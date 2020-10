Fonds d'appui au rayonnement des régions - Les ministres Laforest et Dufour annoncent plus de 1,4 M$ pour la réalisation de sept projets en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, annoncent une aide financière de 1 411 839 $ pour la réalisation de sept initiatives régionales soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Ces projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités de développement établies par la région qui se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires :

Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d'apprentissage et de perfectionnement en continu.

Renforcer l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouveaux arrivants.

Favoriser une cohabitation harmonieuse et un dialogue social inclusif avec les Premières Nations.

Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale.

Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé et le bien-être de notre population.

Citations :

« Quel bonheur de constater que des projets porteurs pour l'Abitibi-Témiscamingue se concrétiseront grâce à la participation de notre gouvernement! Les retombées positives générées par ces initiatives se feront sentir dans toute la région, et ce, pour le grand bénéfice des citoyennes et des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nos promoteurs sont des gens proactifs qui initient et mènent à terme de beaux projets. Ils contribuent à la vitalité de notre territoire et à son rayonnement. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour leur engagement dans le développement de leur communauté et leur souci de la rendre meilleure. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue réitère l'importance d'un fonds comme le FARR, qui permet de soutenir des projets structurants d'une manière flexible et adaptée aux réalités du milieu. La région a toujours démontré sa capacité de concertation et la CPAT, en tant que principal organisme à ce chapitre et comme regroupement de gouvernements de proximité, est heureuse de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec pour favoriser notre développement régional et notre qualité de vie. »

Martin Ferron, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant près de 7,6 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 36 initiatives et ententes sectorielles dans la région.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMH/qc

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Sept projets retenus pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue 2019-2020 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 51 679 $ Travailler en communauté stratégique sur les problématiques associées à la pénurie d'enseignants en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec Par : L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Établir un diagnostic des principaux enjeux liés à la valorisation, à l'attraction, au recrutement et au maintien des enseignants et des futurs enseignants et élaborer un plan d'action stratégique. Ainsi, des solutions innovantes pourront être trouvées afin d'assurer des services éducatifs de qualité à tous les élèves, jeunes et adultes. 2019-2022 336 141 $ Création et déploiement de l'Espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue Par : L'Espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue Créer un lieu de convergence favorisant l'entrepreneuriat, la créativité, l'innovation, le partage d'idées et la collaboration entre le milieu de la recherche ainsi que les secteurs privé et public. L'organisme pourra mieux assurer la coordination avec ses incubateurs (hubs) territoriaux et son réseau d'experts, les accompagner dans la réalisation de leur plan d'action et soutenir les entrepreneurs. 2019-2022 94 500 $ 6e Forum international Naturallia Par : Le Forum d'alliances d'affaires NATURALLIA Organiser le 6e Forum international Naturallia regroupant les principaux acteurs des industries des ressources naturelles et des énergies renouvelables à l'échelle internationale. Le forum permettra aux fournisseurs des 40 délégations en provenance de toutes les régions du Canada, des Premières Nations et de plus de 15 pays de créer des réseaux, des partenariats et des alliances avec d'autres clients, organisations ou associations. 2019-2022 319 519 $ Stratégie de liaison : Agencer et diffuser la connaissance au profit du développement économique et social de la région de l'Abitibi-Témiscamingue Par : L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue Renforcer la présence territoriale et parfaire les façons de faire de L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue pour mieux outiller les décideurs et les porteurs de projets de la région. La collaboration avec les partenaires territoriaux et régionaux sera favorisée et des outils de connaissances adaptés à des publics ciblés seront développés. Ainsi, la prise de décision et les actions seront mieux soutenues et répondront adéquatement aux différents enjeux socioéconomiques. 2019-2023 200 000 $ Le numérique : pour être attractif et compétitif Par : L'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue Doter la région d'une stratégie et d'outils numériques à la fine pointe de la technologie, dont un nouveau site Internet. La région sera mise en valeur sur les différents marchés nationaux et internationaux de main-d'œuvre, d'étudiants et de talents pour ainsi favoriser son attractivité et sa capacité de maintien de l'effectif. 2019-2022 210 000 $ Avantage numérique : former, réseauter et rassembler l'Abitibi-Témiscamingue autour de l'innovation et la créativité numérique Par : La Troupe de théâtre LES ZYBRIDES (Le Petit Théâtre du Vieux Noranda) Réaliser une stratégie globale de création de contenu, élaborer un plan de découvertes et développer un site Web. Des laboratoires de création seront offerts afin de soutenir les organisations dans la réalisation de projets technologiques. Des articles et des vidéos seront produits pour favoriser le rayonnement du territoire. Ces actions s'inscrivent dans un projet global qui vise à réunir les forces des milieux pour développer un écosystème numérique sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Ontario francophone et de la Jamésie. 2019-2022 200 000 $ Projet Esker 2020-2022 Par : Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) Influencer l'aménagement, la gestion et les usages des territoires particuliers en vue d'assurer la pérennité des eskers aquifères par la mise en œuvre du plan d'action « Schéma directeur de développement durable d'esker ». Les actions seront de plusieurs ordres et aborderont plusieurs thèmes comme les eaux potables, les eaux usées, les sablières, les dépôts en tranchées, le transport, les pesticides, la foresterie. 2019-2022 Total accordé : 1 411 839 $

2019-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Octobre 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d'apprentissage et de perfectionnement en continu.

Renforcer l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouveaux arrivants.

Favoriser une cohabitation harmonieuse et un dialogue social inclusif avec les Premières Nations.

Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale.

Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé et le bien-être de notre population.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Jacques Harnois, Directeur du bureau de comté, Député d'Abitibi-Ouest, 819 856-4075 ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746