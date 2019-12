Flowhaven lève un financement de 5,2 millions USD mené par Global Founders Capital afin de moderniser la gestion des relations de concession de licence de marque

« La concession de licence de marque est un secteur à croissance rapide présentant une excellente opportunité d'avancement basé sur la technologie. Flowhaven contribue cela avec passion, une connaissance approfondie du secteur et une approche client. Nous sommes ravis d'accueillir Flowhaven dans la famille Global Founders Capital et impatients d'entamer ce partenariat dont l'objectif est de créer une société qui définit la catégorie », déclare Philippe Klintefelt Collet, associé chez Global Founders Capital.

Icebreaker.vc est une firme VC centrée sur les entreprises orientées logiciel dans les pays nordiques et baltiques. Icebreaker.vc et Flowhaven collaborent depuis 2018, focalisées sur la croissance internationale et l'accélération des ventes et du marketing.

« Flowhaven est l'un des meilleurs exemples de notre attention soutenue sur les investissements, avec ses connaissances approfondies du secteur et une solution orientée logiciel à un problème mondial croissant. Nous sommes fiers de continuer à soutenir l'équipe grâce à cette ronde d'investissement et souhaitons la bienvenue à bord à Global Founders Capital. Nous nous réjouissons à l'idée de la prochaine accélération des activités internationales de Flowhaven », a ajouté Aleksi Partanen, associé chez Icebreaker.vc.

Ce financement permettra à Flowhaven de poursuivre sa mission qui est de moderniser le secteur de concession de licence de marque en étendant ses initiatives de ventes et de marketing autour du monde, contribuant ainsi au développement de ses produits et aux recrutements clés.

« Afin de réussir à long terme, nous voulions engager de brillants investisseurs qui avaient déjà aidé des entreprises à accélérer et maintenir leur croissance. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Icebreaker.vc et de nous lancer dans une voie mutuellement bénéfique avec Global Founders Capital », a commenté Kalle Törmä, chef de la direction et fondateur de Flowhaven.

Cette ronde de financement fait suite à une année de croissance extraordinaire qui a vu Flowhaven augmenter sa clientèle, s'étendre aux États-Unis et au Royaume-Uni, et tripler sa part de marché à l'échelle mondiale. En 2019, la société a formé des partenariats avec des entreprises mondiales telles que Globosat, Gruner+Jahr et Crunchyroll.

Fondée en 2016 par Törmä, Flowhaven est une plateforme de technologie d'avant-garde qui aide les professionnels de concession de licence de marque à optimiser leurs flux de travaux et à augmenter leur chiffre d'affaires.

