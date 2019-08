Flow Alkaline Spring Water établit des plans en vue d'une croissance durable explosive avec une expansion aux États-Unis

« Nous sommes très heureux d'avoir trouvé une source d'eau unique et naturellement alcaline dans le magnifique État de la Virginie, et de pouvoir élargir nos activités commerciales d'hydratation consciencieuse aux États-Unis », déclare Nicholas Reichenbach, fondateur et chef de la direction de Flow Alkaline Spring Water. « En augmentant notre production aux États-Unis, nous pouvons offrir davantage d'eau de source naturellement alcaline à notre clientèle avec l'aide de nos fidèles partenaires de vente au détail de manière plus efficace et durable, en temps opportun. Notre base de fidèles aux États-Unis est extrêmement loyale et nous sommes honorés de leur offrir cette eau de source originelle ayant le goût extraordinaire et les bienfaits fonctionnels de l'alcalinité, tout en réduisant notre empreinte carbone. »

Flow Alkaline Spring Water a connu une croissance fulgurante tant auprès des détaillants des États-Unis que du côté du commerce électronique visant directement le consommateur avec l'aide d'Amazon, partenaire de réalisation. La marque enregistre une croissance des revenus de l'ordre de 400 % en glissement annuel aux États-Unis depuis 2018, sa clientèle passant de 4,5 millions à plus de 8 millions de consommateurs; la majorité de ceux-ci sont aux États-Unis.

À titre de société homologuée B-Corp, Flow Alkaline Spring Water accorde un intérêt marqué à son incidence sur l'environnement. Flow administre ses sources de sorte que seule une faible fraction de l'eau abondante que la nature fournit est utilisée, et Flow n'interrompt pas l'écoulement naturel de l'eau de source dans l'environnement. Alors que la demande des consommateurs envers l'eau de Flow Alkaline Spring Water augmente, la société a cherché une deuxième source pour l'aider à réduire l'impact de l'expédition et à intégrer sa production sur le plan vertical. L'installation se trouve à Verona, en Virginie, stratégiquement située à huit heures de route des deux tiers de la population des États-Unis, dont les régions convoitées du Mid-Atlantic et du Nord-Est. Les premières campagnes de production de Flow Alkaline Spring Water en provenance des États-Unis ont été achevées en juin; le produit est acheminé aux détaillants de partout au pays.

La source est un joyau, nichée entre Blue Ridge et les montagnes Allegheny, de la Virginie. En plus d'avoir une teneur en minéraux c presque identique à celle de Flow au Canada, les sources jouissent d'un riche historique de longue date quant à leur réputation anecdotique pour leurs pouvoirs de guérison et de mieux-être. Elles sont aussi légendaires, produisant de façon constante 1 à 2 millions de gallons d'eau par jour.

À propos de Flow™ Alkaline Spring Water

Flow, l'eau de bien-être, est la marque à la croissance la plus rapide au monde, offrant une eau de source naturellement alcaline tout en adoptant des pratiques commerciales responsables, notamment la durabilité et le bien commun. Fondée en 2015 par l'entrepreneur Nicholas Reichenbach, Flow, une marque homologuée B-Corp, s'approvisionne sciemment d'une source protégée, une source naturelle pratiquement épargnée par l'homme ou la machine. Flow est conditionnée de façon originale dans un carton papier Tetra Pak® constitué de +/- 68 % de ressources renouvelables. En raison de ses origines uniques, l'eau Flow est remplie d'électrolytes naturels et de minéraux essentiels, et son pH alcalin est de 8,1. Flow est disponible chez plus de 15 000 détaillants en Amérique du Nord et en Europe, notamment Whole Foods Market, Loblaws, Sobeys, Metro, Rexall, et Farm Boy au Canada; Whole Foods Market, Sprouts Farmers Market, CVS, Safeway, Shop Rite, Giant Eagle, Bristol Farms, Raleys et Vitamin Shoppe aux États-Unis; Whole Foods Market, Planet Organic et Aqua Amore au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Flow Alkaline Spring Water, rendez-vous sur flowhydration.com, ou suivez la marque Flow sur les réseaux sociaux; Instagram, Twitter et facebook.com/FlowHydration.

