Fonds d'appui au rayonnement des régions - 747 000 $ pour trois projets de développement durable dans le Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, sont fières d'annoncer une aide financière de 747 000 $ pour la réalisation de trois initiatives qui contribueront au développement durable dans le Bas-Saint-Laurent.

Un soutien de 250 000 $, accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra à Société Via de construire un nouveau centre de tri des matières recyclables mécanisé plus efficace qui répondra aux standards de qualité grandissants du marché. De plus, les travailleurs vivant avec une limitation fonctionnelle auront dorénavant des tâches plus accessibles. Un local sera également dédié à la formation en intégration sociale et à la sensibilisation des citoyennes et des citoyens.

Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) pourra, quant à lui, réaliser deux initiatives. Une aide de 239 000 $ permettra à l'organisme de développer une boîte à outils démontrant les avantages de la biomasse pour les entreprises et les industries de la région. Ainsi, ces dernières pourront s'engager dans une démarche de conversion de leur système de chauffage au mazout vers une énergie renouvelable, économique et efficace, soit la biomasse.

Par ailleurs, le CREBSL disposera d'une somme de 258 000 $ pour accompagner les MRC du Bas-Saint-Laurent dans le développement du transport collectif, de l'électrification des transports et de l'autopartage. Les trajets et les horaires du transport collectif intra et inter MRC pourront ainsi être optimisés selon les besoins du milieu, et ce, pour favoriser la mobilité durable.

Citations :

« Par l'entremise des programmes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, notre gouvernement contribue à l'occupation et à la vitalité des territoires dans toutes les régions du Québec. Il répond aux priorités déterminées par les élus municipaux en fonction de leurs besoins et de leurs réalités, comme c'est le cas une fois de plus aujourd'hui. Ainsi, l'aide financière accordée vise à faire du Bas-Saint-Laurent un leader innovant dans différents domaines, dont l'environnement ainsi que les énergies vertes et renouvelables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation



« Je félicite les deux organismes pour leurs projets. Ils témoignent de leur conscience écologique et de leur désir d'améliorer les pratiques en développement durable. Au final, c'est toute la population de la belle région du Bas-Saint-Laurent qui profitera des retombées régionales générées par ces initiatives! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« L'environnement, c'est l'affaire de tous! Que ce soit par nos gestes au quotidien ou ceux des entreprises, nous agissons dès maintenant pour améliorer notre présent et notre avenir. Lorsque les initiatives soutenues par notre gouvernement font une différence comme c'est le cas ici, je ne peux que me réjouir! Les effets seront bénéfiques pour les communautés, mais également pour les générations futures, bravo! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Le souci d'encourager des initiatives toujours plus porteuses de promesses de mieux-être pour la population est ce qui anime en permanence notre comité de sélection. Les projets annoncés aujourd'hui illustrent bien notre ambition de faire de notre région un exemple en matière de respect de l'environnement, de promotion des circuits courts, de l'autosuffisance énergétique et de la mobilité durable. »

Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et président par intérim du Collectif de développement du Bas-Saint-Laurent et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant près de 11,5 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 47 initiatives dans la région.

Par ailleurs, rappelons qu'une aide de 363 000 $ a été annoncée le 13 juillet dernier pour renforcer la symbiose industrielle dans le Bas-Saint-Laurent.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

