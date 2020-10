Fonds d'appui au rayonnement des régions - Les ministres Laforest et Proulx octroient 300 000 $ pour le déploiement de l'image de marque lanaudoise

Cet appui est accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). Il permettra notamment de développer des outils de diffusion et d'affichage polyvalents. Un soutien pourra également être offert aux entreprises et organismes de la région qui désirent adapter leur propre image afin qu'elle s'inspire de la marque territoriale régionale. Une campagne de promotion régionale et nationale sera aussi mise en œuvre.

« Je suis fière de voir que les élus de Lanaudière soutiennent le développement économique de leur région. C'est un réel plaisir de constater le désir des acteurs régionaux d'avoir une image rassembleuse forte et qui se distingue! Cette volonté de s'unir autour d'un visuel et d'une identité commune témoigne de l'amour qu'ils portent à leur région et nous pouvons en être fiers. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je salue cette initiative et félicite tous les partenaires qui y prennent part. Une marque territoriale mettra en lumière l'unicité de notre belle région, contribuera à en améliorer l'attractivité, et mettra en valeur le dynamisme et la fierté des citoyens. Voilà une belle occasion de faire rayonner la beauté de notre territoire et tout ce qu'on y trouve. »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région de la Lanaudière

« Depuis deux ans, la Table des préfets travaille en étroite collaboration avec Lanaudière économique et Tourisme Lanaudière pour le développement de cette marque territoriale. Pendant que les partenaires du milieu, les municipalités et les entreprises s'approprient cette image régionale et affichent leur appartenance, nous devons nous assurer du déploiement de celle-ci afin de faire rayonner la région et d'accroître notre attractivité. Nous sommes convaincus que le plan de déploiement soutenu dans le cadre du projet annoncé aujourd'hui aura des répercussions significatives entre autres pour l'attraction de main d'œuvre dans Lanaudière ainsi que pour la notoriété de notre magnifique région. »

Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement

Faits saillants :

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 12,7 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 25 projets dans la région.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

