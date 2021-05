Jusqu'à 13 000 $ de prix en argent à gagner dans le plus éminent des concours de négociation de FNB au Canada

TORONTO, le 31 mai 2021 /CNW/ - Horizons ETFs Management Canada Inc. (« FNB Horizons ») et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») ont le plaisir d'annoncer le lancement aujourd'hui de la 10e édition du concours d'investissement Que le meilleur gagne (« Que le meilleur gagne »), un concours de simulation d'investissement de fonds négociés en bourse (« FNB »).

Le concours donne à des investisseurs canadiens admissibles l'occasion d'en apprendre davantage sur la négociation en bourse dans un cadre sans risque, et ce, tout en courant la chance de gagner un prix en argent. Les personnes souhaitant participer doivent ouvrir un compte de courtage simulé en ligne avec un solde virtuel de 100 000 dollars canadiens (aucune somme réelle d'argent ne sera échangée). Elles peuvent ensuite utiliser ces fonds fictifs pour négocier des FNB inscrits à la Bourse de Toronto (« TSX »). L'inscription et la participation au concours sont gratuites. Aucun achat n'est nécessaire.

« C'est officiel : nous célébrons maintenant le lancement de notre 10e édition de Que le meilleur gagne - le plus grand concours d'investissement de FNB au Canada, explique Steve Hawkins, président et chef de la direction de FNB Horizons. C'est une année charnière pour nous et nous sommes ravis d'offrir à des investisseurs chevronnés et nouveaux en matière de FNB, la possibilité d'apprendre et de mettre leurs compétences à l'épreuve tout en se faisant concurrence, pour gagner jusqu'à 13 000 $ en prix en argent. »

Le concours Que le meilleur gagne commence aujourd'hui et durera six semaines, soit jusqu'à 16 h (HE) le 9 juillet 2021. Un grand prix de 7 500 $ sera décerné au concurrent qui obtiendra le meilleur rendement cumulatif sur six semaines. Le deuxième prix est de 2 500 $. De plus, six prix hebdomadaires de 500 $ seront distribués aux concurrents qui auront obtenu les meilleurs rendements chaque semaine.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons vu des récipiendaires du premier prix, des finalistes et des gagnants hebdomadaires du concours Que le meilleur gagne venir de partout au Canada, leur expérience en matière de négociation de FNB s'échelonnant de débutant à avancé, ajoute M. Hawkins. Peu importe la taille de votre portefeuille ou votre niveau d'éducation financière formelle, ce concours offre à tous les Canadiens la chance de démontrer leur potentiel grâce à une simulation de négociation dynamique, contre des milliers d'autres investisseurs. »

Des milliers de Canadiens ont participé aux neuf éditions antérieures du concours. À ce jour, le concours Que le meilleur gagne a attiré environ 15 000 participants et distribué près de 100 000 $ de prix en argent comptant.

« Aujourd'hui, les investisseurs ont accès à un large éventail de FNB cotés au Canada et le concours Que le meilleur gagne offre une excellente occasion de mettre des stratégies à l'épreuve et d'en apprendre davantage sur la négociation de FNB dans un environnement simulé, déclare Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. Nous sommes fiers d'être un partenaire de longue date de ce concours et de jouer un rôle dans la formation des investisseurs de demain. »

Pour vous inscrire au concours Que le meilleur gagne, pour le règlement complet du concours et pour accéder au matériel pédagogique sur les FNB, veuillez consulter le site https://quelemeilleurgagne.stocktrak.com/.

À propos de Banque Nationale Courtage Direct (www.bncd.ca)

Banque Nationale Courtage Direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, du Fonds canadien de protection des épargnants et une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). BNCD offre des services d'exécution d'ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d'investissement. Les clients sont seuls responsables des conséquences financières et fiscales de leurs décisions de placement.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 351 milliards de dollars au 30 avril 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.FNBHorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La famille de produits offerts par FNB Horizons comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. À l'heure actuelle, FNB Horizons détient environ 18 milliards de dollars en actifs sous gestion et 92 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes.

Tout placement dans des produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « produits négociés en bourse d'Horizons ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres frais. Les produits négociés en bourse d'Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Le prospectus contient de l'information importante au sujet des fonds négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres facteurs devraient être examinés attentivement et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont données en date des présentes et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Banque Nationale Courtage direct ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, quant à la pertinence d'investir dans des fonds négociés en bourse et ne se porte pas garante de Gestion Horizons FNB (Canada) Inc. ou de ses produits.

