Fonderie Horne : Le ministre Benoit Charette annonce la nomination d'une administratrice d'État pour coordonner l'action gouvernementale

QUÉBEC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a procédé à la nomination d'une administratrice d'État qui assurera la coordination de l'action gouvernementale dans le dossier de la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda. Il s'agit de Mme Hélène Proteau, qui occupait jusqu'à présent le poste de directrice générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord au Secteur des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Québec acquiesce ainsi à l'une des demandes de la mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire, faites au premier ministre le 21 juillet dernier.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce ce jeudi.

La nouvelle administratrice d'État de l'action gouvernementale relèvera du sous-ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et aura le statut de sous-ministre adjointe.

Dans le cadre de la demande de renouvellement de l'autorisation ministérielle (anciennement « attestation d'assainissement ») présentée par Glencore pour la Fonderie Horne, cette administratrice d'État aura le mandat suivant :

Entretenir les liens et assurer les suivis avec la Municipalité et les autres parties prenantes (comité de citoyens, Direction régionale de santé publique, chambre de commerce, Fonderie Horne, etc.);

Établir les liens nécessaires avec les ministères impliqués dans le dossier et assurer une coordination efficace de l'information qui circule dans la région en provenance de ces ministères;

Assurer un suivi continu avec le ministère du Conseil exécutif afin de garantir la bonne coordination des différents ministères impliqués (MELCC, ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et ministère de l'Économie et de l'Innovation).

Mme Hélène Proteau possède un baccalauréat en chimie. Entrée au MELCC comme chimiste-analyste du secteur industriel en 1991, elle occupe différents postes d'encadrement depuis 1995. Elle détient une solide expérience en matière de contrôle environnemental et une connaissance approfondie des lois et règlements encadrant le processus d'autorisation, ce qui en fait une experte en environnement.

Lors de son passage à Rouyn-Noranda le 13 juillet dernier, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a rencontré plusieurs intervenants et s'est engagé à poser des actions concrètes dans les semaines à venir. Bien que la loi ne prévoie pas de consultation publique lors d'un renouvellement d'autorisation ministérielle, le gouvernement a annoncé récemment que la population sera consultée, et la forme que cette consultation prendra sera dévoilée prochainement lors d'une visite du ministre dans la région.

En parallèle, le MELCC poursuit ses discussions avec l'entreprise en lien avec son plan de réduction des émissions. Des échanges ont également lieu avec les acteurs concernés, dont la Direction nationale de la santé publique, afin de présenter sous peu une nouvelle norme d'émissions d'arsenic plus contraignante et les conditions de la prochaine autorisation ministérielle.

Citation :

« Il y a urgence d'agir pour réduire les impacts des activités de la Fonderie Horne sur la santé des citoyens et sur l'environnement de Rouyn-Noranda. Avec la nomination d'une administratrice d'État de l'action gouvernementale, nous plaçons ce dossier tout en haut de la liste des priorités du gouvernement tout en favorisant une meilleure coordination interministérielle. Mme Hélène Proteau a l'expérience et l'expertise pour relever avec brio ce mandat et je la remercie d'avoir accepté d'occuper cette fonction importante et l'assure de mon entière collaboration et de celle de mes collègues du Conseil des ministres. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

