FNB Horizons met en œuvre la réorganisation en catégorie de société de BetaPro et de FNB axés sur les produits de base

TORONTO, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« FNB Horizons ») a annoncé aujourd'hui avoir terminé la réorganisation (la « réorganisation ») de vingt-neuf fonds négociés en bourse (les « FNB réorganisés »), énumérés au tableau ci-dessous, dans Horizons ETF Corp., structure unique de fonds de sociétés dans plusieurs catégories gérée par FNB Horizons, telle qu'approuvée par les détenteurs de parts des FNB lors d'assemblées extraordinaires tenues plus tôt ce mois-ci. La réorganisation est entrée en vigueur le 27 novembre 2019, après la clôture des marchés.

Vingt-cinq des FNB réorganisés, énumérés dans le tableau ci-dessous, représentent la série de FNB BetaPro de FNB Horizons - une structure de FNB unique au Canada qui offre aux investisseurs une exposition à douze différents indices et catégories d'actifs à effet de levier, inverse et à effet de levier inversé. Quatre des FNB réorganisés énumérés ci-dessous, FNB Horizons Or (« HUG »), FNB Horizons Argent (« HUZ »), FNB Horizons Pétrole brut (« HUC ») et FNB Horizons Gaz naturel (« HUN ») constituent des FNB de la série de FNB axés sur les produits de base de FNB Horizons, qui utilisent des swaps et de futurs contrats pour obtenir une exposition aux produits de base.

« Après des mois de travail acharné auprès de nos conseillers, de contreparties bancaires, de porteurs de parts et des organismes de réglementation, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons réorganisé avec succès notre série de FNB BetaPro et axés sur les produits de base dans notre nouvelle structure de catégorie de société, a déclaré Steve Hawkins, président et chef de la direction de FNB Horizons. Puisque nous souhaitions que le changement se déroule de la manière la plus simple possible, les objectifs de placement, les noms et les symboles au téléscripteur de nos FNB demeurent tous les mêmes. Cette nouvelle structure de catégorie de sociétés permet simplement à FNB Horizons de continuer de fournir une exposition fiscalement avantageuse à une variété de catégories d'actifs populaires. »

Dès aujourd'hui, les FNB réorganisés suivants commenceront à être négociés à la TSX en tant que catégorie de société de parts de FNB d'Horizons ETF Corp. :

RÉORGANISATION EN CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MAINTENANT EN VIGUEUR LE 27 NOVEMBRE 2019 Série de FNB Produits de base Nom du FNB Symbole FNB Horizons Or HUG FNB Horizons Argent HUZ FNB Horizons Pétrole brut HUC FNB Horizons Gaz naturel HUN

RÉORGANISATION EN CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MAINTENANT EN VIGUEUR LE 27 NOVEMBRE 2019 Série de FNB BetaPro

Nom du FNB Symbole FNB BetaPro Lingots d'or Haussier quotidien 2x HBU FNB BetaPro Lingots d'or Baissier quotidien -2x HBD FNB BetaPro Pétrole brut Haussier quotidien 2x HOU FNB BetaPro Pétrole brut Baissier quotidien -2x HOD FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien 2x HNU FNB BetaPro Gaz naturel Baissier quotidien -2x HND FNB BetaPro Argent Haussier quotidien 2x HZU FNB BetaPro Argent Baissier quotidien -2x HZD FNB BetaPro S&P/TSX 60MC Haussier quotidien 2x HXU FNB BetaPro S&P/TSX 60MC Baissier quotidien -2x HXD FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la FinanceCM Haussier quotidien 2x HFU FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la FinanceMC Baissier quotidien -2x HFD FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l'ÉnergieMC Haussier quotidien 2x HEU FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l'ÉnergieMC* Baissier quotidien -2x HED FNB BetaPro NASDAQ-100® Haussier quotidien 2x HQU FNB BetaPro NASDAQ-100® Baissier quotidien -2x HQD FNB BetaPro S&P 500® Haussier quotidien 2x HSU FNB BetaPro S&P 500® Baissier quotidien -2x HSD FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Haussier quotidien 2x HGU FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Baissier quotidien -2x HGD FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana Haussier quotidien 2x HMJU FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana à rendement inverse HMJI FNB BetaPro S&P/TSX 60MC à rendement quotidien inverse HIX FNB BetaPro S&P 500® à rendement quotidien inverse HIU FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC Haussier quotidien 2x HUV

Comme elle l'a annoncé le 12 novembre 2019, FNB Horizons prévoit mettre en œuvre le 29 novembre 2019 une réorganisation similaire en catégorie de société qui touchera les quinze FNB de la série de rendement total deFNB Horizons après la clôture des marchés (la « réorganisation subséquente »). À la suite de la réorganisation subséquente, le 2 décembre 2019, les quinze FNB à rendement total réorganisés suivants commenceront à être négociés à la TSX en tant que catégorie de société de parts de FNB d'Horizons ETF Corp.

Il n'est pas attendu que la réorganisation et la réorganisation subséquente soient considérés comme des événements imposables pour les porteurs de parts des FNB concernés qui sont résidents canadiens, à condition que les porteurs de parts de FNB dans des comptes imposables fassent un choix conjoint auprès d'Horizons ETF Corp., en vertu de l'Article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour la négociation de manière différée de leurs parts de fiducie dans la catégorie correspondante de parts d'Horizons ETF Corp. FNB Horizons a établi un processus pour aider les porteurs de parts à suivre les étapes nécessaires pour déclarer le choix conjoint, disponible sans frais. D'autres renseignements sont accessibles ici : https://www.fnbhorizons.com/section-85-election

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.fnbhorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers novateurs qui propose l'un des plus vastes éventails de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend une vaste panoplie d'instruments de placement diversifiés et offre des solutions aux investisseurs de tous niveaux d'expérience qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs dans diverses conjonctures de marché. FNB Horizons compte actuellement un actif sous gestion de plus de 10 milliards de dollars et 91 FNB inscrits à la Bourse de Toronto.

Les placements dans les produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « produits négociés en bourse Horizons ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les produits négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants concernant les produits négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus applicable avant d'investir.

Renseignements: Demande de renseignements des investisseurs : FNB Horizons, 1 866 641-5739 (sans frais) ou 416 933-5745, info@horizonsetfs.com; Demandes de renseignements des médias : Jonathan McGuire, Gestionnaire, Communications externes, Horizons ETFs Management (Canada) Inc., 416 640-2956, jmcguire@horizonsetfs.com

