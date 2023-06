Followmybid ouvre sa plateforme d'encan en ligne à tous

Pour faire une différence, dans l'instant.

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La start-up québécoise Followmybid voit les choses en grand et décide d'ouvrir sa plateforme de collecte de fonds au grand public. En permettant aux entreprises comme aux citoyens engagés et aux OBNL de démarrer simplement un encan en ligne, l'engagement pour une cause n'est plus qu'une question de clics.

Depuis le début de la pandémie et face à l'inflation, les organismes de bienfaisance font face à des défis de plus en plus urgents. Tandis que les demandes d'aide sont en augmentation de 40,3 % auprès des organismes canadiens, près de 57,3 % d'entre eux déclarent ne pas être en mesure de répondre à la demande. Une sollicitation qui se confronte également avec une baisse des fonds pour les organismes qui enregistrent un déficit de 31,5 % en 2022.

Face à ce constat et en accord avec ses valeurs, Followmybid poursuit sa mission d'offrir aux organisations l'outil numérique adéquat pour tous celles et ceux qui désirent organiser une collecte de fonds, atteindre leurs objectifs et accomplir leur engagement pour le bien-être de tous.

Il est temps de dynamiter les préjugés et démocratiser la philanthropie

La promesse de Followmybid est simple : une plateforme d'encan en ligne facile d'accès, sécurisée, ludique et entièrement automatisée. Tout le monde peut ainsi soutenir rapidement et efficacement une cause qui lui tient à cœur.

Véritable outil tout-en-un avec ses nombreuses fonctionnalités, la plateforme Followmybid est idéale pour rendre un encan unique et générer une activité mobilisatrice pour n'importe quelle communauté. Flexible et adaptatif, l'encan est entièrement personnalisable et regorge de possibilités. Que ce soit en ligne ou pour un événement en présentiel, les participants peuvent miser sur n'importe quel appareil mobile. De plus, le tout est automatisé, de la gestion des lots et des partenaires jusqu'à l'envoi des factures.

Il n'y a pas de petite collecte, juste de grands engagements

Que l'on soit un OBNL, une association, une entreprise ou un particulier, l'engagement social devient possible en quelques minutes. Que ce soit pour une simple collecte de fonds à petite échelle, une initiative pour dynamiser l'économie circulaire ou un événement hors-norme pour financer des projets conséquents, Followmybid est la solution qui s'adapte à tous les besoins.

« Avec cette nouvelle formule, nous invitons toutes les entreprises à démarrer une collecte de fonds au profit de la cause de leur choix. N'attendez pas qu'un OBNL vous sollicite. En 2023, la responsabilité sociale d'une entreprise est également un critère important pour les employés et les consommateurs. Nous levons les dernières barrières afin que chacun·e, quelles que soient ses ressources, puisse démarrer une collecte de fonds. C'est plus simple que jamais, il n'y a qu'à se lancer! » -- Yannick Sawyer - Directeur général de Followmybid

À propos de Followmybid :

Followmybid est une plateforme d'encan en ligne qui permet de contribuer au bien-être collectif. Que ce soit pour un OBNL, une entreprise ou un particulier, chacun est capable de lancer son activité mobilisatrice afin de réaliser des collectes de fonds pour une cause ou encore faciliter l'économie circulaire. Intuitive, entièrement automatisée et sécurisée, Followmybid est l'outil parfait pour organiser rapidement et efficacement une collecte de fonds réussie!

De grands organismes comme Leucan, Centraide ou Opération Enfant Soleil nous ont fait confiance : Followmybid, c'est près de 400 encans organisés, pour plus de 4,7 M$ de fonds récoltés pour des causes qui nous tiennent à cœur. Et le meilleur reste à venir!

Pour plus d'information, consultez le site Web de Followmybid .

SOURCE Followmybid

Renseignements: Contact : Yannick Sawyer - [email protected], [email protected]