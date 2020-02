Fonds d'appui au rayonnement des régions - 125 000 $ pour rétablir le lien interrives La Gabelle

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 125 000 $ est accordée à la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour la réouverture du lien interrives La Gabelle. Cette contribution, consentie dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra de réaménager ce lien traversant la rivière Saint-Maurice entre Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Étienne-des-Grès.

Les travaux auront notamment pour but d'ajouter des glissières de sécurité en béton et en acier, des ralentisseurs ainsi que de modifier la courbe. Par conséquent, les déplacements des citoyens de la Mauricie seront optimisés et la réouverture de ce lien engendrera des effets significatifs sur le tourisme et l'économie.

Ce projet, qui représente des investissements totaux de plus de 250 000 $, répond à deux priorités régionales visant l'occupation dynamique du territoire et la qualité de vie ainsi que le bien-être de la population.

Rappelons qu'à la suite d'un incident survenu en 2018, Hydro-Québec a dû interdire l'accès aux automobilistes et quadistes au lien routier La Gabelle.

Un comité formé des représentants d'Hydro-Québec, de la Sûreté du Québec, du ministère des Transports et des municipalités riveraines a été formé pour trouver des solutions. Une étude a ensuite été réalisée pour mieux comprendre les déplacements et la fluidité de la circulation, ce qui a mené à des solutions de réaménagement qui ont été acceptées par tous les membres du comité.

« Par cette aide financière, notre gouvernement contribue à rétablir cet important lien emprunté par plus 1 000 véhicules par jour. Les mesures mises en place rendront La Gabelle accessible et sécuritaire en plus de favoriser une cohabitation plus harmonieuse des utilisateurs, dont des automobilistes, des cyclistes et des piétons. Ce sont d'abord et avant tout les citoyennes et les citoyens qui en bénéficieront. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La Gabelle est une infrastructure importante pour le développement économique et touristique de la Mauricie, car c'est le seul lien hors des villes pour traverser la rivière Saint-Maurice. La Corporation de développement de La Gabelle pourra exploiter le potentiel de ce parc qui attire de plus en plus de villégiateurs grâce à ce lien névralgique. C'est l'ensemble de la région qui en profitera. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 8,7 M$ ont déjà été annoncées, depuis la mise en place du FARR, pour la réalisation de 52 initiatives dans la région.

