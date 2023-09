Chef de file énergétique, l'entreprise américaine apportera une expertise clé, les meilleures pratiques de l'industrie et le développement de nouvelles capacités pour accélérer la croissance du marché.

QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Flyscan Systems a annoncé aujourd'hui que Marathon Petroleum (NYSE : MPC) se joint aux investisseurs stratégiques Hatch, Enbridge (TSX : ENB) (NYSE : ENB) et à la pratique Cleantech de la Banque de développement du Canada (BDC) pour soutenir l'avancement continu et la croissance de l'entreprise. Le financement permettra à Flyscan d'accélérer la commercialisation et l'expansion de ses opérations alors qu'elle continue de conclure des accords commerciaux avec plusieurs sociétés énergétiques en Amérique du Nord.

« Nous avons travaillé étroitement avec Marathon au cours la dernière année et nous apprécions vraiment leur collaboration, leur soutien ainsi que leurs engagements en matière de sécurité, d'innovation et d'amélioration des inspections des servitudes de pipelines qui sont effectuées aujourd'hui. Nous sommes privilégiés de les compter parmi nous à titre d'investisseur et de partenaire de développement », a déclaré Eric Bergeron, fondateur et PDG de Flyscan.

« La technologie de Flyscan permet une détection précoce des fuites d'hydrocarbures grâce à son système d'inspection aérienne breveté, offrant des avantages environnementaux à ses clients, comme Marathon, dans l'industrie de l'énergie et à notre pays dans son ensemble », a déclaré Pascal Lanctot, associé, Fonds technologies pour le climat, BDC Capital. « BDC est conçue pour soutenir des entreprises comme Flyscan qui possèdent des technologies innovantes et qui ont l'ambition de continuer à réduire les émissions de GES et de devenir des champions canadiens et mondiaux.

« La technologie de Flyscan permettra de détecter de manière plus efficace, efficiente et sûre les menaces et les fuites potentielles, permettant à Marathon et à tous les opérateurs du secteur, dans leurs missions de réduire les fuites indésirables, de réduire les coûts nécessaires pour répondre aux obligations réglementaires et de maintenir les installations, le personnel et les communautés voisines plus sûr. Utiliser l'innovation et la technologie pour y parvenir s'aligne parfaitement sur le manifeste de Hatch et sur notre objectif de changement positif », a déclaré Robert Francki, directeur général mondial, Énergie, Hatch Ltd.

Flyscan Systems Inc. est un spin-off de l'Institut national d'optique du Canada fondée en 2015. Sa mission est d'aider les entreprises énergétiques et tous les opérateurs d'infrastructures critiques longues et linéaires à mieux protéger leurs actifs, le public et l'environnement avec un rendement financier positif.

À propos de Marathon Petroleum

Marathon Petroleum est une société énergétique intégrée de premier plan dont le siège social est à Findlay, Ohio. La société exploite le plus grand système de raffinage du pays. Le système de marketing de MPC comprend des emplacements de marque à travers les États-Unis, y compris les points de vente de la marque Marathon. MPC détient également la participation du commandité et du commanditaire majoritaire dans MPLX LP, une société intermédiaire qui possède et exploite des actifs de collecte, de traitement et de fractionnement, ainsi que des infrastructures de transport et de logistique de pétrole brut et de produits légers. Plus d'informations sont disponibles sur www.marathonpetroleum.com

À propos de Hatch

Quel que soit le projet envisagé par nos clients, nos équipes peuvent en assurer la conception et la construction. Forts de plus de 60 ans d'expérience technique et commerciale dans les secteurs des mines, de l'énergie et des infrastructures, nous connaissons bien vos activités et comprenons que les défis que vous devez relever évoluent rapidement. Nous réagissons promptement en concevant des solutions plus ingénieuses, efficaces et novatrices. Nous mettons à profit l'expérience de nos 10 000 employés, qui travaillent dans plus de 150 pays, afin de défier le statu quo et de créer des changements positifs pour nos clients, notre personnel et les communautés dans lesquelles nous œuvrons.

Apprenez-en plus sur www.hatch.com

À propos de BDC

BDC Capital est la division d'investissement de BDC - la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

