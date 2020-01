Fondation d'un institut national de recherche pour orienter les choix climatiques du Canada

OTTAWA, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui même, des dizaines de chercheurs et d'experts en politiques ont fondé l'Institut canadien pour des choix climatiques, un nouvel organisme de recherche indépendant. L'Institut aura pour mandat de faire la lumière sur les défis de transition, les possibilités et les choix qui se présenteront au Canada afin d'aider tous les ordres de gouvernement à lutter contre les changements climatiques.

L'organisme entreprendra des études, des analyses et des activités de mobilisation rigoureuses, fondées sur les faits et intégrées pour aider les décideurs et la population canadienne à comprendre et à évaluer les choix politiques pouvant amener le Canada à un atteindre un bilan de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 et à bâtir un avenir propre, prospère et résilient pour tous les Canadiens.

L'Institut a comme objectif d'ouvrir une perspective intégrée, fondée sur les faits et pragmatique pour orienter l'élaboration de politiques climatiques et les décisions de tous les ordres de gouvernement en réunissant des spécialistes aux expertises très variées : économie, adaptation aux changements climatiques, atténuation des changements climatiques, savoir autochtone, sciences pures et humaines, politique publique, systèmes et génie énergétiques, etc. De plus, le personnel travaillera de très près avec des dirigeants d'entreprise, les décideurs politiques, les gouvernements autochtones, les collectivités, les maîtres à penser et un large éventail de Canadiens pour instaurer des dialogues constructifs sur les choix politiques, présenter des solutions efficaces et promouvoir les pratiques exemplaires de villes, de régions et des secteurs canadiens d'avant-garde.

L'Institut a publié aujourd'hui son premier rapport, Tracer notre voie, qui dresse un bref portrait des politiques climatiques actuelles du Canada et montre comment un meilleur ralliement des différents domaines d'expertise et des cloisonnements politiques traditionnels peut contribuer à un avenir plus résilient et prospère. Le rapport conclut en présentant quatre recommandations aux décideurs politiques et aux gouvernements désireux d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques plus efficaces :

élargir les objectifs des politiques climatiques;

assumer pleinement le rôle du Canada dans les retombées du monde entier;

dans les retombées du monde entier; élargir la portée et l'envergure des politiques climatiques et accélérer leur cadence;

chercher des solutions intégrées procurant de multiples avantages.

La fondation de l'Institut canadien pour des choix climatiques fait suite à un appel de propositions concurrentiel d'Environnement et Changement climatique Canada. Ce processus a donné lieu au mandat de former une coalition pancanadienne d'organisations expertes chargée de « fournir une analyse indépendante d'experts favorisant la croissance propre de tous les secteurs et de toutes les régions du pays ». Bien que l'Institut soit assisté par Environnement et Changement climatique Canada en vertu d'une entente de contribution quinquennale, il demeure une entité entièrement indépendante exerçant un plein contrôle de ses études, de ses constats et de ses recommandations politiques.

CITATIONS

« Les changements climatiques ont déjà une incidence sur la vie des Canadiens, et on s'attend à ce que cette incidence gagne en force et en étendue au cours des prochaines décennies. Il n'y a aucune solution facile pour réaliser les transformations nécessaires afin de surmonter les changements climatiques, mais les Canadiens sont débrouillards, pragmatiques et inventifs, et nous faisons déjà des progrès. En puisant dans l'expérience et l'expertise qu'on trouve partout au pays, nous pourrons aller plus loin, plus rapidement, et aider les décideurs à piloter le pays vers un avenir sobre en carbone, résilient et prospère. »

-- Kathy Bardswick, présidente et chef de la direction, Institut canadien pour des choix climatiques

« Le Canada peut concevoir des politiques climatiques plus efficaces et moins coûteuses s'il tient compte de l'ensemble des coûts et des avantages. Pour ce faire, il faut rallier plusieurs points de vue, parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'attaquer aux changements climatiques, mais aussi de conserver un coût de la vie raisonnable, de protéger la santé de la population et de mieux préparer notre économie et les collectivités aux changements qui nous attendent. »

-- Dale Beugin, vice-président, Recherche et analyse, Institut canadien pour des choix climatiques

« Les changements climatiques nous posent un problème d'une complexité et d'une envergure inouïes, et il n'y a pas de solution facile. Les choix que les gouvernements canadiens font aujourd'hui auront des répercussions à long terme sur la prospérité, la stabilité et la capacité concurrentielle du Canada, que ce soit au chapitre des ressources énergétiques à exploiter; des types d'infrastructures à privilégier; du lieu de construction de nouvelles résidences et de nouveaux quartiers; ou des types de risques contre lesquels se prémunir. Si faire des choix économiques et équitables qui amèneront le Canada à prospérer dans l'avenir est un défi de taille, c'est aussi une occasion à saisir. »

-- Peter Nicholson, président du conseil d'administration, Institut canadien pour des choix climatiques

RESSOURCES

Qui nous sommes | Apprenez-en plus sur les personnes derrière l'Institut canadien pour des choix climatiques.

| Apprenez-en plus sur les personnes derrière l'Institut canadien pour des choix climatiques. Rapports | Tracer notre voie : Orienter les choix du Canada en matière de politiques climatiques d'ici 2050

| : Orienter les choix du en matière de politiques climatiques d'ici 2050 Blogue | Lisez les billets récents du personnel et des experts de l'Institut canadien pour des choix climatiques

| Lisez les billets récents du personnel et des experts de l'Institut canadien pour des choix climatiques Suivez-nous | Restez au fait des dernières nouvelles de l'Institut en nous suivant sur Twitter @ChoixClimat ou Facebook @ChoixClimatiques et abonnez-vous à nos communiqués de presse.

| Restez au fait des dernières nouvelles de l'Institut en nous suivant sur Twitter @ChoixClimat ou Facebook @ChoixClimatiques et abonnez-vous à nos communiqués de presse. Notre histoire | Lisez le communiqué de presse du gouvernement du Canada annonçant l'appel de propositions et son document d'information sur la Coalition pancanadienne d'organisations expertes.

