA pour les jeunes de 10 à 30 ans et la formation agroenvironnementale pour les 15 à 30 ans afin de les initier aux professions liées à l'agriculture ainsi que de développer leur conscience environnementale et leur implication citoyenne. 2019-2022 336 000 $ Mobilisation d'envergure pour l'itinérance

Par : Municipalité régionale de La Rivière-du-Nord



Créer un centre régional multiservice en itinérance à Saint-Jérôme. Celui-ci servira de centre d'accueil de jour pour les itinérants, offrira la soupe populaire et le dépannage alimentaire. 2019-2022 80 000 $ Valorisation, harmonisation et mise en valeur du réseau cyclable de La Vagabonde

Par : Tourisme Basses-Laurentides



Revoir l'image de marque et l'ensemble de la signalisation de La Vagabonde. Pour ce faire, un inventaire des installations sera réalisé, le logo sera rajeuni, des infrastructures de signalisation ainsi que des panneaux mettant en valeur les éléments d'intérêt de chacune des municipalités traversées par le réseau seront ajoutés. 2019-2021 24 499 $ Partie prenante dans l'action

Par : Conseil régional de développement social des Laurentides



Donner à l'organisme les ressources nécessaires pour mobiliser et concerter la société civile dans le cadre de la recherche-action et pour en assurer la logistique, les communications, la liaison. 2019-2021 35 000 $ Transport des denrées -- phase 2

Par : Carrefour bioalimentaire Laurentides



Mettre en œuvre les actions découlant du plan de transport durable des denrées -- volet sécurité alimentaire. Des outils seront développés pour améliorer la logistique liée au transport et ils seront implantés dans les organismes pour optimiser le transport et la manutention des denrées alimentaires. 2019-2021 163 208 $ Outil de développement économique intelligent pour les entreprises de production de biens (modèle Haussman-Hidalgo)

Par : Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord



Doter les municipalités régionales de comté de La Rivière-du-Nord, des Pays-d'en-Haut et d'Antoine-Labelle d'une application logicielle en ligne pour le développement économique des entreprises de production de biens. L'outil intelligent de développement permettra de recueillir les données importantes de plus de 250 entreprises réparties sur le territoire des trois MRC pour déceler les occasions d'affaires sur le territoire cartographié. 2019-2022 200 000 $ Acquisition des connaissances sur les milieux naturels

Par : Municipalité régionale du comté des Laurentides



Acquérir des connaissances sur les milieux naturels pour améliorer la prise de décisions liées à la planification, à la gestion et à l'aménagement du territoire, en orientant notamment les actions en matière de conservation et d'utilisation durable de l'environnement. Les connaissances concerneront notamment la délimitation des bassins versants, la superficie, l'intégrité, la connectivité terrestre et aquatique, la présence d'espèces à statut précaire, la prévention des inondations, la séquestration du carbone, etc. 2019-2022 18 880 $ Mise en œuvre du plan d'action pour la prévention de la criminalité dans la Municipalité régionale de comté d'Argenteuil

Par : Municipalité régionale de comté d'Argenteuil



Mettre en œuvre le plan d'action 2019-2023 pour la prévention de la criminalité dans la MRC d'Argenteuil afin d'agir efficacement sur les facteurs de risques associés aux problématiques de criminalité et de sécurité. Des mesures de prévention visant notamment à contrecarrer l'émergence ou l'aggravation de problèmes de violence, de maltraitance, de santé mentale, de dépendance, d'isolement et de vulnérabilité socioéconomique autant chez les jeunes que chez les aînés seront mises en place. 2019-2021 76 539 $ Agriculture communautaire

Par : Municipalité régionale de comté d'Argenteuil



Poursuivre la mission de base du projet d'agriculture communautaire et en continuer l'expansion tant en ce qui a trait au développement social, à l'amélioration des équipements en place ainsi qu'à l'agrandissement et à l'amélioration des pratiques maraîchères. La MRC souhaite d'ici la fin de 2022 transférer le projet à un organisme pour la poursuite de son déploiement. 2019-2021 Total accordé :

1 837 203 $

2018-2022 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Octobre 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de développement durable.

Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d'en rehausser le pouvoir d'attractivité et la fierté de ses citoyens.

Rendre accessible aux citoyens de tout âge un continuum de services publics et communautaires équitables, en matière de santé, de services sociaux, d'éducation et de milieux de vie de qualité.

Dans un contexte de changements globaux, favoriser un aménagement intégré du territoire qui respecte les milieux de vie par le biais d'une forte concertation régionale.

Optimiser les mobilités des individus et des marchandises.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

