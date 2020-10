Fonds d'appui au rayonnement des régions - Investissements de près de 591 000 $ pour la réalisation de six projets dans le secteur d'Eeyou Istchee

CHIBOUGAMAU, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, sont heureux d'annoncer qu'un soutien financier de 590 957 $ est accordé pour la réalisation de six initiatives dans le secteur d'Eeyou Istchee dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités régionales établies par le Gouvernement de la nation crie pour Eeyou Istchee :

Accroître l'activité économique et l'emploi grâce au secteur privé.

Soutenir les entreprises de propriété crie.

Favoriser les liens et les partenariats au sein d'Eeyou Istchee.

Lier entre eux le développement économique et la construction de la Nation.

Citations :

« Il est primordial pour notre gouvernement de contribuer au développement socioéconomique de toutes les régions du Québec. Le FARR permet la mise en œuvre de projets porteurs pour Eeyou Istchee, et ce, pour le bénéfice des communautés cries du Nord-du-Québec. D'ailleurs, je suis fière de souligner l'apport important du Gouvernement de la nation crie en ce sens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je remercie le Gouvernement de la nation crie pour le travail de sélection effectué. Les projets annoncés aujourd'hui reflètent le désir des promoteurs de faire découvrir leur territoire et de le mettre en valeur, que ce soit sur le plan touristique, éducatif, agroalimentaire ou même ancestral. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Quelle belle nouvelle pour les communautés cries qui bénéficieront des retombées de ces initiatives! Leur réalisation contribuera certainement à la prospérité d'Eeyou Istchee, et ce, tout en prenant en compte le respect de la culture, du territoire et des modes de vie cris. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 794 000 $ a déjà été annoncée pour la réalisation de 12 initiatives pour le secteur Eeyou Istchee.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

