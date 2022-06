SURESNES, France, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - FLYING WHALES, société française, à l'origine du grand programme industriel LCA60T (développement d'une solution dirigeable charges lourdes et son écosystème d'opération) accueille à son capital l'Etat français, via French Tech Souveraineté qui s'inscrit dans le cadre de France 2030, piloté par le Secrétariat général pour l'investissement et opéré par Bpifrance, et la Principauté de Monaco, via la Société Nationale de Financement. Cette levée de fonds de 122 millions d'euros, réalisée également auprès d'actionnaires historiques parmi lesquels le gouvernement du Québec, via Investissement Québec, permettra notamment à l'entreprise de finaliser son programme aéronautique.

FLYING WHALES , UNE START UP INDUSTRIELLE ÉPAULÉE PAR UN ACTIONNARIAT DIVERSIFIÉ ET STRATÉGIQUE :

L'industriel de l'aéronautique, déjà entourée d'un consortium de développement riche d'une quarantaine d'entreprises de l'aéronautique françaises et canadiennes, renforce son actionnariat par un troisième tour de table.

L'opération, prévoit l'entrée au capital de l'Etat français via French Tech Souveraineté, opéré par Bpifrance, et la Principauté de Monaco, via la Société Nationale de Financement, qui rejoignent le gouvernement du Québec, déjà actionnaire à hauteur de 25% via Investissement Québec et qui réinvesti à due proportion à l'occasion de ce nouveau tour de table.

Deux des actionnaires stratégiques actuels de FLYING WHALES, ALIAD Venture Capital (fonds d'investissements du Groupe Air Liquide) et le Groupe ADP, participent aussi à l'investissement en fonds propres. Enfin Société Générale Assurances et plusieurs investisseurs privés se joignent à l'opération.

Sébastien BOUGON, PDG de FLYING WHALES déclare : « Cette dernière des trois étapes du plan financement en fonds propres de FLYING WHALES consacre l'extraordinaire travail réalisé par nos collaborateurs, par notre consortium aéronautique, ainsi que par tous les autres partenaires qui accompagnent cet ambitieux projet industriel aux multiples composantes. Le programme aéronautique et sa déclinaison industrielle sont en très bonne voie, les activités de développement pour la future compagnie aérienne et aéroportuaire (FLYING WHALES SERVICES) auront une maturité suffisante en 2023 pour être filialisée, et ainsi accélérer tant nos activités commerciales déjà très prometteuses que la mise en place des moyens nécessaires aux futures opérations du LCA60T. Enfin 2022 et 2023 verront l'entrée d'un à deux nouveaux pays stratégiques, comme l'est le Canada/Québec, pour accompagner le déploiement géographique de cette nouvelle infrastructure de transport. »

UNE LEVÉE DE FONDS SYMBOLE DE TRANSITION ENTRE INGÉNIERIE ET PRODUCTION-OPÉRATIONS :

Cette levée de fonds permettra à FLYING WHALES et à son consortium industriel de finaliser le développement du programme aéronautique LCA60T en France et au Québec et d'accélérer les travaux nécessaires au lancement de FLYING WHALES SERVICES, la société d'opération de la solution.

Le projet industriel a bénéficié du soutien continu des pouvoirs publics français puis québécois, depuis 2017 autour des programmes structurants pour le développement de l'industrie développés par le SGPI et piloté par Bpifrance, ainsi que du Ministère de l'Economie et de l'Innovation du Québec. De même ce projet est accompagné par plusieurs Régions françaises au premier chef desquelles la Région Nouvelle-Aquitaine, actionnaire de FLYING WHALES et qui accueillera le site de production français.

Pour Bruno BONNELL, Secrétaire Général Pour l'Investissement, en charge de France 2030 : « Soutenir toutes les solutions d'innovation pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux est la mission de France 2030. En faisant confiance à FLYING WHALES, nous participons au développement de nouvelles formes de mobilités de demain ».

Pour Emmanuel AUDOUARD, Bpifrance, Directeur pôle investissements transverses capital risque de Bpifrance : « FLYING WHALES fait partie des grands projets industriels audacieux qui ont l'ambition de profondément révolutionner le transport tel qu'on le connaît, tout en participant à sa décarbonation. Bpifrance se réjouit d'accompagner les équipes FLYING WHALES dans cette nouvelle phase de son développement, vers la commercialisation du LCA60T. »

Pour Pierre FITZGIBBON, Ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec et Ministre responsable du Développement économique régional du Québec : « Avec ces nouveaux solides partenaires français, FLYING WHALES franchit une autre étape de sa croissance, où l'expertise québécoise permettra le développement d'une nouvelle génération d'aéronefs. Le Québec est un leader mondial en aérospatiale. On doit miser sur l'innovation pour garder cette force chez nous et créer des retombées économiques ici. »

Pour Jean CASTELLINI, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Economie de la Principauté de Monaco : « Avec sa participation dans la société FLYING WHALES, la Principauté, dans la lignée des engagements de S.A.S. le Prince Albert II, renforcera sa présence au travers d'investissements dans des entreprises qui apportent des solutions innovantes permettant de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. »

Pour Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine : « C'est un projet de rupture technologique, unique en Europe, qui mêle réindustrialisation en territoire rural et transition écologique. Nous y avons cru d'entrée quand il nous a été présenté en 2017. Ce dirigeable géant, destiné à transporter de point à point des charges lourdes, jusqu'à 60 tonnes avec une faible empreinte environnementale, nous fait entrer dans l'ère du transport durable de marchandises. La Région Nouvelle-Aquitaine, qui a toujours placé l'innovation au cœur de sa politique économique, avait à cœur de remporter la bataille pour attirer ce projet emblématique sur notre territoire ».

À propos de FLYING WHALES :

FLYING WHALES est une entreprise française créée en 2012 qui développe grâce à ses innovations et à la qualité de ses équipes et de son consortium industriel, un programme ambitieux et unique au monde : le LCA60T, un dirigeable rigide pour le transport de charges lourdes doté d'une capacité d'emport de 60 tonnes. Conçu originellement pour répondre aux besoins de débardage de la ressource renouvelable de bois en zone difficile d'accès, le LCA60T a vocation, grâce à ses caractéristiques uniques de chargement et déchargement en vol stationnaire, à apporter des réponses aux nombreux problèmes de logistique et d'enclavement à travers le monde avec une très faible empreinte environnementale. Cette solution permettra, à bas coûts, de s'affranchir de toutes contraintes au sol pour le transport de point à point de charges lourdes ou volumineuses. Enfin, FLYING WHALES développe parallèlement FLYING WHALES SERVICES, la société d'opération des LCA60T. Outils de communication / Espace presse : https://fr.flying-whales.com/news

À propos de French Tech Souveraineté

Lancée en juin 2020 par le Gouvernement, French Tech Souveraineté est une enveloppe d'investissement géré par Bpifrance, à vocation à la fois offensive et défensive, disposant dès à présent d'une première poche de 350 M€ afin de soutenir des entreprises technologiques françaises développant des technologies d'avenir à caractère souverain, qui peuvent être la proie de grands acteurs étrangers ou être dépassées par des concurrents parvenant à mieux se financer.

À propos de France 2030

Le plan d'investissement France 2030

Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l'innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l'émergence d'une idée jusqu'à la production d'un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l'innovation jusqu'à son industrialisation.

non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l'émergence d'une idée jusqu'à la production d'un produit ou service nouveau, 2030 soutient tout le cycle de vie de l'innovation jusqu'à son industrialisation. Est inédit par son ampleur : 54 milliards d'euros seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L'enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d'excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50% de ses dépenses à la décarbonation de l'économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d'innovation sans dépenses défavorables à l'environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50% de ses dépenses à la décarbonation de l'économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d'innovation sans dépenses défavorables à l'environnement (au sens du principe Do No Significant Harm). Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l'accompagnement de l'Etat.

Est piloté par le Secrétariat général pour l'investissement pour le compte du Premier ministre pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l'Agence de la transition écologique (ADEME), l'Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique d'investissement (Bpifrance) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

SOURCE Les Dirigeables FLYING WHALES QUÉBEC inc.

Renseignements: CONTACTS PRESSE : FLYING WHALES : En France : Romain Schalck - [email protected]; +33 6 34 25 48 50; Au Canada : Alexandre Boucher - [email protected]; + 1 418 648-6664; Bpifrance : Nathalie Police - [email protected]; +33 1 41 79 95 26; France 2030 et le SGPI : Marion Dos Reis Silva - [email protected]; +33 1 42 75 64 58; Principauté de Monaco : Nicolas Chiappori - [email protected]; +377 98 98 82 56; Ministère de l'Économie et de l'Innovation : Matthieu Saint-Amand - [email protected]; + 1 (418) 691-5650