Fonds d'appui au rayonnement des régions - Le gouvernement du Québec octroie 133 000 $ pour le moulin de la Seigneurie des Aulnaies

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES, QC, le 19 juin 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé une aide financière de 133 000 $ à la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, dans le cadre du programme Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Cette aide servira à la restauration de la grande roue à eau du moulin de la Seigneurie des Aulnaies. Il s'agit de la plus importante roue à godets en activité au Québec. Restaurée en 1980, elle a été utilisée pendant plus de 35 ans pour la pratique de meunerie artisanale sur meule de pierres et à des fins d'interprétation historique. Depuis 2016, elle a été immobilisée puisqu'elle était irrémédiablement endommagée et avait dépassé sa durée de vie utile.

Depuis la mise en place du FARR, des sommes de plus de 14 M$ ont déjà été annoncées pour la réalisation de 77 projets et ententes sectorielles en Chaudière-Appalaches.

Citations :

« Soutenir les priorités des élus municipaux et régionaux est essentiel pour notre gouvernement puisque ce sont eux qui connaissent le mieux leurs milieux. Le développement touristique fait partie des secteurs prioritaires du Québec et est encore plus important pour nos régions. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les activités se déroulant au moulin du centre d'interprétation de la Seigneurie des Aulnaies pourront se poursuivent, ce qui permettra d'attirer les visiteurs. En ce temps de reprise économique, cet appui a d'autant plus d'importance pour rendre la municipalité et la région encore plus fortes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La Seigneurie des Aulnaies fait partie des joyaux incontournables de la région de Chaudière-Appalaches. Nombreux sont les touristes qui ont visité ce site patrimonial et historique et qui ont pu participer à une démonstration de production artisanale de farine. Notre gouvernement est fier d'appuyer la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies afin que le cœur du moulin du domaine puisse continuer de s'animer. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui se sont dévouées pour la réalisation de ce projet. Grâce à elles, les visiteurs pourront à nouveau profiter d'activités d'interprétation enrichissantes dans la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Au nom de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), je tiens à remercier le gouvernement du Québec, madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et madame Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches. L'étroite collaboration des membres de la Table régionale est résolument orientée sur la cohésion et la complémentarité pour nous assurer que nos actions régionales soient axées sur les besoins spécifiques de chacun. Aussi, cette annonce permettra la réalisation d'un projet patrimonial important et qui profitera au développement culturel et touristique de la région de Chaudière-Appalaches. »

René Laverdière, préfet de la MRC de L'Islet et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

« La rotation de la grande roue du moulin représente LE moment fort des visites à la Seigneurie des Aulnaies. Et le beau projet dont il est question aujourd'hui, c'est celui de la reconstruction complète de cet élément architectural singulier qui se démarque, soit le moulin historique et patrimonial de Saint-Roch-des-Aulnaies, propriété de la municipalité et donc de tous les Aulnois et Aulnoises. Cette grande roue a toujours fait du domaine de la Seigneurie des Aulnaies l'une des plus importantes attractions touristiques de la Côte-du-Sud et de toute la Chaudière-Appalaches. L'annonce confirmée aujourd'hui - la contribution du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) - signifie que le montage financier du projet de restauration est désormais complété. Si tout va bien, la grande roue du moulin de Saint-Roch pourra recommencer à tourner à l'été 2021. C'est notre plus grand souhait! »

André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

