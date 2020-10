Fonds d'appui au rayonnement des régions - Le gouvernement du Québec octroie près de 2 M$ pour quatre projets et trois ententes sectorielles dans la Chaudière-Appalaches

MONTMAGNY, QC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, sont fières d'annoncer qu'une somme de près de 2 M$ a été accordée pour la réalisation de quatre projets ainsi que pour la concrétisation de trois ententes sectorielles dans la région de la Chaudière-Appalaches. Ce soutien est accordé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Le Musée de l'accordéon, la MRC de Montmagny et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud bénéficieront d'un appui financier totalisant 265 000 $ pour la mise en place de quatre initiatives porteuses pour la région (détails en annexe).

Les ententes sectorielles bénéficieront, quant à elles, d'une aide financière totalisant plus de 1,6 M$. Celles-ci concernent l'entrepreneuriat, l'innovation ainsi que le tourisme, la concertation régionale et les services de proximité (détails en annexe). Les ententes contribueront également à répondre aux priorités régionales.

Par la même occasion, la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, dresse un bilan positif de tous les projets soutenus. Pour cette région, ce sont près de 18,5 M$ qui ont été accordés pour la réalisation de 96 initiatives depuis la mise en place du FARR. Ces projets représentent des investissements totaux de près de 52,8 M$. Par ailleurs, ils ont permis la création de plus de 870 emplois et la consolidation de près de 3 300 emplois dans la région.

Rappelons que c'est le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) qui remplace le FARR depuis le 1er avril 2020. Ce volet est doté d'une enveloppe globale de 250 M$ qui sera répartie entre les régions administratives selon les critères qui étaient en vigueur pour le FARR. Il contribuera donc à soutenir des projets de développement ayant un rayonnement régional considérable.

Citations :

« Je suis fière de constater l'ampleur des retombées positives des initiatives qui ont vu le jour grâce au FARR. C'est pourquoi le nouveau volet « Soutien au rayonnement des régions » du Fonds régions et ruralité s'inscrit en continuité du FARR. Ce dernier contribuera à réaliser des projets de développement porteurs dans Chaudière-Appalaches et dans toutes les régions du Québec. Qui plus est, les projets sélectionnés le sont en fonction des priorités déterminées par les élus municipaux et régionaux. Ainsi, les actions seront adaptées aux réalités et aux besoins propres à chacune des collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Que ce soit sur les plans touristique, social, économique, culturel, technologique, environnemental ou encore éducatif, les initiatives soutenues par le gouvernement seront bénéfiques pour les citoyennes et les citoyens de Chaudière-Appalaches. Je souligne la participation des promoteurs associés aux 96 projets qui contribuent fortement au développement socioéconomique de la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud

Faits saillants :

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc/

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Quatre projets retenus dans Côte-du-Sud et trois ententes sectorielles pour la région de la Chaudière-Appalaches 2019-2020 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 25 000 $ Exposition permanente Par : Musée de l'accordéon Bonifier l'offre du Musée de l'accordéon avec une exposition permanente, « L'accordéon sous toutes ses notes », qui présentera l'histoire, la fabrication et l'évolution de l'accordéon en abordant les styles musicaux, les grands artistes et les facteurs d'instruments. Une nouvelle expérience visiteur et un espace multifonctionnel seront développés pour accueillir des groupes de tous les âges et de tous les horizons. 2019-2020 60 000 $ Bonification de 3 FABLAB Par : Municipalité régionale de comté de Montmagny Bonifier les équipements offerts au FabLab de Montmagny lancé en octobre 2019 (spécialisation : véhicules récréatifs et robotique), mettre en place le FabLab de Saint-Just-de-Bretenières (spécialisation : bois et numérique) et celui de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (spécialisation : agriculture et technologie de l'information). Différents outils seront donc disponibles pour les citoyens qui, en temps normal, n'y auraient pas accès (machines à coudre, surjeteuses, machines à sublimation, ordinateurs pour réalité virtuelle et réalité augmentée, équipements électroniques, équipements multimédias, outils pour travailler le bois et le métal, robots, jeux de programmation, équipements pour serre et pour hydroponie). 2019-2021 100 000 $ Réfection du terrain d'athlétisme Par : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud Rénover le terrain d'athlétisme de l'École secondaire Louis-Jacques-Casault pour que la clientèle pratique ses activités dans un endroit sécuritaire et pour accueillir plusieurs compétitions de niveaux local, régional et national. 2019-2022 80 000 $ Ressource pour un projet de complexe culturel, sportif et de santé durable Par : Municipalité régionale de comté de Montmagny Embauche d'une ressource et d'experts pour doter la région d'un complexe culturel, sportif et de santé durable. Une salle de spectacle modernisée, une salle pour la pratique culturelle et un complexe sportif et de santé durable sont prévus. 2019-2022 750 000 $ Entente sectorielle de développement concernant l'entrepreneuriat, l'innovation et le tourisme dans les MRC des Appalaches, de Bellechasse et de Lotbinière Par : Société de développement économique de la région de Thetford, Municipalité régionale de comté des Appalaches, Municipalité régionale de comté de Bellechasse, Municipalité régionale de comté de Lotbinière, Développement Économique Bellechasse (DEB) et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat, notamment en appuyant les initiatives des entreprises ainsi que par la création de nouvelles entreprises. Appuyer des stratégies de développement du secteur touristique afin d'exploiter le potentiel de divers attraits sur le territoire d'intervention des MRC. 2018-2022 750 000 $ Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité dans la Chaudière-Appalaches Par : Municipalité régionale de comté de Bellechasse, Municipalité régionale de comté des Appalaches, Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan, Municipalité régionale de comté des Etchemins, Municipalité régionale de comté de L'Islet, Municipalité régionale de comté de Lotbinière, Municipalité régionale de comté de Montmagny, Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, Municipalité régionale de comté Robert-Cliche et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Soutenir la réalisation d'initiatives et d'activités visant à favoriser la pérennité des services de proximité dans les MRC de la région de la Chaudière-Appalaches. 2019-2023 150 000 $ Entente sectorielle de développement en matière de soutien à la concertation régionale dans la région de la Chaudière-Appalaches Par : Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan, Municipalité régionale de comté des Appalaches, Municipalité régionale de comté de Bellechasse, Municipalité régionale de comté des Etchemins, Municipalité régionale de comté de L'Islet, Municipalité régionale de comté de Lotbinière, Municipalité régionale de comté de Montmagny, Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, Municipalité régionale de comté Robert-Cliche, la Ville de Lévis et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Soutenir la concertation régionale de même que la mise en œuvre et le suivi de projets régionaux reliés aux priorités de développement régionales sur l'ensemble des territoires de la Chaudière-Appalaches. 2019-2023 Total accordé : 1 915 000 $

2018-2020 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Octobre 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Faire de l'innovation et du travail concerté et cohérent un réflexe en Chaudière-Appalaches en consolidant des mécanismes de collaboration interMRC pour le développement régional.

Encourager le développement du secteur bioalimentaire.

Maximiser les retombées de la forêt dans les communautés avec une perspective de développement durable.

Favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles.

Favoriser le transport des biens et des personnes en Chaudière-Appalaches.

Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches.

Mettre en valeur et donner accès à la culture.

Bâtir une identité Chaudière-Appalaches forte et développer le sentiment d'appartenance à la région.

Soutenir les entreprises dans leur accès à une main-d'œuvre de qualité et en nombre suffisant pour combler les besoins du marché du travail.

Placer l'innovation et la culture entrepreneuriale au cœur du développement économique de la région.

Accentuer les initiatives d'attraction, d'intégration et de rétention des nouveaux arrivants, incluant les personnes immigrantes.

Favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques où les citoyens peuvent s'épanouir.

Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 690-5996; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746