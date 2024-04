Fondation d'un Observatoire consacré au mouvement de l'action communautaire autonome au Québec

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - L'Observatoire de l'action communautaire autonome est devenu un organisme d'action communautaire autonome à part entière ! L'Assemblée de fondation de l'organisme a eu lieu le 26 mars dernier, en visioconférence. Près d'une centaine de personnes provenant de groupes, collectifs et regroupements d'action communautaire autonomes (ACA), ainsi que des milieux de la recherche, étaient présentes lors de l'événement.

Le mouvement de l'ACA pourra désormais compter sur les données et la documentation compilées par l'Observatoire pour valoriser ses enjeux et soutenir son action. L'Observatoire se dote de méthodes de recherche basées sur l'implication de ses membres, maintenant constitués d'environ quarante groupes, collectifs et regroupements d'ACA et de quinze chercheurs et chercheuses affilié-e-s. Une campagne d'adhésion aura lieu à chaque année, favorisant la vie associative de l'organisme conformément aux priorités fixées en collaboration avec son comité d'encadrement de la recherche.

« Se doter d'un organe de recherche est devenu particulièrement nécessaire depuis la pandémie, alors que les organismes d'action communautaire autonomes étaient durement impactés par la crise. De pouvoir compter sur un Observatoire pour produire de la connaissance sur le mouvement est essentiel à la juste reconnaissance du rôle de l'ACA au Québec. L'Observatoire est né d'un réel besoin sur le terrain, de documenter la portée du mouvement et de faire valoir l'importance de son autonomie. » (Caroline Toupin, administratrice de l'Observatoire de l'ACA)

Des recherches par et pour le mouvement de l'ACA

Faisant le pont entre la recherche scientifique et le savoir produit par le mouvement de l'ACA, l'Observatoire de l'action communautaire autonome suit des valeurs de justice sociale et de lutte aux inégalités, d'autonomie et d'indépendance scientifique en recherche, de rigueur scientifique dans la production des connaissances, et de respect des différents savoirs à des fins de justice épistémique.

Les recherches produites par l'Observatoire fournissent des données fiables sur le mouvement de l'ACA, et sont considérées comme des sources crédibles et scientifiques.

L'Observatoire tient à remercier son Conseil d'Administration provisoire, composé d'Ophélie Couspeyre (TNCDC), Diego Scalzo (CDC Val-St-François), Roxanne Milot (CTROC), Caroline Toupin (RQ-ACA) et Michel-Alexandre Cauchon (FCABQ), ainsi que son Comité d'encadrement de la recherche, composé de Céline Métivier (RQ-ACA), Roxanne Milot (CTROC), Ophélie Couspeyre (TNCDC), Geneviève Chicoine (SAC-UQAM), Sonia Alimi (Relais-Femmes), Géraldine Bureau (TRPOCB), et Annie Camus (CRISES-UQAM), pour leur implication soutenue dans la fondation de l'organisme.

À propos de l'Observatoire de l'ACA

L'Observatoire de l'ACA est un organisme d'action communautaire autonome de niveau national, dont la mission est de produire des connaissances par, pour et avec le mouvement de l'action communautaire autonome (ACA) au Québec, de valoriser et de soutenir son action. Il a été fondé en 2020 par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC), et a été incorporé en 2024 comme un OBNL d'ACA.

Renseignements: Pour informations et entrevues : Romain Paumier, Coordinateur, Observatoire de l'ACA, [email protected]