LAS CRUCES, Nouveau-Mexique, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Focused Sun annonce deux solutions d'énergie solaire révolutionnaires, qui captent trois fois plus d'énergie solaire que les systèmes conventionnels. Ces produits captent à la fois la lumière du soleil et sa chaleur, contrairement aux panneaux solaires traditionnels qui ne captent que la lumière du soleil. Ils offrent une efficacité et une durabilité sans précédent.

Le produit Microgrid comprend 26 m2 (280 pi2) de capteurs solaires montés sur un toit de conteneur d'expédition. À l'intérieur, un cylindre de stockage thermique en béton alimente une turbine à vapeur, convertissant la chaleur stockée en électricité. L'unité fonctionne même après le coucher du soleil. Pas besoin de batteries. https://vimeo.com/100742438

Le produit Hectare comprend plusieurs ensembles de collecteurs couvrant un hectare (2,5 acres) de terrain, 240 fois plus grand que le Microgrid. C'est aussi grand qu'un terrain de soccer ou un terrain de football américain.

Les deux produits stockent et convertissent la chaleur solaire en électricité. Le Microgrid a une capacité électrique de 2 kW de sortie, tandis que la capacité électrique de l'Hectare est de 400 kW de sortie. Pour les utilisateurs de chaleur, les deux unités captent et stockent la chaleur : Microgrid (15 kW) et Hectare (3 mW).

La chaleur peut alimenter la climatisation, purifier l'eau ou fournir de la chaleur pour des besoins industriels. Les refroidisseurs alimentés par la chaleur fabriquent de la glace et refroidissent les bâtiments. Focused Sun s'est associée à l'Université Purdue pour améliorer le dessalement. La chaleur réchauffe les bâtiments et transforme les aliments et les tissus. La chaleur stimule également la production de pétrole, l'extraction par dissolution, ainsi que la production d'hydrogène vert et de graphène.

Fabriqués dans de petites usines de 5 à 50 travailleurs, les deux produits peuvent être fabriqués n'importe où dans le monde. Focused Sun octroie des licences technologiques aux usines pour produire des installations Microgrid et Hectare. Les usines fonctionnent comme des chaînes de franchise, assurant l'accessibilité et la disponibilité dans le monde entier. Les ingénieurs des usines franchisées sont formés dans notre centre de formation au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Joignez-vous à Focused Sun pour révolutionner la production d'énergie propre et offrir des solutions durables à tous, partout dans le monde.

