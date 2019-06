Flow Alkaline Spring Water annonce une campagne avec Gwyneth Paltrow

Outre sa mise en vedette dans la campagne, Flow Alkaline Spring Water s'associe également à goop, la marque style de vie moderne de Gwyneth Paltrow, qui devient ainsi le partenaire exclusif dans le secteur de l'eau jusqu'en 2019.

« Je suis très heureux d'annoncer la campagne de Flow Alkaline Spring Water, avec Gwyneth Paltrow, une étape importante pour notre marque d'eau haut de gamme, source de bien-être, car elle est la première du genre pour Flow », a déclaré Nicholas Reichenbach, fondateur et chef de la direction d'Alkaline Spring Water. « Ce fut un honneur de collaborer étroitement avec Gwyneth Paltrow et son équipe chez goop pour faire de cette campagne et de ce partenariat une réalité. Gwyneth Paltrow est la partenaire idéale de notre plus grande campagne à ce jour. Elle incarne la mission de Flow, qui veut qu'on s'hydrate lucidement à l'eau alcaline naturelle. »

La campagne de Flow, axée sur le mieux-être, sera mise en œuvre de manière à cultiver la clientèle en renforçant la notoriété de la marque chez les principaux détaillants aux États-Unis, au Canada et en Europe, notamment Amazon, Whole Foods Market, Sprouts, CVS, Loblaws et Metro.

À propos de Flow(R) Alkaline Spring Water

Flow, l'eau de bien-être, est la marque à la croissance la plus rapide au monde en offrant une eau de source naturellement alcaline tout en se pliant à des pratiques commerciales responsables, notamment la durabilité et le bien commun. Fondée en 2015 par l'entrepreneur Nicholas Reichenbach, Flow, une marque homologuée B-Corp, s'approvisionne sciemment d'une source protégée, une source naturelle pratiquement épargnée par l'homme ou la machine. Flow est conditionnée de façon originale dans un carton papier Tetra Pak® constitué de +/- 68 % de ressources renouvelables. En raison de ses origines uniques, l'eau Flow est remplie d'électrolytes naturels et de minéraux essentiels, et son pH alcalin est de 8,1. Flow est disponible chez plus de 15 000 détaillants en Amérique du Nord et en Europe, notamment Whole Foods Market, Loblaws, Sobeys, Metro, Rexall et Farm Boy au Canada, Whole Foods Market, Sprouts Farmers Market, CVS, Safeway, Shop Rite, Giant Eagle, Bristol Farms, Raleys et Vitamin Shoppe aux États-Unis, et Aqua Amore et DrinkSupermarket.com au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Flow Alkaline Spring Water, rendez-vous sur flowhydration.com, ou suivez la marque Flow sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et consultez le site facebook.com/FlowHydration.

À propos de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, actrice oscarisée, est également auteure de livres de cuisine à succès, chanteuse titrée et entrepreneure en vue. En 2008, Paltrow a fondé goop de sa table de cuisine et, depuis, cette marque a pris de l'ampleur en devenant est une marque style de vie qui s'attache à aider les femmes à faire valoir leurs propres choix dans les divers aspects de leur vie : style, voyages, travail, alimentation, beauté, bien-être physique, mental et spirituel. Aujourd'hui, goop se décline en une enseigne numérique soigneusement mise en forme, un livre imprimé, expériences de détail permanentes et instantanées, une série d'événements en direct et gammes de produits exclusifs, notamment des produits de soin de la peau, des parfums, des vêtements, des produits d'hygiène, des additifs de bains détente et des suppléments.

À propos de goop

Goop est une marque style de vie dont le contenu repose sur six piliers : bien-être, voyages, alimentation, beauté, style et travail. Au sein de ces catégories fondamentales, goop organise et vend une panoplie de produits soigneusement revue, auxquels s'ajoutent nos propres produits aux rayons beauté, mode et bien-être, que nous fabriquons également. Lancée à l'automne 2008, depuis la cuisine de Gwyneth Paltrow, sous la forme d'une infolettre hebdomadaire genre familial, goop était une plateforme où GP voulait, d'une part, faire partager ses recommandations de voyage impartiales, ses recettes axées sur la santé et ses découvertes-magasinage et, d'autre part, obtenir des réponses à ses propres questions sur la santé, la bonne condition physique et la psyché. goop poursuit cette double mission en étant un espace où GP, aujourd'hui chef de la direction de la société, fait découvrir aux lecteurs de grands experts qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie, présente de nouvelles idées sur les endroits où il fait bon magasiner, manger et séjourner, et fait valoir des recettes impeccables.

