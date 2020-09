Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 1,4 M$ pour quatre projets dans la région du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, est fière d'annoncer une aide financière de 1 447 595 $ pour la réalisation de quatre initiatives régionales soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Ces projets répondent aux priorités de développement établies par la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Citations :

« Il est primordial pour notre gouvernement d'appuyer des initiatives régionales qui répondent aux priorités des collectivités du Québec, particulièrement en cette période de relance économique. Grâce à cette aide financière, notre gouvernement donne aux élus du Bas-Saint-Laurent les moyens de soutenir des projets porteurs qui contribueront à optimiser le potentiel socioéconomique de la région, et j'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'aide octroyée aujourd'hui permet aux promoteurs d'entreprendre et mener à terme des projets mobilisateurs pour leur communauté. Dans une perspective de relance économique, ces initiatives contribueront grandement au rayonnement du Bas-Saint-Laurent et favoriseront le développement de notre territoire, en plus d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui cette aide à des organisations de notre milieu. Ces sommes contribueront à la diversification des interventions dans nos territoires afin de maintenir performante notre structure économique et sociale. Il est important de soutenir ces efforts qui assurent notre qualité de vie. »

Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, président par intérim du Collectif de développement du Bas-Saint-Laurent et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

mise en place du FARR, des sommes totalisant plus de 12,1 M$ ont déjà été annoncées pour la réalisation de 50 projets et ententes sectorielles au Bas- . Depuis le 1 er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) a pris la relève du FARR.

avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) a pris la relève du FARR. Par ailleurs, rappelons qu'une aide de 363 000 $ a été annoncée le 13 juillet dernier pour renforcer la symbiose industrielle dans le Bas-Saint-Laurent et qu'une somme de 747 000 $ a été accordée pour trois projets de développement durable dans la région, le 1er septembre dernier.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Quatre projets retenus pour la région du Bas-Saint-Laurent Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 500 000 $ Élaboration et déploiement d'un plan de communication marketing visant l'attractivité de la région Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent Élaborer et déployer un plan de communication et de marketing afin de mettre en valeur la région et de garder les personnes actives sur le territoire. L'image de marque, les outils de communication et les modes de référencement seront renouvelés. 2019-2022 250 000 $ Création d'une mutuelle d'innovation manufacturière Par : Mutuelle d'innovation manufacturière de l'Est-du-Québec Mettre sur pied une mutuelle d'innovation manufacturière dans l'Est-du-Québec qui regroupera quatre entreprises manufacturières de la région au sein d'un organisme à but non lucratif. Ce dernier réunira et soutiendra des équipes provenant d'entreprises, d'organismes de soutien à l'innovation et d'institutions d'enseignement de la région. 2019-2023 500 000 $ Projet d'expansion de la Distillerie du St. Laurent Par : Distillerie du St. Laurent Construire une nouvelle distillerie afin de quintupler la capacité de production de Whisky et d'Acerum de l'entreprise. Celle-ci sera localisée à proximité du site historique maritime de la Pointe-au-Père, ce qui permettra de créer un pôle touristique majeur. 2019-2022 197 595 $ Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale au Bas-Saint-Laurent Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et les huit MRC du Bas-Saint-Laurent Embaucher une ressource en concertation régionale pour une période de trois ans. Cette personne établira et mettra en œuvre un plan d'action pour structurer les activités de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. Elle organisera également des activités de concertation et déterminera des projets porteurs pour le rayonnement de la région. 2019-2023 Total accordé : 1 447 595 $

2019-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation septembre 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Agir pour l'attractivité de la région. Agir pour l'équité entre les personnes et les collectivités en s'assurant de placer le développement social au cœur de la vitalité et de l'occupation des territoires. Agir pour un entrepreneuriat et une main-d'œuvre dynamiques et diversifiés. Agir pour la vitalité des communautés rurales. Agir pour faire du Bas-Saint-Laurent un leader innovant dans ses domaines identitaires tels que le bioalimentaire, le forestier, le maritime et l'eau, la tourbe, l'environnement et les énergies vertes et renouvelables.

