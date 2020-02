FNB Horizons lance trois nouveaux FNB à rendement total

Les trois nouveaux FNB offrent une exposition aux titres de sociétés américaines à grande capitalisation, à l'indice composé plafonné S&P/TSX et à des comptes d'épargne à intérêt élevé, respectivement.

TORONTO, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Horizons ETF Management (Canada) Inc. (« FNB Horizons ») est heureuse d'annoncer le lancement de trois nouveaux FNB à rendement total1 (« Total Return ETF ») : le FNB Horizons US Large Cap Index (« HULC »), le FNB Horizons Indice composé plafonné S&P/TSX (« HXCN ») et le FNB Horizons Cash Maximizer (« HSAV »). Les parts de ces FNB à rendement total seront négociées dès aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Les FNB HULC, HXCN et HSAV s'ajoutent à la gamme FNB Horizons à rendement total, qui offre désormais une exposition à 18 indices références ou catégories d'actifs. Ces FNB peuvent utiliser un swap à rendement total ou une réplication physique afin de produire le rendement total de la stratégie de placement sous-jacente assorti d'un faible indicateur de déviation (dans le cas des FNB HULC et HXCN) et des frais de gestion concurrentiels. À l'instar des autres FNB Horizons à rendement total, les FNB HULC, HXCN et HSAV ne sont pas actuellement tenus de verser des distributions aux investisseurs. Le tableau ci-dessous présente les objectifs de placement respectifs des nouvelles stratégies et leurs frais de gestion.

Tous les FNB à rendement total font partie d'une structure unique de fonds de sociétés dans plusieurs catégories, qui permet aux FNB d'être plus efficaces sur le plan opérationnel, de regrouper tous les gains et pertes futurs réalisés sur les comptes de revenus et de capital et de réduire substantiellement la probabilité des distributions.

Nom du FNB et symbole(s) Objectif de placement Frais de gestion* FNB Horizons US Large Cap Index (HULC et HULC.U:TSX) HULC vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive US Large Cap Index (CA NTR) (l'« indice HULC »), après déduction des frais. L'indice HULC est conçu pour mesurer le rendement du segment du marché des titres de sociétés américaines à forte capitalisation. 0,08 % FNB Horizons Indice S&P/TSX composé plafonné (HXCN:TSX) Le FNB Horizons Indice S&P/TSX composé plafonné (HXCN) vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice composé plafonné S&P/TSX (rendement total) (l'« indice HXCN »), après déduction des frais. L'indice HXCN est conçu pour mesurer le rendement du vaste segment du marché des actions canadiennes de sociétés à forte capitalisation, avec une pondération plafonnée à 10 % pour tous les émetteurs constituants. 0,05 % FNB Horizons Cash Maximizer (HSAV:TSX) HSAV vise une croissance modérée du capital en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé des banques canadiennes. Bien que la décision de verser des dividendes ou d'autres distributions soit laissée à la discrétion du directeur, on ne s'attend pas à ce que HSAV verse des distributions régulières. 0,18 %

* Taxes de vente applicables en sus.

HXCN utilisera une structure de swap sur le rendement total synthétique. Contrairement aux stratégies de FNB traditionnelles répliquées physiquement, la stratégie de HXCN sera axée sur l'obtention d'un rendement total de l'indice HXCN par la conclusion d'accords de swap avec de grandes institutions financières canadiennes. À l'heure actuelle, FNB Horizons ne prévoit pas que HXCN verse des distributions régulières.

HULC et HSAV chercheront à atteindre leurs objectifs de placement en détenant directement des titres physiques, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dans leur portefeuille. Ainsi, ces FNB recevront des distributions et des intérêts directement dans leur portefeuille respectif. Toutefois, du point de vue de FNB Horizons, les avantages de la structure des catégories de sociétés permettront à FNB Horizons de réduire considérablement le potentiel de distribution aux investisseurs de ces FNB. Pour cette raison, FNB Horizons ne prévoit pas que HULC ou HSAV versent des distributions régulières.

« Ces nouveaux FNB lancés au sein de notre structure de catégories de sociétés élargissent nos offres de placements à rendement total à ces trois nouvelles stratégies populaires, à savoir les titres de sociétés américaines traditionnelles à grande capitalisation, l'indice composé plafonné S&P/TSX et les comptes d'épargne à intérêt élevé », a déclaré Steve Hawkins, président et chef de la direction de FNB Horizons. « Dans chaque cas, nous offrons des FNB assortis de frais concurrentiels par rapport aux FNB à gestion passive comparables sur le marché canadien des FNB, mais assortis de l'avantage supplémentaire que présente notre structure unique de rendement total. »

FNB Horizons US Large Cap Index (HULC)

HULC investit directement dans un portefeuille de grandes sociétés à forte capitalisation cotées en bourse aux États-Unis. HULC recevra les dividendes sous-jacents des titres de participation détenus dans le portefeuille, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle distribue ces dividendes à ses actionnaires. La valeur nette de ces dividendes est réinvestie dans le portefeuille de HULC et sera prise en compte dans la valeur liquidative (« NAV ») du FNB. Il s'agit d'une caractéristique clé qui distingue les FNB HULC des autres FNB indiciels américains à grande capitalisation. HULC peut également se négocier en dollars américains par l'intermédiaire de HULC.U.

« Nous avons bien réussi à regrouper un actif fructueux dans notre FNB Horizons Indice S&P 500 (« HXS »), mais les actionnaires ne détiennent habituellement ce FNB que dans des comptes imposables, car le coût total de possession, qui comprend des frais de swap de 0,30 %, en fait un moyen de placement peu logique sur le plan économique ou opérationnel pour les comptes enregistrés », a déclaré M. Hawkins. « Avec des frais de gestion de 0,08 % et sans frais de swap, HULC pourrait être plus rentable et plus efficace sur le plan opérationnel pour tous les types de comptes de placement, et continuera d'offrir l'avantage de notre structure unique de rendement total pour les comptes imposables, puisqu'on ne s'attend pas à ce que le FNB verse des distributions. »

FNB Horizons Indice S&P/TSX composé plafonné (HXCN)

HXCN offre aux investisseurs une exposition synthétique au rendement total de l'indice composé plafonné S&P/TSX, qui comprend les 234 titres les plus importants cotés à la Bourse de Toronto.

« Avec des frais de gestion de 0,05 %, HXCN sera coté de manière comparable aux autres FNB de l'indice composé plafonné S&P/TSX cotés au Canada », poursuit M. Hawkins. « HXCN aura toutefois l'avantage supplémentaire d'offrir l'efficience fiscale pour les comptes imposables puisque, comme c'est le cas pour HULC, on ne s'attend pas à ce que HXCN verse des distributions à l'heure actuelle. »

FNB Horizons Cash Maximizer (HSAV)

En raison de l'incertitude qui règne sur le marché, les FNB de trésorerie ont gagné en popularité au Canada, avec des rentrées nettes d'environ 2 milliards de dollars en 2019². Avec l'introduction de HSAV, FNB Horizons améliore le paysage actuel des FNB d'équivalent de trésorerie en donnant aux investisseurs l'accès à une stratégie de rendement total qui n'est pas prévue à l'heure actuelle pour faire des distributions, malgré son mandat d'épargne à intérêt élevé.

« Comme d'autres FNB à taux d'intérêt élevé, HSAV investira dans des comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé offerts par les principales banques à charte canadiennes, moyennant des frais de gestion concurrentiels », a déclaré M. Hawkins. « Toutefois, HSAV offre une stratégie unique de rendement total qui, contrairement aux FNB qui sont des concurrents directs, ne devrait pas verser de distributions d'intérêts aux actionnaires. »

HULC, HXCN et HSAV ont dévoilé leur offre initiale de parts qui se négocieront à la bourse de Toronto dès l'ouverture ce matin.

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.fnbhorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers novateurs qui propose l'un des plus vastes éventails de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend une vaste panoplie d'instruments de placement diversifiés et offre des solutions aux investisseurs de tous niveaux d'expérience qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs dans diverses conjonctures de marché. FNB Horizons compte actuellement un actif sous gestion d'environ 11,7 milliards de dollars et 94 FNB inscrits à la Bourse de Toronto.

Les placements dans les produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « produits négociés en bourse Horizons ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les produits négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants concernant les produits négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus applicable avant d'investir.

Certains énoncés pourraient constituer des déclarations prospectives, notamment ceux comportant l'emploi des termes « anticipe », « estime » ou « s'attend à » et des expressions similaires (y compris les variations grammaticales de celles-ci) dans la mesure où ils ont trait aux FNB ou à FNB Horizons. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux attentes actuelles des FNB, des gestionnaires des FNB ou de FNB Horizons en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres facteurs devraient être pris attentivement en considération; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives liées aux FNB. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes et les FNB ne sont nullement tenus de mettre à jour les déclarations prospectives mentionnées aux présentes, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison, à moins que les lois applicables ne les y obligent.

1 Les FNB Horizons à rendement total (« FNB Horizons à rendement total ») sont généralement des FNB indiciels qui utilisent une structure de placement novatrice connue sous le nom de swap sur le rendement total pour produire, à faibles coûts et avec une bonne efficacité fiscale, les rendements d'un indice de référence sous-jacent. Contrairement à un FNB répliqué physiquement qui achète habituellement les titres compris dans l'indice pertinent selon les mêmes proportions que leur pondération dans l'indice, la plupart des FNB Horizons à rendement total Horizons utilisent une structure synthétique qui n'achète jamais directement les titres d'un indice de référence. En lieu, le FNB réalise le rendement total de l'indice en concluant un contrat de swap à rendement total avec une ou plusieurs contreparties, habituellement de grandes institutions financières, qui procure au FNB le rendement total de l'indice en échange des intérêts gagnés sur les liquidités détenues par le FNB. Toute distribution payée par les constituants de l'indice est automatiquement prise en compte dans la valeur liquidative du FNB. Par conséquent, les FNB Horizons à rendement total Horizons réalisent le rendement total de l'indice (avant les frais), qui est pris en compte dans le cours des actions du FNB, et les investisseurs ne sont pas censés recevoir de distributions imposables. Certains FNB Horizons à rendement total utilisent la réplication physique au lieu d'un swap sur le rendement total, notamment HULC. Le FNB Horizons Cash Maximizer ne suit pas un indice traditionnel, mais plutôt un taux composé d'intérêt versé sur un dépôt en espèces qui peut changer au fil du temps.

² Source : Morningstar, au 31 novembre 2019

