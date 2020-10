Fonds d'appui au rayonnement des régions - Le gouvernement du Québec annonce 3 M$ pour la mise en place d'une desserte commerciale à l'aéroport de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, sont fiers d'annoncer un soutien financier de 3 M$ pour la mise en place d'une desserte commerciale à l'aéroport de Sherbrooke. Cette aide provient du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Cette initiative permettra à l'aéroport de Sherbrooke de se placer au premier plan comme acteur de développement économique et de contribuer à stimuler l'attractivité de la région de l'Estrie aux yeux des voyageurs et des gens d'affaires. Ainsi, des liens pourront être établis entre les différents marchés et les entreprises de la région, ce qui contribuera à leur essor.

Citations :

« Voilà un autre projet qui aura un rayonnement important pour l'Estrie! La desserte commerciale à l'aéroport de Sherbrooke deviendra une belle vitrine sur la région, ses entreprises et ses produits. Notre gouvernement est fier d'y participer, car au bout du compte, ce sont les citoyennes et les citoyens qui en bénéficieront. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très heureux de cet investissement. Cette nouvelle en réjouira plus d'un, notamment les gens d'affaires de la région, car ce projet était attendu. Ce service améliorera les liens entre les entreprises et les marchés externes ainsi que les ressources favorisant leur pleine croissance. Sherbrooke rejoindra ainsi toutes les autres agglomérations canadiennes de 200 000 habitants en étant desservie par des vols commerciaux réguliers. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La Table des MRC de l'Estrie se réjouit de voir un projet d'envergure comme celui entourant le développement de l'aéroport de Sherbrooke. Il s'agit d'un projet porteur pour la région et qui aura de grandes répercussions en matière de développement économique. Nous sommes également persuadés des effets que ce projet générera en termes de rayonnement. »

Hugues Grimard, président de la Table des MRC de l'Estrie et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant près de 11,2 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 42 initiatives dans la région.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité remplace le FARR.

