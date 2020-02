Fondation des maladies du cœur et de l'AVC - La ministre Danielle McCann offre un soutien de 400 000 $ à l'organisme pour ses activités en 2019-2020

QUÉBEC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui, dans le cadre de sa participation à la soirée cocktail de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, que l'organisme se voit remettre un montant de 400 000 $ pour l'année 2019-2020 pour soutenir sa campagne de sensibilisation sur les signes de l'accident vasculaire cérébral (AVC) et pour son programme La vie après un AVC.

Ce financement, qui fait suite aux sommes annuelles similaires attribuées au cours des trois dernières années, permettra d'abord de soutenir la campagne de sensibilisation aux signes de l'AVC. Ces signes, représentés par l'acronyme VITE, sont les suivants :

visage affaissé;

incapacité à lever les deux bras normalement;

trouble de la parole;

extrême urgence.

L'autre partie du financement contribuera à soutenir le programme La vie après un AVC, destiné à améliorer le retour à la vie active dans la communauté des survivants de l'AVC et de leurs aidants. Ce programme les aide à surmonter les défis rencontrés quotidiennement, notamment par l'entremise de groupes de soutien animés par des professionnels de la santé ou des intervenants d'organismes communautaires.

« La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC constitue un de nos plus précieux collaborateurs dans nos efforts pour mieux sensibiliser les Québécoises et les Québécois aux signes de l'AVC et dans la mise en œuvre d'un continuum de services qui répondent le mieux possible aux besoins des personnes affectées par ce très sérieux problème de santé. C'est pourquoi nous avons à cœur de soutenir chaque année la mission de cet organisme et de poursuivre notre collaboration avec lui, au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Outre les deux mesures soutenues par le financement octroyé par le gouvernement du Québec, la Fondation joue un rôle important dans la rédaction et l'appropriation des pratiques optimales en AVC au Québec. Elle soutient également le partage d'expertise québécoise par l'organisation du Sommet québécois pour vaincre l'AVC et participe à la gouverne du continuum AVC mis en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

En mars 2019, la Fondation a déposé un rapport sur sa campagne de sensibilisation sur les signes de l'AVC, VITE. Parmi les constats présentés, notons les suivants :

la reconnaissance des signes VITE a considérablement progressé au Québec en 2018, passant de 7 % à 18 % en l'espace de deux ans;

le taux de personnes ne sachant pas reconnaître ces signes a diminué de 45 % à 28 %.

Rappelons que l'objectif du Plan d'action AVC du MSSS est qu'au moins 50 % des personnes puissent reconnaître ces signes.

Pour en savoir davantage sur la Fondation ou sur la campagne VITE, la population est invitée à consulter coeuretavc.ca.

