Folks nomme Jimmy Plante comme PDG pour amener son logiciel RH québécois au prochain niveau

Jimmy Plante rentre à pieds joints dans l'aventure Folks en succédant à Sylvain Roy dans le rôle de PDG de l'entreprise. Cofondateur et ancien président de BIM One, Jimmy possède une solide expérience dans le monde du SaaS et une passion contagieuse pour le développement produit. Sa vision est de faire de Folks le leader canadien des solutions RH pour les petites et moyennes entreprises.

QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Folks, entreprise québécoise développant des solutions technologiques de gestion des ressources humaines pour les entreprises canadiennes, nomme Jimmy Plante comme nouveau PDG. Il succède à Sylvain Roy, qui a fondé Folks en 2009 et qui dirige l'entreprise depuis 14 ans.

Au cours de ces années, Sylvain Roy a accompagné Folks à travers de nombreuses étapes clés, notamment un changement d'image et de nom de marque, une croissance forte tant financièrement qu'en terme de nombre d'employés, et le lancement de nombreuses fonctionnalités qui simplifient le quotidien des gestionnaires RH au Québec et au Canada.

Folks désigne donc comme nouveau PDG un partenaire de confiance qui saura reprendre efficacement les rênes de l'organisation, avec comme objectif premier d'amener l'entreprise et ses clients vers de nouveaux sommets. Jimmy Plante est un entrepreneur en technologie talentueux qui saura encadrer la recherche et le développement de nouvelles solutions RH puissantes et toujours plus innovantes.

C'est avec beaucoup de sérénité et une belle confiance en l'avenir que Sylvain Roy parle de ce changement :

"Je me sens privilégié de l'avoir avec nous dans l'aventure. Il est un PDG structuré, visionnaire et doté d'une passion hors du commun pour les logiciels SaaS. [...] Jimmy avait le choix d'aller partout et le fait qu'il ait choisi Folks démontre le grand potentiel de notre entreprise."

Jimmy Plante évoque de son côté l'importance de faire perdurer les valeurs fondamentales de Folks tout en faisant passer l'entreprise à un nouveau niveau stratégique et R&D :

"L'ingrédient le plus important du succès, selon moi, est l'esprit d'équipe. Voir une équipe, jeune, motivée et surtout passionnée par ce qu'ils font est l'ingrédient ultime pour le succès d'une entreprise. Ayant un passé comme entrepreneur d'une organisation technologique à forte croissance, j'ai vite réalisé que les employés et le travail d'équipe sont la clé du succès et Folks à déjà ça en place."

Cette transition est donc toute naturelle et annonce le meilleur pour le futur de Folks et de sa clientèle.

À propos de Folks

Folks est une entreprise technologique basée au Québec, dédiée à la création de solutions de gestion des ressources humaines adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises au Canada.

SOURCE FOLKS

Renseignements: Jean-François Pelletier, [email protected], 418 456-3531, www.folksrh.com