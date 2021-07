FNB Horizons et Banque Nationale Courtage direct dévoilent le nom du gagnant de la 10e édition du concours de simulation boursière que le meilleur gagne

TORONTO, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) inc. (« FNB Horizons ») et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») ont le plaisir d'annoncer que Galiaskar Aitkuzhinov de Toronto en Ontario, est le grand gagnant de la 10e édition du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne de FNB Horizons (le « concours »). Avec le meilleur rendement cumulé sur six semaines de 25,67 %, M. Aitkuzhinov a reçu le grand prix de 7 500 $.

« Je suis extrêmement heureux de remporter le titre de champion de la 10e édition du concours Que le meilleur gagne. Il s'agit d'un point culminant de mon expérience en matière d'investissement, à ce jour », a-t-il déclaré en apprenant la nouvelle.

Le concours, qui s'est déroulé du 31 mai au 9 juillet 2021, a compté 2 620 participants, soit le nombre le plus élevé depuis sa première édition. Les concurrents disposaient d'un compte de courtage fictif, dont le solde initial était de 100 000 $ en dollars canadiens fictifs. Les concurrents ont utilisé ces fonds fictifs pour effectuer des transactions simulées parmi environ 900 FNB cotés à la Bourse de Toronto.

La clé du succès de M. Aitkuzhinov a été sa décision de réorienter son portefeuille au cours du mois de juin. Pour réaliser ces rendements, il a délaissé les FNB axés sur l'énergie pour investir dans des actions de sociétés à grande capitalisation du NASDAQ-100 et du S&P 500.

« Compte tenu des déséquilibres structurels du marché de l'énergie, je me suis concentré pendant un bon moment sur le secteur du pétrole et du gaz. À la suite de la réunion du Federal Open Market Committee en juin, la courbe de rendement américaine a commencé à s'aplatir et j'ai décidé d'investir dans des indices à forte composante technologique comme le NASDAQ-100 et le S&P 500 », déclare M. Aitkuzhinov, interrogé sur sa stratégie gagnante. « La gamme de FNB BetaPro a été mon premier choix pour mettre en œuvre ma stratégie, car elle m'a procuré l'effet de levier dont j'avais besoin pour maximiser mes convictions d'investissement. »

Simon Bolton-Smith, de White Rock en Colombie-Britannique, a également remporté un prix de 2 500 $ au concours Que le meilleur gagne pour avoir obtenu le deuxième meilleur rendement cumulatif sur six semaines, soit 24,2 %. C'est la deuxième fois que M. Bolton-Smith obtient la seconde place dans le cadre de ce concours, la première fois datant de 2017, lors de la septième édition.

« Il s'agit d'un excellent concours, particulièrement pour ceux et celles qui aspirent à devenir négociateurs et souhaitent acquérir une expérience de négociation en temps réel au sein du marché des FNB », a mentionné M. Bolton-Smith.

De plus, six prix hebdomadaires de 500 $ ont été distribués à chacun des participants ayant obtenu les meilleurs rendements chaque semaine.

Les FNB les plus négociés dans le cadre du concours sont tous gérés par FNB Horizons. Les trois fonds les plus négociés font partie de la gamme des FNB tactiques d'Horizons : le FNB BetaPro pétrole brut haussier quotidien avec effet de levier (« HOU »), le FNB BetaPro bitcoin inversé (« BITI ») et le FNB BetaPro S&P/TSX indice plafonné de l'énergieMC haussier quotidien 2X (« HEU »).

Le HOU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) du rendement quotidien de l'indice Horizons Crude Oil Rolling Futures.

Le HEU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) du rendement quotidien de l'indice S&P/TSX Capped Energy Index™.

Lancé en avril 2021, le BITI vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, déduction faite des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre jusqu'à une fois (100 %) l'inverse (opposé) du rendement quotidien d'un indice qui reproduit les rendements réalisés au fil du temps grâce à des placements nominaux en position longue dans des contrats à terme sur bitcoin.

« Avec un accès à l'achat et à la vente de n'importe quel FNB inscrit à la TSX, le concours Que le meilleur gagne a offert aux participants d'innombrables façons d'adapter leurs portefeuilles virtuels pour atteindre l'objectif ultime : être le grand gagnant », affirme Steve Hawkins, président et chef de la direction de FNB Horizons. « Ayant recours à des stratégies de FNB allant d'une importante exposition à l'indice à des contrats à terme à effet de levier, il n'est pas surprenant que de nombreux investisseurs se soient tournés vers la gamme des FNB Horizons pour atteindre leurs objectifs de placement lors du concours.

BNCD a été le commanditaire exclusif des neuf dernières éditions du concours Que le meilleur gagne.

« Banque Nationale Courtage direct aimerait féliciter Galiaskar Aitkuzhinov, Simon Bolton-Smith et les autres gagnants du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne », déclare Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. « Le concours est une belle occasion de tester ses stratégies en tant qu'investisseur autonome dans un environnement simulé et d'en apprendra davantage sur les rouages de l'investissement. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à l'éducation financière des participants. »

Au total, 13 000 $ de prix en espèces ont été attribués dans le cadre du concours. Les gagnants sont :

Grand Prix : Galiaskar Aitkuzhinov, Toronto, Ontario

Deuxième prix : Simon Bolton-Smith, White Rock, Colombie-Britannique

Première semaine : Mélanie Fecteau, Québec

Deuxième semaine : Colin Peters, Ontario

Troisième semaine : Eric Burton, Ontario

Quatrième semaine : Félix St-Germain, Québec

Cinquième semaine : Nya Nguyen, Alberta

Sixième semaine : Jehangir Daruwala, Ontario

À propos de Banque Nationale Courtage direct (www.bncd.ca)

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, du Fonds canadien de protection des épargnants et une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). BNCD offre des services d'exécution d'ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d'investissement. Les clients sont seuls responsables des conséquences financières et fiscales de leurs décisions de placement.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 351 milliards de dollars au 30 avril 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. La Banque Nationale compte près de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez les activités de la Banque Nationale sur bnc.ca ou par l'intermédiaire de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Horizons ETFs Management (Canada) inc. (www.FNBHorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La famille de produits offerts par FNB Horizons comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. FNB Horizons détient plus de 19 milliards de dollars en actifs sous gestion et 95 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes.

Tout placement dans des produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) inc. (les « produits négociés en bourse d'Horizons ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres frais. Les produits négociés en bourse d'Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Le prospectus contient de l'information importante au sujet des fonds négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres facteurs devraient être examinés attentivement et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont données en date des présentes et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Les produits négociés en bourse d'Horizons comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur. Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inverse (les « FNB à rendement inverse ») et nos FNB dont la cible est l'indice S&P 500 VIX Contrats à court termeMC (les « FNB VIX »). Les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé et les FNB à rendement inverse sont à leur tour composés des FNB BetaPro Sociétés du secteur de la marijuana Haussier quotidien 2x (« HMJU ») et des FNB BetaPro Sociétés du secteur de la marijuana à rendement inverse (« HMJI »), lesquels suivent l'indice North American MOC Marijuana (NTR) et l'indice North American MOC Marijuana (TR), respectivement. Les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé et certains autres produits BetaPro utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits BetaPro sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus respectif. Chaque FNB à effet de levier et à effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 200 %, soit -200 % du rendement d'un indice sous-jacent, d'un indice à terme sur marchandises ou d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. Chaque FNB inverse vise à obtenir un rendement correspondant à -100 % du rendement de sa cible. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, et pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé plus particulièrement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou ses cibles pour la même période. Pour certains FNB à effet de levier et à effet de levier inversé qui cherchent à obtenir une exposition à effet de levier pouvant atteindre 200 % ou -200 %, le gestionnaire prévoit, dans une conjoncture de marché normale, de gérer le ratio de levier aussi près que deux fois (200 %) que possible; toutefois, le gestionnaire peut, selon sa seule appréciation, modifier le ratio de levier en se fondant sur son évaluation des conjonctures de marché et des négociations avec les contreparties respectives du FNB à ce moment-là. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB. En raison du coût élevé de l'emprunt de titres notamment de sociétés du secteur du cannabis, les frais de couverture imputés au FNB HMJI devraient être importants et sensiblement diminuer ses rendements pour les porteurs de parts, ainsi que compromettre considérablement sa capacité à atteindre ses objectifs de placement. En ce moment, le gestionnaire s'attend à ce que les coûts de couverture imputés au FNB HMJI et assumés par les porteurs de parts se situent entre 10,00 % et 45,00 % par année de l'exposition théorique totale aux termes des documents de projection du FNB HMJI. Les coûts de couverture peuvent dépasser cette fourchette. Le gestionnaire publie, sur son site Web, les coûts de couverture fixes mensuels à jour pour le FNB HMJI pour le mois à venir, tels que négociés avec la contrepartie aux documents de projection sur la base des conditions actuelles du marché. Le FNB VIX, qui est un FNB 1x, est un instrument de placement spéculatif non classique, comme décrit dans le prospectus. La cible du FNB VIX est très volatile. En conséquence, le FNB VIX n'est généralement pas considéré comme un investissement à long terme autonome. La cible des FNB VIX a toujours eu tendance à revenir vers sa moyenne historique. Par conséquent, le rendement de la cible des FNB VIX devrait être négatif à long terme et ni le FNB VIX ni sa cible ne devraient afficher de rendement positif à long terme. Le FNB BetaPro Bitcoin (« HBIT ») et le FNB à rendement inversé BetaPro bitcoin inversé (« BITI »), qui sont des FNB 1X, et inférieur à -1X, respectivement, comme décrits dans le prospectus, sont des instruments de placement spéculatifs qui ne sont pas des instruments de placement classiques. Leur cible, un indice qui reproduit l'exposition au report de position de contrats à terme sur bitcoin et non au prix au comptant du bitcoin, est très volatile. En conséquence, aucun de ces FNB n'est considéré comme un investissement à long terme autonome. Les produits liés aux cryptoactifs, y compris les contrats à terme sur bitcoin, comportent des risques inhérents. Alors que les contrats à terme sur bitcoin sont négociés sur une bourse réglementée et compensés par des contreparties centrales réglementées, l'exposition directe ou indirecte au niveau de risque élevé des contrats à terme sur bitcoin ne conviendra pas à tous les types d'investisseurs. Un placement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro n'est pas considéré comme un programme de placement exhaustif et ne convient qu'aux investisseurs qui ont la capacité d'absorber la perte d'une partie ou de la totalité de leur placement. Veuillez lire la déclaration complète sur le risque contenue dans le prospectus avant d'effectuer un placement. Les investisseurs devraient surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et le rendement de ceux-ci au moins quotidiennement pour s'assurer qu'ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Banque Nationale Courtage direct ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, quant à la pertinence d'investir dans des fonds négociés en bourse et ne se porte pas garante de Horizons ETFs Management (Canada) inc. ou de ses produits.

