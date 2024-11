Fluidité des déplacements ‒ le baromètre « Obstacle minimum » est clair : la situation s'est empirée à Montréal

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui une mise à jour de son baromètre annuel « Obstacle minimum », qui fait le point sur la fluidité des déplacements et la gestion des chantiers à Montréal.

« Il y a deux ans, la Chambre dévoilait son étude Blocage minimum, qui analysait l'impact des multiples chantiers sur la fluidité des déplacements à Montréal et proposait des solutions concrètes d'amélioration. En 2023, la Chambre publiait son baromètre « Obstacle minimum » pour mesurer l'évolution de la situation. La Chambre s'était engagée à mettre ce baromètre à jour annuellement afin de suivre les engagements des autorités publiques et les progrès sur le terrain. La conclusion de l'exercice 2024 est sans appel : le manque de fluidité au centre-ville de Montréal s'est empiré dans la dernière année », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le baromètre de la Chambre démontre que les problèmes de fluidité s'aggravent. Le nombre de kilomètres de rue entravés au centre-ville a augmenté de 25 % depuis deux ans. En 2022, nous recommandions de repenser les paramètres de délivrance des permis afin de privilégier la fluidité, particulièrement aux heures de pointe. Nous demandions également un plan de séquençage des travaux et d'atténuation des nuisances à l'échelle locale. Ces demandes sont restées lettre morte. De plus, si la tendance se maintient, l'arrondissement de Ville-Marie délivrera en 2024 autant de permis d'occupation du domaine public qu'en 2023. Or, ces permis seront encore une fois accordés sans vrai plan de coordination des travaux. Enfin, contrairement à ce que nous demandions, la Ville n'a adopté aucun plan de micromobilité pour permettre une meilleure fluidité autour de ces chantiers », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nos consultations démontrent la perception très négative du milieu des affaires. Selon un coup de sonde réalisé par la Chambre cet automne, 84 % des répondants perçoivent négativement la fluidité des déplacements dans la métropole. Pire, 55 % jugent qu'il y a actuellement plus de chantiers que l'année dernière, alors que 35 % ne voient pas d'amélioration. Enfin, 68 % des répondants affirment avoir été témoins de multiples chantiers fantômes au cours de la dernière année. L'écart entre les perceptions du milieu des affaires et ce que dit la Ville n'a jamais été aussi grand. C'est très préoccupant », a ajouté Michel Leblanc.

« Trop de cônes orange restent en place inutilement et affectent l'environnement urbain. Malgré les mesures mises en place par la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault, et par la Ville de Montréal, on compte encore 25 % de cônes abandonnés. Nous demandons à la Ville d'adopter, comme sur d'autres territoires, un système d'identification des cônes, qui permettra de responsabiliser toutes les personnes chargées de leur déploiement et de leur enlèvement », a poursuivi Michel Leblanc.

« Par ailleurs, le secteur de la construction n'est pas en reste. Il doit accélérer sa modernisation. Au Québec, le secteur accuse un retard marqué dans l'intégration des technologies, ce qui explique que les travaux soient plus longs et plus chers qu'ailleurs au pays. La Chambre salue les efforts du ministre Jean Boulet pour réformer l'industrie. Il est impératif de réussir cette réforme si nous voulons diminuer le temps d'occupation des chantiers qui entravent les espaces publics », a souligné Michel Leblanc.

« Enfin, la Chambre demande à la Ville de s'imposer un moratoire sur le retrait de voies carrossables sur les axes de transit. Actuellement, des voies de transit sont régulièrement supprimées pour faire place à des pistes cyclables ou à des trottoirs élargis. Nous soutenons un urbanisme sécuritaire intégrant divers modes de mobilité. Néanmoins, cela ne doit pas se faire systématiquement au détriment de la fluidité de la circulation dans la métropole, et en particulier au centre-ville. Il est essentiel de disposer d'un plan intégré et réfléchi pour préserver des axes de transit prioritaires », a conclu Michel Leblanc.

Le baromètre propose cinq actions à mener d'urgence pour amorcer une amélioration de la situation entourant la coordination et la gestion des chantiers publics et privés à Montréal :

1. A) Agir pour véritablement limiter l'occupation de l'espace public par les chantiers. B) Imposer un moratoire sur l'enlèvement de voies carrossables, le temps d'établir un plan de fluidité des déplacements sur rue. 2. A) Poursuivre le plein déploiement des plateformes de communication des entraves pour tous les partenaires. B) Former les partenaires pour systématiser l'utilisation de la plateforme AGIR par le milieu. 3. A) S'entendre sur des règles générales quant à la disposition des cônes orange. B) Forcer l'identification individuelle des cônes pour donner des amendes aux responsables des cônes abandonnés. 4. Assurer une communication efficace des plans de contournement, notamment en communiquant clairement les alternatives de circulation offertes pour tous les types de transport. 5. Moderniser et rehausser la productivité dans le secteur de la construction, en poursuivant les efforts de décloisonnement des corps de métier de la construction et l'intégration de technologies.

Pour consulter la mise à jour du nouveau baromètre « Obstacle minimum », rendez-vous sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]