FNB Horizons annonce que les porteurs de parts ont approuvé la fusion proposée du FNB axé sur le cannabis

TORONTO, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Horizons ETF Management (Canada) Inc. (le « gestionnaire ») a le plaisir d'annoncer qu'à la suite d'une assemblée extraordinaire (l'« assemblée ») des porteurs de parts du FNB Horizons Indice de producteurs émergents de marijuana (« HMJR »), qui a eu lieu aujourd'hui, les porteurs de parts de HMJR ont approuvé la fusion (la « fusion ») de HMJR dans le FNB Horizons Indice marijuana États-Unis (« HMUS »), HMUS constituant le fonds prorogé (le « fonds prorogé »).

L'approbation de la fusion fait suite à une proposition du gestionnaire publiée dans une circulaire qui a été envoyée à tous les porteurs de parts et dans un communiqué de presse daté du 17 janvier 2020, tous deux disponibles sur les sites www.sedar.com et www.fnbhorizons.com. Les approbations nécessaires des organismes de réglementation et du Comité d'examen indépendant ont également été obtenues.

La fusion devrait avoir lieu le ou vers le 28 février 2020, après la clôture des marchés (la « date de la fusion ») et les parts de HMJR seront radiées de la NEO Bourse Aequitas (la« NEO Bourse ») à la clôture des marchés à la même date. Aucune autre souscription de parts de HMJR n'est autorisée. Le dernier jour ouvrable pour déposer de parts pour rachat est la date d'échange du 26 février 2020. HMUS est également inscrit à la NEO Bourse et se négocie en dollars canadiens et américains sous les symboles HMUS et HMUS.U, respectivement. Aucun changement n'est apporté au nom, aux symboles, à l'indice sous-jacent, aux frais de gestion, à l'objectif de placement ou à la stratégie liés à HMUS.

Comme HMUS est un fonds considérablement plus important également géré par le gestionnaire, ce dernier est d'avis que la fusion de HMJR dans HMUS donnera aux porteurs de parts de HMJR l'occasion de conserver leur placement dans un FNB axé sur la marijuana qui sera doté d'une capitalisation boursière plus importante et d'une plus grande exposition à des sociétés nord-américaines de plus grande capitalisation cotées en bourse dans le domaine des sciences de la vie et qui exercent d'importantes activités commerciales dans les secteurs américains de la marijuana ou du chanvre ou qui y sont fortement exposées.

HMUS constituera le fonds prorogé, et les porteurs de parts de HMJR deviendront des porteurs de parts libellées en dollars canadiens de HMUS à la suite de la fusion.

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.fnbhorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers novateurs qui propose l'un des plus vastes éventails de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend une vaste panoplie d'instruments de placement diversifiés et offre des solutions aux investisseurs de tous niveaux d'expérience qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs dans diverses conjonctures de marché. FNB Horizons compte actuellement un actif sous gestion d'environ 11,7 milliards de dollars et 93 FNB inscrits à la Bourse de Toronto.

Les placements dans les produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « produits négociés en bourse Horizons ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les produits négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants concernant les produits négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus applicable avant d'investir.

Certains énoncés pourraient constituer des déclarations prospectives, notamment ceux comportant l'emploi des termes « anticipe », « estime » ou « s'attend à » et des expressions similaires (y compris les variations grammaticales de celles-ci) dans la mesure où ils ont trait aux FNB ou à FNB Horizons. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux attentes actuelles des FNB, des gestionnaires des FNB ou de FNB Horizons en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres facteurs devraient être pris attentivement en considération; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives liées aux FNB. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes et les FNB ne sont nullement tenus de mettre à jour les déclarations prospectives mentionnées aux présentes, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison, à moins que les lois applicables ne les y obligent.

HMUS comporte des risques. HMUS devrait investir dans le secteur de la marijuana dans certains États américains qui ont légalisé la marijuana à des fins thérapeutiques ou pour les adultes, ce qui est illégal à l'heure actuelle en vertu de la loi fédérale américaine. HMUS investira passivement dans des sociétés exerçant des activités dans le secteur de la marijuana aux États-Unis, là où la législation locale des États réglemente et autorise de telles activités, ainsi que dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la marijuana légalisée au Canada. HMUS ne participera pas directement à la fabrication, à l'importation, à la possession, à l'utilisation, à la vente ou à la distribution de marijuana au Canada ou aux États-Unis. Veuillez lire la version intégrale de la divulgation des risques dans le prospectus avant d'investir.

